Nuevos estudios señalan que Ómicron es menos severa porque no afecta a los pulmones

Más de media docena de experimentos hechos públicos en los últimos días apuntaban a la misma conclusión: Ómicron es más suave que Delta y otras versiones anteriores del virus (Foto: REUTERS/Callaghan O'Hare)

Una serie de nuevos estudios en animales de laboratorio y tejidos humanos están dando la primera indicación de por qué la variante Ómicron causa una enfermedad más leve que las versiones anteriores del coronavirus.

En estudios realizados en ratones y hámsteres, Ómicron produjo infecciones menos dañinas, a menudo limitadas en gran medida a las vías respiratorias superiores: la nariz, la garganta y la tráquea. La variante hizo mucho menos daño a los pulmones, donde las variantes anteriores a menudo causaban cicatrices y dificultad para respirar grave.

“Es justo decir que está surgiendo la idea de una enfermedad que se manifiesta principalmente en el sistema respiratorio superior”, dijo Roland Eils, biólogo computacional del Instituto de Salud de Berlín, que ha estudiado cómo los coronavirus infectan las vías respiratorias.

En noviembre, cuando salió el primer informe sobre la variante Ómicron de Sudáfrica, los científicos sólo pudieron adivinar cómo podría comportarse de manera diferente a las formas anteriores del virus. Todo lo que sabían era que tenía una combinación distintiva y alarmante de más de 50 mutaciones genéticas.

Ómicron se extendió por todo el planeta, infectando fácilmente incluso a las personas vacunadas o que se habían recuperado de infecciones. (Foto: REUTERS/Cheney Orr)

Sin embargo, investigaciones anteriores habían demostrado que algunas de estas mutaciones permitían a los coronavirus adherirse a las células con más fuerza. Otros permitieron que el virus evadiera los anticuerpos, que sirven como una primera línea de defensa contra la infección. Pero cómo podría comportarse la nueva variante dentro del cuerpo era un misterio.

“No se puede predecir el comportamiento de un virus solamente a partir de las mutaciones”, dijo Ravindra Gupta, virólogo de la Universidad de Cambridge.

Durante el mes pasado, más de una docena de grupos de investigación, incluido el del Dr. Gupta, han estado observando el nuevo patógeno en el laboratorio, infectando células en placas de Petri con Ómicron y rociando el virus en la nariz de los animales.

Mientras trabajaban, Ómicron se extendió por todo el planeta, infectando fácilmente incluso a las personas vacunadas o que se habían recuperado de infecciones.

Aunque los animales infectados con Ómicron en promedio experimentaron síntomas mucho más leves, los científicos quedaron particularmente sorprendidos por los resultados en los hámsteres sirios, una especie que se sabe que se enferma gravemente con todas las versiones anteriores del virus. (Foto: EFE/EPA/WILL OLIVER/Archivo)

Pero a medida que los casos se dispararon, las hospitalizaciones aumentaron solo modestamente. Los primeros estudios de pacientes sugirieron que Ómicron tenía menos probabilidades de causar una enfermedad grave que otras variantes, especialmente en personas vacunadas. Aún así, esos hallazgos vinieron con muchas advertencias.

Por un lado, la mayor parte de las primeras infecciones por Ómicron se produjeron en personas jóvenes, que tienen menos probabilidades de enfermarse gravemente con todas las versiones del virus. Y muchos de esos primeros casos ocurrieron en personas con alguna inmunidad a infecciones o vacunas previas. No estaba claro si Ómicron también resultaría menos severo en una persona mayor no vacunada, por ejemplo.

Los experimentos con animales pueden ayudar a aclarar estas ambigüedades, porque los científicos pueden probar Ómicron en animales idénticos que viven en condiciones idénticas. Más de media docena de experimentos hechos públicos en los últimos días apuntaban a la misma conclusión: Ómicron es más suave que Delta y otras versiones anteriores del virus.

El miércoles, un gran consorcio de científicos japoneses y estadounidenses publicó un informe sobre hámsters y ratones que habían sido infectados con Ómicron o con una de varias variantes anteriores. Los infectados con Ómicron tenían menos daño pulmonar, perdieron menos peso y tenían menos probabilidades de morir, encontró el estudio.

Aunque los animales infectados con Ómicron en promedio experimentaron síntomas mucho más leves, los científicos quedaron particularmente sorprendidos por los resultados en los hámsteres sirios, una especie que se sabe que se enferma gravemente con todas las versiones anteriores del virus.

Los investigadores también infectaron tejido de los bronquios, los conductos en la parte superior del tórax que llevan aire desde la tráquea a los pulmones. Y dentro de esas células bronquiales, en los primeros dos días después de una infección, Ómicron creció más rápido que Delta o el coronavirus original. (Foto: REUTERS/Thilo Schmuelgen)

“Esto fue sorprendente, ya que todas las demás variantes han infectado enérgicamente a estos hámsters”, dijo el Dr. Michael Diamond, virólogo de la Universidad de Washington y coautor del estudio.

Varios otros estudios en ratones y hámsteres han llegado a la misma conclusión. (Como la mayoría de las investigaciones urgentes de Ómicron, estos estudios se han publicado en línea, pero aún no se han publicado en revistas científicas).

Ravindra Gupta, virólogo de la Universidad de Cambridge. “Siempre me ha llamado la atención el hecho de que no se puede predecir el comportamiento de un virus sólo a partir de las mutaciones”, dijo Jane Stockdale para The New York Times

La razón por la que Ómicron es más leve puede ser una cuestión de anatomía. El Dr. Diamond y sus colegas encontraron que el nivel de Ómicron en la nariz de los hámsteres era el mismo que en los animales infectados con una forma anterior del coronavirus. Pero los niveles de Ómicron en los pulmones eran una décima parte o menos del nivel de otras variantes.

Un hallazgo similar provino de investigadores de la Universidad de Hong Kong que estudiaron fragmentos de tejido extraídos de las vías respiratorias humanas durante la cirugía. En 12 muestras de pulmón, los investigadores encontraron que Ómicron crecía más lentamente que Delta y otras variantes.

Los investigadores también infectaron tejido de los bronquios, los conductos en la parte superior del tórax que llevan aire desde la tráquea a los pulmones. Y dentro de esas células bronquiales, en los primeros dos días después de una infección, Ómicron creció más rápido que Delta o el coronavirus original.

Muchas células del pulmón llevan una proteína llamada TMPRSS2 en su superficie que puede ayudar inadvertidamente a que los virus que pasan ingresen a la célula. (Foto: EFE/Mauricio Dueñas)

Estos hallazgos deberán complementarse con estudios adicionales, como experimentos con monos o el examen de las vías respiratorias de personas infectadas con Ómicron. Si los resultados resisten el escrutinio, podrían explicar por qué las personas infectadas con Ómicron parecen menos propensas a ser hospitalizadas que aquellas con Delta.

Las infecciones por coronavirus comienzan en la nariz o posiblemente en la boca y se propagan por la garganta. Las infecciones leves no llegan mucho más lejos que eso. Pero cuando el coronavirus llega a los pulmones, puede causar daños graves.

Las células inmunes en los pulmones pueden reaccionar de forma exagerada, matando no solo las células infectadas sino también las no infectadas. Pueden producir una inflamación descontrolada, dejando cicatrices en las delicadas paredes del pulmón. Es más, los virus pueden escapar de los pulmones dañados al torrente sanguíneo, provocando coágulos y devastando otros órganos.

El Dr. Gupta sospecha que los nuevos datos de su equipo pueden dar una explicación molecular de por qué a Ómicron no le va tan bien en los pulmones.

Muchas células del pulmón llevan una proteína llamada TMPRSS2 en su superficie que puede ayudar inadvertidamente a que los virus que pasan ingresen a la célula. Pero el equipo del Dr. Gupta descubrió que esta proteína no se adhiere muy bien a Ómicron.

Como resultado, Ómicron hace un peor trabajo al infectar células de esta manera que Delta. Un equipo de la Universidad de Glasgow llegó de forma independiente a la misma conclusión.

El Dr. Gupta especuló que Ómicron evolucionó hasta convertirse en un especialista en vías respiratorias superiores, prosperando en la garganta y la nariz. (Foto: REUTERS/Callaghan O'Hare/File Photo)

A través de una ruta alternativa, los coronavirus también pueden ingresar a las células que no producen TMPRSS2. Más arriba en las vías respiratorias, las células tienden a no transportar la proteína, lo que podría explicar la evidencia de que Ómicron se encuentra allí con más frecuencia que en los pulmones.

El Dr. Gupta especuló que Ómicron evolucionó hasta convertirse en un especialista en vías respiratorias superiores, prosperando en la garganta y la nariz. Si eso es cierto, el virus podría tener más posibilidades de ser expulsado en pequeñas gotas al aire circundante y encontrarse con nuevos huéspedes.

“Se trata de lo que sucede en las vías respiratorias superiores para que se transmita, ¿verdad?” él dijo. “No es realmente lo que sucede en la parte inferior de los pulmones, donde ocurren las enfermedades graves. Para que pueda comprender por qué el virus ha evolucionado de esta manera “.

Si bien estos estudios claramente ayudan a explicar por qué Ómicron causa una enfermedad más leve, aún no responden por qué la variante es tan buena para propagarse de una persona a otra. Estados Unidos registraron más de 580 mil casos sólo el jueves, la mayoría de los cuales se cree que son Ómicron.

Los científicos saben que parte del contagio de Ómicron proviene de su capacidad para evadir los anticuerpos, lo que le permite ingresar fácilmente a las células de las personas vacunadas con mucha más facilidad que otras variantes. (Foto: REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

“Estos estudios abordan la cuestión de lo que puede suceder en los pulmones, pero en realidad no abordan la cuestión de la transmisibilidad”, dijo Sara Cherry, viróloga de la Escuela de Medicina Perelman de la Universidad de Pensilvania.

El Dr. Diamond dijo que quería esperar a que se llevaran a cabo más estudios, especialmente en personas en lugar de animales, antes de respaldar la hipótesis de que TMPRSS2 es la clave para comprender Ómicron. “Creo que todavía es prematuro en esto”, dijo.

Los científicos saben que parte del contagio de Ómicron proviene de su capacidad para evadir los anticuerpos, lo que le permite ingresar fácilmente a las células de las personas vacunadas con mucha más facilidad que otras variantes. Pero sospechan que Ómicron también tiene otras ventajas biológicas.

La semana pasada, los investigadores informaron que la variante porta una mutación que puede debilitar la llamada inmunidad innata, una alarma molecular que activa rápidamente nuestro sistema inmunológico al primer signo de una invasión en la nariz. Pero se necesitarán más experimentos para ver si este es realmente uno de los secretos del éxito de Ómicron.

“Podría ser tan simple como, esto es mucho más virus en la saliva y los conductos nasales de las personas”, dijo el Dr. Cherry. Pero podría haber otras explicaciones para su propagación eficiente: podría ser más estable en el aire o infectar mejor a nuevos huéspedes. “Creo que es una pregunta realmente importante”, dijo.

