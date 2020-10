Cuando el 29 de junio de 1994 el príncipe Carlos blanqueó en un programa de televisión su relación paralela con Camila Parker-Bowles, el cotilleo llegó hasta Marte. La tribuna mundial quería ver sangre real en la prensa amarilla. Esa misma noche, Diana tenía agendado un evento y sabía que todos los ojos iban a estar puestos en ella... ¿Qué hizo entonces? ¿La jugó de víctima? ¿De perdedora? ¿Se vistió de “la que Carlos no ama”? Pues no, mi ciela, Diana Spencer se lookeó cual loba en el tejado con un vestido firmado por la diseñadora Christina Stambolian, de corte off shoulder, en rabioso negro y con una insinuante silueta slim. Nadie pudo decir otra cosa más que “Ohhh”. Porque la moda es eso que pasa cuando querés mandar un mensaje bien claro: “Ok, Carlos, vos naciste príncipe; yo me hice icónica, besis.”