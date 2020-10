En agosto de ese año, fui a estudiar un mes a Gales, como parte de un intercambio organizado por el colegio. Vino al aeropuerto a despedirme y me dijo que lo estaba abandonando. Le dije que no y le pregunté si quería que le trajera algo de regalo. Me dijo: “Un sweater de cashmere.” Escuchaba por primera vez esa palabra. Me dijo que si no, le comprara unos anteojos Bollé o Vuarnet. Con la plata que me habían dado para el viaje, compré el sweater, el par de anteojos Bollé y un libro enorme de Henri Cartier-Bresson. Para la dedicatoria (que, según me dijo, iba siempre en la segunda página del libro y encabezada por la fecha con el mes escrito en números romanos), me robé unas palabras del prefacio de Borges a su Biblioteca Personal. Después de recibir los regalos, me dijo que me había metido los cuernos en mi ausencia porque yo se los había metido a él con el profesor de gimnasia del colegio en Gales. Le dije que el colegio era exclusivamente de mujeres y que no tenía gimnasia.