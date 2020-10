La relación entre Álvarez y Hughes sufrió un golpe que dañaría su amistad para siempre cuando Álvarez publicó su versión acerca del estado en el que se encontraba Sylvia unos meses antes de matarse y escribía, posesa, su libro póstumo –y más celebrado– Ariel. Hughes lo trató de entrometido. “Tú no sabes nada acerca de nuestro matrimonio”, le dijo, y lo acusó de escribir para “unos devotos medio histéricos en busca de sensaciones”. Al trató de defenderse, alegando que no había develado muchas de las intimidades que sí conocía y justificando su texto como un homenaje al genio de Sylvia. Pero Ted lo consideró una traición. No sólo a él, a la memoria de su mujer y a su familia, sino a la verdad.