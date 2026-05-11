República Dominicana

Policía incauta armas blancas y objetos prohibidos en escuelas del sur de República Dominicana

Un despliegue reciente en planteles de Azua, Peravia y San José de Ocoa permitió a las autoridades identificar y retirar una gama de artículos restringidos, en respuesta a la preocupación por hechos violentos dentro de la comunidad educativa

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Operativos en 60 escuelas del sur de República Dominicana expusieron la gravedad de la violencia escolar y la presencia de armas blancas entre los estudiantes. (Foto cortesía Policía de República Dominicana)
Operativos en 60 escuelas del sur de República Dominicana expusieron la gravedad de la violencia escolar y la presencia de armas blancas entre los estudiantes. (Foto cortesía Policía de República Dominicana)

La incautación de armas blancas, artefactos entre otros artículos prohibidos en centros educativos del sur de República Dominicana revela la amplitud de la problemática de seguridad escolar y la respuesta activa de las autoridades, que implementaron una serie de operativos en cerca de 60 escuelas pertenecientes a la Regional 03 de Azua durante una semana.

Esta intervención se inscribe en un contexto nacional de creciente alerta por la violencia en el entorno escolar, con la participación de equipos especializados y medidas preventivas cuya dimensión refuerza la preocupación de las autoridades educativas.

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La cifra de escuelas inspeccionadas ilustra la escala de la operación: los procedimientos no se limitaron al municipio de Baní, sino que incluyeron planteles distribuidos en cinco distritos educativos que abarcan las provincias de Azua, Peravia y San José de Ocoa.

De acuerdo con el teniente coronel Pérez Zapata, encargado de la Policía Escolar para la demarcación, “esos objetos no solo se incautaron en Baní ni son de un solo centro escolar, sino que corresponden a diferentes centros escolares pertenecientes a dicha regional”, en declaraciones al Listín Diario.

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Cada semana, equipos especializados inspeccionan hasta diez escuelas por distrito para reforzar la seguridad y emitir informes sobre el estado de los planteles. (Foto cortesía redes sociales)
Cada semana, equipos especializados inspeccionan hasta diez escuelas por distrito para reforzar la seguridad y emitir informes sobre el estado de los planteles. (Foto cortesía redes sociales)

El operativo, realizado por el Cuerpo Especializado de la Policía Escolar, la Unidad Operativa de Acción Rápida y con el apoyo de la Policía Preventiva, se tradujo en la confiscación de una variedad de objetos que recientemente habían circulado en imágenes difundidas en redes sociales.

Entre los artículos decomisados figuran puñales, machetes y dispositivos electrónicos, relacionados con incidentes de disciplina y riesgos para la integridad física de alumnos y personal educativo.

Estas acciones forman parte de una labor regular ejecutada semana a semana y que puede abarcar hasta diez escuelas por jornada en cada distrito educativo, como detalló José Alberto Herrera, director del Distrito Educativo 03-04-Baní.

Herrera subrayó que la práctica consiste en sumar los objetos hallados durante la semana para entonces elaborar un informe general sobre la seguridad en los planteles.

Ante la pregunta sobre qué sucedió en los planteles del sur, la respuesta oficial señala que durante una semana de requisas en aproximadamente 60 escuelas de Azua, Peravia y San José de Ocoa, equipos de la Policía Escolar y de la Policía Preventiva incautaron armas blancas entre los objetos prohibidos como puñales, machetes y dispositivos electrónicos en el marco de operativos rutinarios destinados a prevenir la violencia.

Estas acciones confirman el diagnóstico de un aumento sostenido en comportamientos violentos.

La Policía Escolar, junto a otras entidades, decomisó puñales, machetes y dispositivos electrónicos en planteles de Azua, Peravia y San José de Ocoa. (Foto cortesía Policía de República Dominicana)
La Policía Escolar, junto a otras entidades, decomisó puñales, machetes y dispositivos electrónicos en planteles de Azua, Peravia y San José de Ocoa. (Foto cortesía Policía de República Dominicana)

Los reportes de la Policía Escolar aclaran que los artículos incautados no pertenecen a un solo plantel, sino que reflejan una problemática de mayor escala regional.

Durante los últimos años, la presencia de la violencia en los colegios dominicanos ha generado inquietud creciente entre autoridades, familias y organismos sociales, como lo demuestran mediciones recientes que reportan un “alto porcentaje de preocupación por el incremento de la violencia en las escuelas”.

A modo de refuerzo preventivo, además de la labor policial, los equipos intervinientes han iniciado conversatorios en los planteles, con la participación de oficiales y técnicos de las Unidades de Antipandillas. El objetivo, según explicó Pérez Zapata, es orientar tanto a los estudiantes como al personal docente, miembros de la Sociedad de Padres y Amigos de la Escuela y personal auxiliar, “para prevenir que puedan caer en el flagelo de las pandillas y otros problemas que ponen en conflicto mantener una escuela sana y en armonía familiar y social”.

Las autoridades educativas adoptan medidas preventivas tras registrarse un alarmante aumento de comportamientos violentos en instituciones escolares dominicanas. (Foto cortesía Policía de República Dominicana)
Las autoridades educativas adoptan medidas preventivas tras registrarse un alarmante aumento de comportamientos violentos en instituciones escolares dominicanas. (Foto cortesía Policía de República Dominicana)

La gravedad del fenómeno motivó al Ministerio de Educación (Minerd) a anunciar la creación de un centro de apoyo psicoemocional como respuesta institucional. De forma paralela, el ministerio proyecta la intervención piloto en diez centros educativos seleccionados, con el fin de abordar de manera integral la cuestión de la violencia y promover la armonía en los entornos escolares.

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