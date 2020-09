A los 38, me separé, superé un cáncer y me bajé Happn, ¡a coger que se acaba el mundo!

Con los días, los chats se intensifican. Te empieza a molestar un poco. El señor empieza con planteos. Que no le prestás atención, qué por qué no pueden verse el viernes. Le recordás que no sos su novia, que tenés un trabajo y un hijo pequeño. Se ofende. Sigue jodiendo. Tratás de tomar un poco de distancia. Te acusa de frívola, de egoísta y distante. No te dice puta porque se autopercibe deconstruido. Intentás que comprenda pero no. Lo bloqueás.