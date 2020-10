Laura vive en Palermo y tiene dos hijas. “Mi hija empezó el año sin saber leer y escribir y, como además no estaba acostumbrada a utilizar pantallas, era imposible que tuviera un mínimo de autonomía. Comenzaron las clases virtuales y las tareas, fue todo llanto y angustia. Hay días que llora frente a la computadora porque la maestra no la ve, no entiende o simplemente extraña. Dice que no quiere hacer la tarea, que eso se hace en el colegio y que conmigo quiere jugar. Lo tiene más claro ella que los adultos. Otros días dice que solo yo le enseño y que las maestras no la ayudan, yo quiero ser la mamá no quiero ser su docente. Se la pasa haciendo planes para cuando termine el coronavirus y me pregunta si alguna vez va a poder ir a abrazar a su ‘seño’. En el día del maestro pidieron que les hagan un dibujo a las maestras. Hizo todos los dibujos como si estuvieran en la plaza. Ya se olvidó cómo es una escuela.”