Jenny tiene las uñas larguísimas y con apliques de strass. Dice que el color y la forma que eligió Natalia, la clienta a la que le pasa la lima con velocidad profesional, es “un poco aburrido”, pero su trabajo es de todas formas impecable. Por eso Natalia vuelve a hacerse la manicure con ella desde que la conoció, hace dos años, al mismo nail spa de la calle Dorrego. “La otra mano, mi vida”, pide Jenny –que llegó de Venezuela sola y casi con lo puesto– y sigue contando que para ella las argentinas son, en general, más conservadoras: “Como que no se explotan tanto”. Natalia se ríe. Dice que antes que ponerse strass en las uñas se las arranca una por una (“A vos te quedan bien, Jenny, pero yo no me veo”).