El lugar donde nació Winnie-the-Pooh existe, está en Inglaterra y cumple 100 años

El bosque que inspiró a A. A. Milne celebra 100 años del famoso personaje con eventos temáticos y recorridos guiados (Captura/YouTube)

Ashdown Forest, al sur de Inglaterra, se ha transformado en un punto de referencia mundial por las celebraciones del centenario de Winnie-the-Pooh. Con actividades gratuitas y nuevas rutas temáticas, el bosque que inspiró los relatos de A. A. Milne prevé atraer más visitantes y recibir fondos clave para su conservación en 2026, cuando se celebran los 100 años de Winnie-the-Pooh.

El programa especial incluye eventos culturales gratuitos, recorridos temáticos y juegos literarios que muestran la biodiversidad del hábitat de brezo bajo y refuerzan el legado literario y natural del lugar. Esta iniciativa busca impulsar la llegada de turistas y nuevas donaciones, beneficiando tanto a la preservación del bosque como al turismo sostenible, de acuerdo con The Guardian.

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Las celebraciones se organizan en torno a un calendario de eventos a cargo del colectivo artístico Trigger, con representaciones interactivas y paseos guiados por marionetas. A través de seis rutas temáticas, los visitantes pueden conocer diferentes especies del ecosistema y participar en experiencias como el clásico juego de los palitos de Pooh cerca del Puente de Winnie-the-Pooh. La meta es conectar personas de todas las edades con la historia y el entorno del bosque.

Ashdown Forest conmemora el centenario de Winnie-the-Pooh con actividades gratuitas y rutas literarias para toda la familia (airbnb)

La inspiración literaria de A. A. Milne, basada en las vivencias junto a su hijo Christopher, sigue presente en el denominado Bosque de los Cien Acres. El antiguo Posingford Bridge, hoy Puente de Winnie-the-Pooh, es uno de los principales símbolos y un destino recurrente para el turismo literario en East Sussex.

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Conservación y desafíos ambientales en el bosque

La conservación del bosque depende en gran medida de la popularidad de Winnie-the-Pooh. “El hábitat de brezo bajo que tenemos aquí es más raro que la selva tropical”, destacó la guardabosques Beth Morgan a The Guardian. Hasta el Brexit, el bosque recibía GBP 500.000 en subvenciones de la Unión Europea cada año, lo que facilitaba los trabajos de preservación. Actualmente, la falta de estos recursos representa un desafío, según fuentes consultadas por el medio.

Uno de los factores críticos es el aumento de cobertura forestal. En la época de Milne, solo del 10% al 40% del bosque estaba cubierto por árboles. Hoy, ese porcentaje alcanza el 40%, lo cual ha incrementado la dificultad y el coste de la gestión ambiental. Para mantener el equilibrio ecológico, un rebaño de pequeños caballos, junto con vacas Galloway y ovejas de las Hébridas, colabora en controlar el avance de los árboles mediante el pastoreo.

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El museo Pooh Corner exhibe objetos originales de la familia Milne y expone la historia real detrás de Winnie-the-Pooh (airbnb)

Recorridos y experiencias

El itinerario más frecuentado por los visitantes recorre 4 km hasta el Puente de Winnie-the-Pooh, escenario fundamental de las historias y del conocido juego de los palitos. Próximos a la ruta se encuentran la casa de Piglet, construida en la raíz de un abedul, el buzón de Pooh y otros lugares mencionados por Milne. Los paseantes también pueden acercarse a enclaves destacados como el Lugar Taciturno, la Trampa para el Elefante —un pino solitario con vista panorámica— y la Cantera Arenosa de Roo.

En el extremo norte del bosque se sitúa el museo Pooh Corner, que también funciona como cafetería. “La verdadera historia es saber qué pasó más allá de las páginas: quiénes eran el padre y el hijo”, señaló Neil Reed, propietario del museo, en diálogo con The Guardian. El espacio exhibe objetos originales de la familia Milne y de las ilustraciones de E. H. Shepard, además de recuerdos de la época en que Disney obtuvo los derechos del personaje, en 1961.

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A pesar del flujo constante de turistas, Ashdown Forest conserva un ambiente auténtico, libre de comercialización excesiva. Una señalización discreta, los paisajes abiertos y actividades con enfoque contemplativo y educativo contribuyen a la preservación de la identidad local. Los visitantes pueden elegir entre la ruta Long Pooh Walk —un circuito de 3,2 km— y alternativas de descanso en cabañas ecológicas, además de degustar productos locales, como vinos, miel o jugos de manzana elaborados a partir de la flora propia, de acuerdo con The Guardian.