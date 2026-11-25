Las exportaciones del complejo porcino registraron el mayor crecimiento porcentual en el acumulado de los primeros diez meses de 2026, respecto de igual período de 2025 (Revista Chacra)

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Las exportaciones agroindustriales argentinas alcanzaron los USD 47.802 millones entre enero y octubre de 2026, lo que representa un crecimiento interanual del 14,2%, equivalente a USD 5.926 millones adicionales respecto del mismo período del año pasado.

Los datos surgen del Informe Mensual de Exportaciones por Complejos correspondiente a octubre, elaborado por la Bolsa de Cereales y difundido por el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA). El resultado confirma el buen desempeño de las cadenas productivas y su aporte al ingreso de divisas para el país.

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El dinamismo también se reflejó en el desempeño mensual. Durante octubre, las ventas externas del sector totalizaron USD 5.460 millones, un incremento de USD 959 millones, equivalente al 21,3% frente al mismo mes de 2025. Entre los complejos con mayor crecimiento porcentual en el acumulado anual se destacaron el porcino, con una suba del 91,8%; el girasol, con el 77,7%; y el algodonero, que avanzó un 60,4%.

Entre enero y octubre de 2026, las exportaciones del complejo manisero retrocedieron un 7,7% en relación con igual período del año anterior (Infobae)

En términos de generación de divisas, el complejo maicero se ubicó entre los principales impulsores del crecimiento, con exportaciones por USD 7.766,3 millones y una mejora interanual del 31,2%. También sobresalió el girasol, que alcanzó los USD 3.236,1 millones, mientras que el complejo de carne y cuero vacuno registró ventas por USD 4.674,3 millones, un 34,3% más que en los primeros diez meses del año anterior. Por su parte, el trigo aportó USD 3.367,6 millones, con un crecimiento del 33,2%.

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Sin embargo, no todos los sectores acompañaron la tendencia positiva. Las exportaciones del complejo sucroalcoholero registraron una contracción del 38,9%, mientras que el complejo manisero retrocedió un 7,7% y el sojero mostró una leve caída del 0,5%. Estas retracciones actuaron como factores moderadores del crecimiento general, aunque no lograron revertir el resultado favorable del conjunto de las cadenas agroindustriales.

En paralelo, el informe advirtió sobre la evolución del contexto cambiario y su incidencia en la competitividad exportadora. El Tipo de Cambio Real Multilateral, elaborado por el Banco Central, retrocedió un 2% respecto de septiembre y se ubicó, en lo que va del año, un 3% por debajo del promedio registrado durante 2025. Este indicador constituye una variable relevante para evaluar las condiciones de competitividad de los productos argentinos frente a sus principales socios comerciales.

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