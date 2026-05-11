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Quiénes son los 10 presidentes más populares de América Latina en mayo de 2026

La encuesta regional de CB Global Data ubicó a la mandataria mexicana en el primer lugar de imagen positiva. El relevamiento también mostró fuertes caídas de apoyo en Perú, Venezuela y Argentina

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Los 10 presidentes más populares de América Latina en mayo de 2026
Los 10 presidentes más populares de América Latina en mayo de 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabeza el ranking de mandatarios con mejor imagen de América Latina elaborado por CB Global Data para mayo de 2026. Según el relevamiento, obtuvo un 67,8% de aprobación y superó por apenas tres décimas al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que alcanzó 67,5%. El tercer puesto fue para el mandatario de República Dominicana, Luis Abinader, con 60,2%.

La medición fue realizada entre el 5 y el 9 de mayo en 18 países de la región mediante encuestas online a 40.459 personas mayores de 18 años. La consultora informó que las muestras nacionales oscilaron entre 1.988 y 2.674 casos por país, con un margen de error de entre 1,9% y 2,2% y un nivel de confianza del 95%.

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabeza el ranking de mandatarios con mejor imagen de América Latina elaborado por CB Global Data

El informe mostró un escenario regional dividido entre gobiernos con niveles altos de respaldo y otros con una fuerte pérdida de apoyo ciudadano. En la parte superior del listado aparecen dirigentes que lograron sostener índices de aprobación elevados en contextos económicos y políticos complejos.

Sheinbaum quedó en la cima del ranking regional luego de registrar un crecimiento respecto de la medición anterior, cuando tenía 69,8% de imagen positiva. Aunque bajó dos puntos, mantuvo el liderazgo continental y consolidó su posición en el inicio de su gestión.

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Bukele volvió a ubicarse entre los mandatarios con mayor respaldo de América Latina. El presidente salvadoreño quedó segundo con 67,5% de aprobación. En marzo había alcanzado 70,1%, por lo que también registró una leve caída, aunque continuó en niveles altos de apoyo interno.

Bukele volvió a ubicarse entre los mandatarios con mayor respaldo de América Latina. El presidente salvadoreño quedó segundo con 67,5% de aprobación
Bukele volvió a ubicarse entre los mandatarios con mayor respaldo de América Latina. El presidente salvadoreño quedó segundo con 67,5% de aprobación

El podio fue completado por Abinader, que obtuvo 60,2% de valoración positiva en República Dominicana. Detrás de los tres primeros se ubicaron Rodrigo Paz, de Bolivia, con 55,6%, y Laura F. Delgado, de Costa Rica, con 52,7%.

Entre los mandatarios que quedaron en la mitad de la tabla aparecen Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, con 49,5%; Daniel Ortega, de Nicaragua, con 48,5%; Santiago Peña, de Paraguay, con 46,6%; José Antonio Kast, de Chile, con 43,4%; y Nasry Asfura, de Honduras, con 41,9%.

Más abajo figuraron Yamandú Orsi, de Uruguay, con 40,3%; Gustavo Petro, de Colombia, con 40,0%; Daniel Noboa, de Ecuador, con 39,4%; Bernardo Arévalo, de Guatemala, con 36,9%; y José Raúl Mulino, de Panamá, con 35,7%.

Uno de los datos destacados del informe fue el crecimiento de Noboa, quien registró la mayor suba mensual de imagen positiva en toda la región. El mandatario ecuatoriano avanzó 3,7 puntos porcentuales respecto de abril, en medio de un contexto marcado por medidas de seguridad y tensión política interna.

infografia

Los presidentes con peor imagen en la región

En el otro extremo del ranking quedaron Perú, Venezuela y Argentina. El presidente peruano José María Balcázar ocupó el último lugar de la tabla con apenas 20,5% de aprobación.

La jefa del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, apareció penúltima con 24,1%. Además, fue la dirigente que sufrió la mayor caída mensual del ranking, con un retroceso de 3,4 puntos porcentuales respecto de la encuesta anterior.

El presidente argentino Javier Milei quedó en el puesto 16 de 18 mandatarios evaluados. El estudio le asignó una aprobación de 34,8%, una de las cifras más bajas del relevamiento regional.

Cena Fundacion Libertad 2026 - Javier Milei
El presidente argentino Javier Milei quedó en el puesto 16 de 18 mandatarios evaluados (Prensa Fundación Libertad)

La encuesta también reflejó diferencias marcadas entre países en relación con la estabilidad política y el respaldo a sus gobiernos. Mientras algunos presidentes mantuvieron niveles altos de aprobación sostenidos por políticas de seguridad o estabilidad económica, otros registraron desgaste por conflictos internos, crisis económicas o polarización política.

CB Global Data indicó que el estudio utilizó un sistema de estratificación por género, edad, nivel socioeconómico y ubicación geográfica para garantizar representatividad nacional en cada país analizado.

El trabajo incluyó a Brasil, México, Argentina, Colombia, Perú, Venezuela, Chile, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Uruguay, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Guatemala, Honduras y República Dominicana.

La jefa del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, apareció penúltima con 24,1%. Además, fue la dirigente que sufrió la mayor caída mensual del ranking, con un retroceso de 3,4 puntos porcentuales respecto de la encuesta anterior
La jefa del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, apareció penúltima con 24,1%. Además, fue la dirigente que sufrió la mayor caída mensual del ranking, con un retroceso de 3,4 puntos porcentuales respecto de la encuesta anterior

El ranking regional de mayo volvió a mostrar un mapa político heterogéneo en América Latina, con liderazgos que consolidan apoyo interno y gobiernos que enfrentan niveles crecientes de rechazo ciudadano.

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