La vacunación masiva es la herramienta para frenar al COVID-19, cree el 80% de los argentinos

Después de un año de espera, varias vacunas contra el coronavirus comenzaron a aplicarse masivamente en el mundo en diciembre de 2020. Argentina inició su campaña de vacunación luego del primer envío de 300.000 dosis de la vacuna Sputnik V que arribaron a Ezeiza a fin de diciembre.

A lo largo de 2021, a medida que iban llegando las dosis y fueron aplicándose, las vacunas se transformaron en la mejor herramienta para prevenir los casos graves de la enfermedad COVID-19 y para bajar el número de fallecidos.

La campaña de vacunación, el temor al nuevo coronavirus y la alta adherencia que tiene nuestro país en materia de aplicación de vacunas ayudó a que hoy el país cuente con el 85% de habitantes vacunados con 1 dosis, 72% con dos y 10% con tres inyecciones contra el coronavirus.

Este cuadro se vio reflejado recientemente en un gran estudio científico realizado en el país, donde la mayoría apoya la vacunación masiva. En concreto, 8 de cada 10 personas cree que la vacunación masiva es la herramienta para frenar el virus COVID-19 y 7 de cada 10 habitantes considera que la vacunación debería ser obligatoria para terminar con esta pandemia. Sin embargo, con el avance de vacunación, cae la aceptación respecto a la reducción de circulación y contacto como medida preventiva para evitar el contagio.

El dato surge de un estudio del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CIEL) del CONICET sobre más 4.537 casos relevados en todo el país. La encuesta indagó varios temas vinculados con la salud de los argentinos durante la pandemia y fundamentalmente su relación con la vacunación y las medidas de prevención frente al virus.

“Nuestro interés radicaba en realizar estudios que den cuenta de las diferencias regionales, relevando los casos en el Noroeste Argentino (NOA), Cuyo, Patagonia, y la región central del país, haciendo hincapié en las creencias religiosas que existen en los encuestados y que tienen una gran influencia en las personas”, explicó a Infobae la doctora Gabriela Irrazabal, investigadora del CONICET con sede en el Programa Sociedad Cultura y Religión del CEIL y coautora del estudio.

“ Quienes diagramamos la encuesta entendemos que la concepción religiosa es importante a la hora de evaluar las respuestas. Se obtuvieron opiniones de personas creyentes, creyentes sin religión, agnósticos y ateos. Además, la encuesta observa otros parámetros, como la incidencia en torno a la vacunación, el coronavirus y prácticas de cuidado”, agregó la experta que integró un grupo de 18 investigadores que llevaron adelante el estudio científico entre agosto y octubre de 2021.

“En general el consenso sobre la vacunación masiva es alto y se estima que esto va a frenar la actual pandemia. Encontramos que 8 de cada 10 personas en Argentina creen que la vacunación masiva evita la propagación del coronavirus junto con el uso del barbijo y la higiene, proporción que se percibe de forma pareja en todo el país”, precisó Irrazabal, quien agregó que “al mismo tiempo el 56,7% de los encuestados declara que las vacunas sirven para “proteger” o “evitar” enfermedades, lo cual explica que caiga la aceptación a las medidas preventivas como la reducción de la circulación o un menor contacto para evitar el contagio”.

La fuerte valoración sobre el rol de la vacunación lleva también a que la mayoría de quienes respondieron la encuesta se posicione a favor de la vacunación obligatoria tanto para adultos como niños, con casi el 70% de los consultados. “Sólo 2 de cada 10 personas consideran que las vacunas deben ser recomendadas y una decisión individual o de las familias en el caso de las y los niños, que de cualquier modo es una proporción importante en este contexto de pandemia”, agregó la especialista.

El informe revela que sólo 6% de quienes respondieron se niega a vacunarse contra el coronavirus frente a una mayoría que expresó que se vacuna o se vacunaría (67%) , ya sea por motivos de salud pública o epidemiológicos (47%) o por confiar en la información disponible sobre las vacunas (19%).

El estudio concluye a la vez que quienes declaran que no se vacunan o no se vacunarían contra el coronavirus mencionan principalmente una falta de confianza en la vacuna y, luego, que no se evitan los contagios, aunque también hay mención al temor ante los posibles efectos adversos. El informe también da cuenta del impacto de pandemia en la salud. Una amplia proporción de las y los encuestados declararon haber sufrido afecciones vinculadas a la salud mental y no haber podido recurrir a nadie para su atención.

“Es un aporte para poder conocer y dimensionar el transcurso de la pandemia en Argentina, especialmente en la segunda ola y cómo la vacunación es percibida como la salida de la pandemia. Este trabajo tiene como objetivo fortalecer las políticas de atención primaria de la salud, no solamente con el foco en el COVID, sino también en otras enfermedades, como la afectación en la salud mental”, indicó la especialista.

Más consecuencias del tiempo de COVID

El estudio profundizó sobre la salud y el bienestar de las personas en Argentina con importantes hallazgos, entre los cuales se destacan:

-En el último año, las personas declaran haber atravesado al menos 3 problemas de salud. En primer lugar, afecciones vinculadas a la salud mental y luego alergias y problemas de piel

- Al menos 2 de cada 10 tuvieron COVID-19

-Para atender la ansiedad y la depresión, 3 de cada 10 personas no recurrieron a nadie. Y 2 de cada 10 tampoco lo hicieron para cuestiones que consideraron psiquiátricas. Quienes tuvieron ansiedad y depresión acudieron a profesionales de la salud mental en el orden del 42,4% y 34,9%

-Casi la mitad de las y los que respondieron declaran haber recurrido como cuidados complementarios en salud a las comidas y plantas medicinales, las infusiones de hierbas y a rezos y oraciones

-Además, 2 de cada 10 encuestados declararon sufrir situaciones de violencia en el último año. Quienes sufrieron violencia declaran principalmente maltrato y hostigamiento psicológico (76,3%) y luego la violencia física (18,1%). 5,6% declara haber sufrido violencia sexual durante el último año. 4 de cada 10 declararon que una persona cercana falleció durante el último año

Sobre el estudio

Se trata de una encuesta no probabilística con técnica de muestreo river sampling con usuarios/as de internet y teléfonos móviles residentes de Argentina con cuestionario auto-administrado, cuyo relevamiento se realizó entre agosto y octubre de 2021 en todo el país.

El estudio fue realizado a 4537 casos de todas las regiones del país. Este trabajo fue financiado por la International Research Network for the Study of Science and Belief in Society (INSBS) - Universidad de Birmingham y la Fundación Templeton y realizado en colaboración con proyectos de investigación del CONICET, la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, la Red Cuidados Derechos y Decisiones al Final de la Vida del CONICET y la Diplomatura en Diversidad Religiosa de la Universidad de Buenos Aires.

