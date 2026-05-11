Cultura

El lugar donde nació Winnie-the-Pooh existe, está en Inglaterra y cumple 100 años

Ashdown Forest, que inspiró el Bosque de los Cien Acres de A. A. Milne, abre nuevas rutas temáticas y eventos gratuitos en 2026, mientras lucha por preservar uno de los ecosistemas más raros de Europa

Guardar
Google icon
El bosque que inspiró a A. A. Milne celebra 100 años del famoso personaje con eventos temáticos y recorridos guiados (Captura/YouTube)
El bosque que inspiró a A. A. Milne celebra 100 años del famoso personaje con eventos temáticos y recorridos guiados (Captura/YouTube)

Ashdown Forest, al sur de Inglaterra, se ha transformado en un punto de referencia mundial por las celebraciones del centenario de Winnie-the-Pooh. Con actividades gratuitas y nuevas rutas temáticas, el bosque que inspiró los relatos de A. A. Milne prevé atraer más visitantes y recibir fondos clave para su conservación en 2026, cuando se celebran los 100 años de Winnie-the-Pooh.

El programa especial incluye eventos culturales gratuitos, recorridos temáticos y juegos literarios que muestran la biodiversidad del hábitat de brezo bajo y refuerzan el legado literario y natural del lugar. Esta iniciativa busca impulsar la llegada de turistas y nuevas donaciones, beneficiando tanto a la preservación del bosque como al turismo sostenible, de acuerdo con The Guardian.

PUBLICIDAD

Las celebraciones se organizan en torno a un calendario de eventos a cargo del colectivo artístico Trigger, con representaciones interactivas y paseos guiados por marionetas. A través de seis rutas temáticas, los visitantes pueden conocer diferentes especies del ecosistema y participar en experiencias como el clásico juego de los palitos de Pooh cerca del Puente de Winnie-the-Pooh. La meta es conectar personas de todas las edades con la historia y el entorno del bosque.

airbnb casa de winnie the pooh
Ashdown Forest conmemora el centenario de Winnie-the-Pooh con actividades gratuitas y rutas literarias para toda la familia (airbnb)

La inspiración literaria de A. A. Milne, basada en las vivencias junto a su hijo Christopher, sigue presente en el denominado Bosque de los Cien Acres. El antiguo Posingford Bridge, hoy Puente de Winnie-the-Pooh, es uno de los principales símbolos y un destino recurrente para el turismo literario en East Sussex.

PUBLICIDAD

Conservación y desafíos ambientales en el bosque

La conservación del bosque depende en gran medida de la popularidad de Winnie-the-Pooh. “El hábitat de brezo bajo que tenemos aquí es más raro que la selva tropical”, destacó la guardabosques Beth Morgan a The Guardian. Hasta el Brexit, el bosque recibía GBP 500.000 en subvenciones de la Unión Europea cada año, lo que facilitaba los trabajos de preservación. Actualmente, la falta de estos recursos representa un desafío, según fuentes consultadas por el medio.

Uno de los factores críticos es el aumento de cobertura forestal. En la época de Milne, solo del 10% al 40% del bosque estaba cubierto por árboles. Hoy, ese porcentaje alcanza el 40%, lo cual ha incrementado la dificultad y el coste de la gestión ambiental. Para mantener el equilibrio ecológico, un rebaño de pequeños caballos, junto con vacas Galloway y ovejas de las Hébridas, colabora en controlar el avance de los árboles mediante el pastoreo.

airbnb casa de winnie the pooh
El museo Pooh Corner exhibe objetos originales de la familia Milne y expone la historia real detrás de Winnie-the-Pooh (airbnb)

Recorridos y experiencias

El itinerario más frecuentado por los visitantes recorre 4 km hasta el Puente de Winnie-the-Pooh, escenario fundamental de las historias y del conocido juego de los palitos. Próximos a la ruta se encuentran la casa de Piglet, construida en la raíz de un abedul, el buzón de Pooh y otros lugares mencionados por Milne. Los paseantes también pueden acercarse a enclaves destacados como el Lugar Taciturno, la Trampa para el Elefante —un pino solitario con vista panorámica— y la Cantera Arenosa de Roo.

En el extremo norte del bosque se sitúa el museo Pooh Corner, que también funciona como cafetería. “La verdadera historia es saber qué pasó más allá de las páginas: quiénes eran el padre y el hijo”, señaló Neil Reed, propietario del museo, en diálogo con The Guardian. El espacio exhibe objetos originales de la familia Milne y de las ilustraciones de E. H. Shepard, además de recuerdos de la época en que Disney obtuvo los derechos del personaje, en 1961.

A pesar del flujo constante de turistas, Ashdown Forest conserva un ambiente auténtico, libre de comercialización excesiva. Una señalización discreta, los paisajes abiertos y actividades con enfoque contemplativo y educativo contribuyen a la preservación de la identidad local. Los visitantes pueden elegir entre la ruta Long Pooh Walk —un circuito de 3,2 km— y alternativas de descanso en cabañas ecológicas, además de degustar productos locales, como vinos, miel o jugos de manzana elaborados a partir de la flora propia, de acuerdo con The Guardian.

Temas Relacionados

Winnie-the-PoohAshdown ForestTurismo LiterarioConservación AmbientalNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El fenómeno BTS: de movilizar 50.000 fans en México a agotar tres shows en La Plata

La banda surcoreana desató una verdadera revolución en América Latina con conciertos masivos y una comunidad de seguidores que no deja de crecer. La expectativa por su arribo a la Argentina confirma el alcance global de su propuesta musical y cultural

El fenómeno BTS: de movilizar 50.000 fans en México a agotar tres shows en La Plata

Recetas con la ayuda de la IA: la mirada de Flavia Pittella, la experta en libros que es cocinera

La periodista y chef dice que cocinar es como escribir y comer, como leer. Habló en la presentación de “Veintidós recetas de verano”, editado por Infobae Ediciones

Recetas con la ayuda de la IA: la mirada de Flavia Pittella, la experta en libros que es cocinera

El nieto de un familiar de la SS reveló la posesión de una obra saqueada por el nazismo

La pieza de Toon Kelder permaneció durante ochenta años en manos privadas, hasta ser vinculada por especialistas y abogados a las subastas vinculadas al expolio de arte judío perpetrado por los jerarcas nazis

El nieto de un familiar de la SS reveló la posesión de una obra saqueada por el nazismo

Feria del Libro 2026: por qué los discursos políticos importan, pero menos que el millón que fue igual

¿Alguien se acuerda de la inauguración? La fuerza del evento se impuso. Sin embargo, hay algunas ideas para 2027...

Feria del Libro 2026: por qué los discursos políticos importan, pero menos que el millón que fue igual

Entre Almodóvar, Maradona y Torre Nilsson: los principales filmes iberoamericanos en Cannes

Las producciones audiovisuales de distintos países de Iberoamérica se encuentran representadas en las principales categorías, cortometrajes, documentales y funciones especiales del tradicional festival francés

Entre Almodóvar, Maradona y Torre Nilsson: los principales filmes iberoamericanos en Cannes

DEPORTES

La grieta en el vestuario del Real Madrid tras la pelea entre Valverde y Tchouaméni: el pedido contra el uruguayo

La grieta en el vestuario del Real Madrid tras la pelea entre Valverde y Tchouaméni: el pedido contra el uruguayo

Reapareció el hincha que irrumpió en la conferencia de Scaloni: quiso entrar a la cancha de Boca con un carnet inhabilitado

El entrenador del Betis dio detalles del estado físico de Giovani Lo Celso: la contundente frase que lo acerca al Mundial

El video del momento en el que Faustino Oro confirmó su título de gran maestro: “El Messi del ajedrez”

El durísimo mensaje de Camila Galante tras las críticas a Leandro Paredes por la eliminación de Boca Juniors en el Torneo Apertura

TELESHOW

Flor Peña se metió en la guerra fría de Marley y Del Moro por los Martín Fierro: “Santiago es impenetrable y lejano”

Flor Peña se metió en la guerra fría de Marley y Del Moro por los Martín Fierro: “Santiago es impenetrable y lejano”

Pity Álvarez desató una ola de comentarios por su apariencia y Fede Bal lo comparó con Carmen Barbieri: “Mi mamá”

Jimena Barón lució su talento con las agujas en un tierno enterito tejido para su hijo Arturo

La noche en que La Reini, Ian Lucas y Evangelina Anderson se enfrentaron: secretos, desencuentros y un cumpleaños cargado de tensión

Mario Pergolini se emocionó al agradecer los saludos por la muerte de su mamá: “Con mucho respeto”

INFOBAE AMÉRICA

Panamá busca establecer que las empresas que operan bajo su jurisdicción mantengan una presencia real en el país

Panamá busca establecer que las empresas que operan bajo su jurisdicción mantengan una presencia real en el país

Costa Rica: Claudia Dobles envió carta a Laura Fernández tras su juramentación y ofreció diálogo político

La administración de Arévalo lanza plan de crédito blando para mipymes de la canasta básica

Nueva ola de violencia de pandillas en Haití desplaza a cientos de personas

El Fondo Monetario Internacional concluye revisión: Honduras a un paso del financiamiento de 245 millones