Finding Freedom, flamante biografía de Harry y Meghan, cuenta que a Harry le gustó Meghan desde el principio, y que pocas semanas después de conocerla la invitó a ir de camping a Botswana. Traduzco: “Para Harry, la actitud práctica y realista de Meghan fue una sorpresa agradable. Cuando estaban de campamento, se lavaba la cara con toallitas húmedas y, feliz, iba al bosque cada vez que necesitaba ir al baño”. Claro que Meghan no tenía por qué hacer ni number one ni number two entre los árboles: el príncipe embriagado de amor y la actriz estadounidense se alojaron en fastuosas carpas equipadas con instalaciones más que aceptables.