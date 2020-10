Thelma Fardin usa el lenguaje inclusivo, una poderosa herramienta de acción que ha llegado a trascender al feminismo y a la juventud. Menciona así a los géneros disidentes (la solicitada, por su parte, también incluye la violencia que sufrimos mujeres, travestis, trans e infancias), pero eso no le impide recurrir, cuando lo necesita, al género femenino y al masculino. Son “muchos los que" no la ven –ni a ella ni a otras víctimas de violencia sexual– como mujeres rotas. Si bien intercala en su discurso la flexión inclusiva al escribir “nosotres, les que”, decide no concordar los adjetivos que le siguen: "nosotres les que no nos sentimos rotAs, sino rearmadAs, armadAs de nuevo y mejor, armadAs con nuestra arma palabra”. El título mismo dice “compañeras” y no “compañeres”. ¿Por qué irrumpe la "a"? Tal vez porque hay una problemática específica en lo que concierne a la violación, el acoso o el abuso de una mujer y porque la necesidad de abordarla no es en desmedro de los que padecen los demás géneros.