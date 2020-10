Paula tiene 42 y desde que empezó el confinamiento no va al estudio de abogados donde trabaja, en una torre de Puerto Madero. “Todos los años, entre abril y mayo, me compraba alguna cartera, un buen par de botas y camisas. Tengo que estar bien por el laburo y la ropa es parte fundamental. Es un must. Ahora que laburo desde casa y las reuniones del estudio son por zoom, ahorré como 15 mil pesos por mes con todo lo que no compré este invierno”, comenta. Además, reflexiona: “Estoy todo el día en Instagram mirando tendencias y cada tanto hay cosas que me tientan, pero no compro porque no tengo dónde, ni con quien usarlas. Creo que no las necesito.”