Ese fue el poema que me convenció: era el libro para mí, era la poeta para mí y, sí, podía también ser para otros, pero eso ya no importaba. En el libro el tiempo está semi suspendido: el mito, la familia, y el mito de la familia existen en un tiempo aparte, no lineal y se recombinan y se fusionan una y otra vez, una y otra vez. Así seguí leyéndola: sin orden específico, de una colección de poemas a otra, armando, también, colecciones imaginarias en mi cabeza.