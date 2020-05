Consultada por los próximos pasos del desarrollo, Carrillo precisó que “las autoridades tendrán que definir si el kit puede aplicarse en lugares donde la PCR no se puede aplicar o si además sirve de herramienta complementaria a los lugares que usan PCR por su ventaja que en una hora y cuarto permite conocer el diagnóstico, es decir si un paciente tiene o no coronavirus”. Asimismo advirtió: “ La muestra no deja de ser biológicamente peligrosa, se necesitan condiciones de bioseguridad para su manipulación ”.