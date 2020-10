“Creo en la censura. Después de todo, he hecho una fortuna a su cuenta. Se podría decir que he creado la Oficina Hays. Soy una especie de madrina junto al Código Picture Motion. Ahora utilizan desnudez y lenguaje soez para ahorrarse la dificultad de escribir una buena historia. Yo no tuve que quitarme la ropa. Los hombres imaginaban lo que estaba debajo de ella gracias a mis palabras y mi actitud. La imaginación de un hombre es el mejor amigo de una mujer”, o “¿qué hora ha sido mejor para las mujeres? Creo que antes había cosas muy buenas. La mujer solía ser un premio muy grande para el hombre, y la cortejaban más”.