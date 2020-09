–(se ríe) Sí. No es mi tema. Le deseo lo mejor. Ella trató de pelearse conmigo. Yo estuve por trabajar con ella en una obra en el San Martín con Helena Tritek, en la que Novoa terminó no estando. Ella parece que me quiso ningunear, pero sabe muy bien que no estuvo en esa obra porque la directora no quiso, y yo no lo dije. Después me llamó por teléfono y todo muy lindo. A ver, yo fui la primera que fui al Bailando siendo una actriz que se suponía que era cool –aunque yo odio esa palabra porque yo no soy cool ni quiero ser cool, en todo caso habré sido la más cool de todas en el verdadero sentido–, y estoy en desacuerdo con las actrices que no son agradecidas con la prensa. Yo me hice muy popular y me debo a la gente, y mi trabajo sin la gente no es posible, ¿cómo voy a renegar de la prensa y de la gente que me promueve, o del gran público? El gran público es todo el abanico: la gente que menos poder adquisitivo tiene es la que más me ama.