Sociedad

Un hombre manejaba alcoholizado con sus seis hijos, fue detenido y una policía terminó amamantando a su bebé

El padre de 29 años fue detenido en la localidad de El Soberbio, provincia de Misiones, cerca de las 4 de la mañana, tras circular bajo los efectos del alcohol. Todos los menores quedaron bajo el resguardo de su madre

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Los menores quedaron bajo resguardo de su madre por disposición de la Defensoría de Menores del Juzgado de Familia de San Vicente
Los menores quedaron bajo resguardo de su madre por disposición de la Defensoría de Menores del Juzgado de Familia de San Vicente

Una intervención policial durante la madrugada del domingo en la localidad de El Soberbio, en la provincia de Misiones, dejó al descubierto una situación de riesgo que involucró a seis menores de edad, entre ellos un bebé de cinco meses. Su padre, un hombre de 29 años, fue detenido tras circular alcoholizado con sus hijos a bordo de un automóvil. En medio del operativo, una policía que es madre lactante tomó al bebé en brazos y lo amamantó.

Eran cerca de las 4 de la mañana cuando efectivos de la fuerza realizaban un control preventivo sobre la Ruta Provincial 2, a la altura del kilómetro 12. Allí interceptaron un Fiat Uno conducido por el hombre, quien al momento de la identificación presentaba signos evidentes de ebriedad. Dentro del vehículo viajaban sus seis hijos, de entre 1 y 8 años de edad, además del lactante de cinco meses.

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Los uniformados constataron que los menores se encontraban en una situación de vulnerabilidad: algunos lloraban, todos visiblemente alterados por el contexto de la madrugada.

Fue entonces cuando una de las integrantes del operativo, ella misma madre lactante, tomó al bebé que no dejaba de llorar de hambre y lo amamantó hasta calmarlo.

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El hombre fue interceptado en la Ruta Provincial 2, a la altura del kilómetro 12, con seis menores en el vehículo y signos de ebriedad
El hombre fue interceptado en la Ruta Provincial 2, a la altura del kilómetro 12, con seis menores en el vehículo y signos de ebriedad

Según las averiguaciones posteriores, el hombre habría estado consumiendo bebidas alcohólicas en el domicilio familiar. En medio de un episodio de conflicto, la madre de los niños abandonó el lugar por temor.

El conductor salió luego con los menores en el automóvil con la aparente intención de buscarla, y fue en ese trayecto cuando el operativo lo interceptó.

Un examen médico confirmó que el hombre se encontraba bajo los efectos del alcohol. Fue detenido de forma preventiva y el vehículo quedó retenido. Por disposición de la Defensoría de Menores del Juzgado de Familia de San Vicente, los seis niños y el bebé quedaron bajo el resguardo de su madre.

Una vez reunida con sus hijos, la mujer radicó una denuncia por violencia de género y solicitó asistencia social. En la atención del caso intervinieron el Área de la Mujer, Niñez y Adolescencia y organismos municipales.

Manejaba con casi 3 gramos de alcohol en sangre, chocó contra un poste en Mendoza y quedó detenido

Vista trasera de un coche Ford Focus oscuro detenido de noche con luces de policía azules encendidas, parcialmente sobre un bordillo
Un conductor fue detenido por la policía durante la noche tras ser sorprendido con 2.70 gramos de alcohol por litro de sangre, mostrando una grave infracción (Los Andes)

Un conductor fue detenido por la Policía de Mendoza luego de protagonizar un choque en la intersección de Ruta 50 y carril Míguez, en el departamento de San Martín. El test arrojó que tenía casi 3 gramos de alcohol por litro de sangre, superando ampliamente el límite permitido.

Las autoridades tomaron conocimiento de lo sucedido gracias a un llamado al Centro Estratégico de Operaciones alertó sobre la circulación peligrosa de un vehículo por la zona.

El accidente ocurrió alrededor de las 20h del domingo, cuando el vehículo involucrado, un Ford Focus negro, circulaba de manera errática. Los ocupantes intentaron darse a la fuga, pero el conductor perdió el control y terminó colisionando contra cartelería fija en el cruce mencionado.

Los agentes constataron que el conductor presentaba signos evidentes de intoxicación y le realizaron el test de alcoholemia, que arrojó un resultado de 2,71 gramos de alcohol por litro en sangre, cifra que más que quintuplicaba el límite legal permitido. Personal de Policía Vial Mendoza intervino en el procedimiento.

El conductor, un hombre de 47 años, quedó detenido y fue trasladado a la Comisaría 12°, mientras las autoridades procedieron al secuestro del vehículo y notificaron al infractor de las consecuencias legales. La causa quedó a disposición del Juzgado Contravencional de San Martín, en el marco de la Ley 9099, artículo 67 bis, de acuerdo con lo informado por el medio local Los Andes.

En Mendoza, la legislación vigente fija el límite de alcohol en sangre para conductores particulares en 0,5 gramos por litro. Superar este valor constituye una infracción grave y puede derivar en sanciones como el retiro de la licencia, multas económicas y la inmovilización del vehículo. Cuando el resultado es significativamente mayor al permitido, como en este caso, el conductor queda sujeto a procesos penales y administrativos y es puesto a disposición de la Justicia.

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