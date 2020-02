“El principal motivo por el que se desaconseja el uso del barbijo es que la misma (enfermedad) no tiene indicación alguna. El barbijo es un sistema de barrera que va a evitar un contagio cuando existe una enfermedad respiratoria transmisible. En nuestro país no hay ningún caso, por ende, estamos malgastando recursos que no previenen nada. El uso de barbijo es mucho más importante de lo que la gente cree”, dijo a Infobae Ricardo Teijeiro, médico infectólogo miembro de la Sociedad Argentina de Infectología.