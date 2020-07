Las desdichas en la vida de John Travolta: el cáncer le arrebató a sus dos grandes amores y perdió a uno de sus hijos

(Shutterstock)

Como en la vida de cualquier persona, las desdichas han golpeado a John Travolta en varias ocasiones. Desde la muerte de sus dos grandes amores a causa del cáncer, hasta perder a un hijo adolescente, la estrella de Hollywood ha tenido que sobreponerse a varias tragedias.

La muerte de su primer gran amor

John Travolta era un veinteañero a punto de alcanzar el estrella mundial con Fiebre de sábado por la noche cuando enfrentó uno de los más duros golpes de su vida: perder a su primer gran amor a causa del cáncer.

Antes de filmar su gran hit, John trabajó en la película The Plastic Bubble, en la que conoció a Diana Hyland, una actriz ya con una sólida carrera en Hollywood.

El que Hyland fuera 18 años mayor que Travolta no fue un impedimento para que surgiera el amor entre ambos. Aunque eso sí, el romance causó cierta polémica en Hollywood, aún no acostumbrado a ver a mujeres mayores con hombres más jóvenes.

“Nunca había estado tan enamorado en mi vida... Pensaba que me había enamorado antes, pero no. Desde el momento en el que la conocí, me sentí atraído hacia ella. Éramos como dos maniacos conversando todo el tiempo en el set de Bubble y después de un mes, surgió el romance”, explicó Travolta en una entrevista de 1977.

La historia de amor, sin embargo, se prolongó apenas un par de meses y es que dos años antes de que se conocieran, a Diana le diagnosticaron cáncer de seno, por lo que se sometió a una mastectomía.

Cuando Travolta estaba de lleno en la filmación de Fiebre de sábado por la noche, la enfermedad regresó, pero esta vez de manera sumamente agresiva.

Travolta abandonó el rodaje para estar “Sentí cómo se le fue el aliento”, recordó en una entrevista para People tiempo después.”Fueron las diez semanas más duras de mi vida”.

Hyland falleció el 27 de marzo de 1977, a los 41 años.

Son pocas las veces que el actor ha hablado de aquella pérdida. “Le di la mejor de las alegrías durante sus últimos meses de vida. Y siempre siento que ella está conmigo. Me refiero a que sus intenciones siempre están conmigo. Diana siempre quiso todo un mundo para mí, en todas las formas posibles”, comentó en aquella entrevista de 1977.

El deceso de Kelly Preston

Hoy, el actor enfrenta una nueva tragedia relacionada con el cáncer.

Su esposa durante 28 años, Kelly Preston, falleció tras una batalla de dos años contra el cáncer de mama.

“Es con el corazón muy pesado que les informo que mi bella esposa Kelly ha perdido su batalla de dos años con el cáncer de mama. Peleó una lucha valiente con el amor y el apoyo de tantos”, escribió John para informar sobre el deceso de su esposa, la mujer con quien se casó en septiembre de 1991 y con quien tuvo tres hijos.

“El amor y la vida de Kelly siempre serán recordados. Me tomaré un tiempo para estar con mis hijos que han perdido a su madre, así que perdón por adelantado si no tienen noticias nuestras por un tiempo. Pero tengan en cuenta que sentiré su derramamiento de amor en las próximas semanas y meses a medida que nos curamos. Todo mi amor, JT”, añadió en el mensaje en su cuenta de Instagram.

La partida de su hijo Jett

Cuando Kelly Preston y John Travolta se casaron, en septiembre de 1991, ella ya tenía dos meses de embarazo de su hijo Jett, quien nació en abril de 1992.

La felicidad de la nueva familia pronto se vio opacada por la salud del pequeño. Jett fue diagnosticado con la enfermedad de Kawasaki, que afecta los vasos sanguíneos y que debe cuidarse especialmente por la posible afectación a las arterias coronarias, que llevan sangre al corazón. También fue diagnosticado con autismo.

En el caso de Jett, el joven parecía estar bajo control, pero en los primeros días de 2009 sufrió una convulsión, mientras pasaba las vacaciones con su familia en Bahamas, que resultó fatal. El hijo de John Travolta falleció a los 16 años.

Se hablaba de un posible accidente en la bañera, pero la autopsia confirmó que el episodio convulsivo causó la muerte del adolescente.

La familia había dejado de suministrarle los medicamentos contra las convulsiones, ocasionadas por la enfermedad de Kawasaki, porque habían perdido su eficacia y por temor a los efectos secundarios.

Pronto historias respecto de la influencia de la Cienciología en el cuidado de Jett comenzaron a circular, pero ninguna fue comprobada.

En medio de su dolor, Travolta y Preston crearon la Jett Travolta Foundation, una organización sin ánimo de lucro para ayudar a niños con necesidades especiales.

En abril del año pasado Travolta escribió en redes un mensaje para recordar a su hijo: “A mi querido amor, Jett… Estás en nuestros corazones para siempre. Les envío amor a todos los niños con autismo y a las maravillosas personas que los aman. Que todos podamos brillar y otorgar amor y respeto a los niños con necesidades especiales”.

