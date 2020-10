No estamos hablando de hombres con ropa de mujer ni viceversa, sino que por fin pareciera que se bifurcan los caminos del género y de la expresión. La norma es no binaria: si ya era cierto desde hace tiempo que los joggings, jeans, remeras unisex y buzos son patrimonio universal, estos interminables meses de aislamiento lograron que el look andrógino de entrecasa lo permee todo.