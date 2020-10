Cómo funciona NEOKIT PLUS, el flamante test para detectar COVID-19 en forma más rápida y sencilla desarrollado por científicos argentinos

Científicos argentinos desarrollan los nuevos test para detectar COVID-19 (Conicet)

Si hay algo que caracteriza a la gestión de una pandemia es la coexistencia de buenas y malas noticias, eso hace a la naturaleza de su caràcter disruptivo: por un lado la presión de los contagios y las muertes, y por el otro el ansia irrefrenable de la cura. Tan solo ayer, Argentina fue noticia en el mundo al registrar la tasa de positivos por COVID-19 más alta del mundo, con 6 infectados de cada 10 personas testeadas, en gran medida por la poca cantidad de pruebas que se realizan, a razón de unos 20.000 por día, a diferencia de otros países de la región que duplican y triplican esa cifra.

Para evitar este problema y que los test estén disponibles y con resultados rápidos y efectivos, científicos argentinos que continúan su lucha contra el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, presentaron el nuevo NEOKIT PLUS, el nuevo test de COVID-19 más eficiente y sencillo de utilizar, que cuenta con la aprobación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

Funcionamiento del nuevo NEOKIT PLUS, desarrollado por científicos argentinos

Se trata de un perfeccionamiento del ya conocido test NEOKIT lanzado hace algunos meses y que contó con la aprobación de la ANMAT en mayo. Según precisan los ideólogos, el NEOKIT PLUS es un test diagnóstico molecular sensible y específico, simplificado y abreviado con varias características únicas:

-Indica si esta, o no, presente el virus de COVID-19, tanto en casos sintomáticos como asintomáticos

-Puede aplicarse en una muestra de saliva o en hisopado directo – es decir que evita el paso de “extracción de ARN”, necesario para la versión anterior y para la rtPCR

-Simplifica procesos y ahorra tiempo

-Reduce gastos de reactivos e inversiones en equipamientos de laboratorio

-Es accesible para centros de salud de baja complejidad.

“El paso inicial, de inactivación del virus, permite realizar el test de forma segura en condiciones de infraestructura muy simple, ampliando la posibilidad de hacer testeos en ciudades y pueblos donde, hasta ahora, no se podían procesar localmente las muestras. Son aptos también para la apertura de industrias, testeo de turistas, controles laborales y control de arribos de personas de otros distritos”, explicaron los especialistas a Infobae.

Y agregaron: “Contar con una herramienta de diagnóstico molecular simplificada y abreviada como NEOKIT PLUS permite rastrear y testear activamente - es decir: identificar y diagnosticar a todos los contactos estrechos de una persona infectada (sintomática o asintomática, cuya capacidad de contagio, cuando presenta alta carga viral, ha sido ampliamente demostrada) así como testeos poblacionales al azar, por necesidades específicas”.

Según los desarrolladores NEOKIT cuenta con una capacidad productiva instalada de por hacer 1.000.000 de test por mes. Y afirmaron que el hecho de complementar al Programa DetectAr con NEOKIT podría permitir un cambio de Aislamiento Social Obligatorio generalizado a un aislamiento racional focalizado, basado en una prueba simple y sencilla.

El director Técnico de Neokit, Sergio Pallotto, fue a capacitar a médicos en Tucumán sobre el nuevo desarrollo (Ministerio de Salud de la provincia de Tucumán)

Menor tiempo y mejores métodos

La nueva técnica permitiría mejorar considerablemente los tiempos de extracción. En ese sentido, explicaron que cuando se realiza una extracción de ARN (ácido ribonucleico) el procedimiento clásico puede tomar alrededor de tres horas y por tanto realizar la determinación por PCR puede llegar a demorar unas 5 horas.

El nuevo kit de extracción permitiría realizarlas en una hora máximo, lo cual posibilita no solo agilizar procesos aquí, sino, por ejemplo, en hospitales de campaña. Las mejoras en los tiempos son lo que en general necesitamos para acelerar los resultados para la población.

Los test por hisopado serán más rápidos y fáciles de utilizar con el nuevo kit - EFE/Zipi/Archivo

El director Técnico de Neokit, Sergio Pallotto, destacó durante una presentación del nuevo test en la provincia de Tucumán: “La novedad es hacerlo por el método directo del nuevo Neokit Plus, que permite hacer el análisis de 50 personas en dos o tres horas y con esto ya podemos diagnosticar a los pacientes con la muestra directa”.

Pallotto detalló que la técnica de los Neokits no necesita de equipamiento especial, no requiere de un termociclador, equipo costoso que sí se precisa para la determinación de PCR y aclaró que el método está aprobado por la ANMAT para diagnosticar como detectable o no detectable al paciente.

“A diferencia de algunos métodos rápidos que sirven como primer filtro, nuestro método diagnostica a través de las muestras a los pacientes”, concluyó el experto.

