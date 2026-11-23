La campaña de maíz 2026/27 " va a crecer, pero con márgenes muy chicos”, anticipó el presidente de Maizar, Luis María Urriza (Revista Chacra)

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La chicharrita del maíz (Dalbulus maidis) vuelve a ganar terreno en algunas de las principales regiones productivas del país y suma incertidumbre al comienzo de la campaña 2026/27. El 54º informe de la Red Nacional de Monitoreo registró un leve incremento de las capturas en las zonas endémicas del NOA y el NEA, además de un repunte en el Litoral. En contraste, la presencia del insecto continúa reducida en el Centro-Norte y el Centro-Sur, donde se consolidó la tendencia descendente iniciada a fines de septiembre.

El escenario sanitario vuelve a poner en primer plano la importancia del manejo preventivo, especialmente en un ciclo en el que las condiciones climáticas también están condicionando las decisiones de los productores. Los especialistas de la Red Nacional de Monitoreo recomendaron mantener una vigilancia sistemática de la plaga y prestar especial atención a la eliminación de los maíces voluntarios, que pueden funcionar como un puente verde entre campañas y favorecer la supervivencia del vector. También destacaron la necesidad de monitorear frecuentemente los lotes de maíz de primera desde la emergencia del cultivo, para anticipar posibles problemas y definir oportunamente las estrategias de manejo.

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Por regiones, el NOA mostró que el 45% de las localidades monitoreadas no registró chicharritas, mientras que el 35% presentó capturas de entre uno y cuatro adultos por trampa. Pese al incremento respecto de la quincena anterior, el promedio regional se ubicó en 4,83 adultos por trampa, por debajo de los 5,31 registrados un año atrás. En el NEA, el 41% de las localidades no tuvo capturas y el 36% se mantuvo en la categoría de menor presencia. Sin embargo, el promedio alcanzó los 8,47 adultos por trampa, prácticamente igual a los 8,43 de noviembre de 2025.

Noviembre trajo un leve aumento de chicharritas en las zonas endémicas y parte del Litoral. Advierten que eliminar maíces “guachos” y monitorear los implantados será decisivo (Revista Chacra)

El Litoral también registró un incremento interanual, aunque con niveles generales bajos. Allí, el 76% de las localidades evaluadas no presentó capturas, mientras que en el 16% se detectaron entre uno y 20 adultos por trampa. El promedio regional llegó a 2,97, frente a los 1,15 del año pasado. En cambio, en el Centro-Norte el 89% de los sitios monitoreados no registró presencia del insecto y el promedio fue de apenas 0,25 adultos por trampa. La situación más favorable se observó en el Centro-Sur, donde el 98% de las localidades no tuvo capturas y el promedio descendió a 0,02, por debajo de los 0,06 registrados en igual período de 2025.

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Este panorama sanitario se combina con un comienzo de campaña atravesado por dificultades climáticas y decisiones de implantación que todavía no están definidas. Luis María Urriza, flamante presidente de Maizar, reconoció en Chacra TV que las perspectivas generales para el maíz son positivas, aunque advirtió que los excesos de agua están demorando las labores en prácticamente todo el país y podrían tener consecuencias sobre los rendimientos. “En general, la campaña es buena. Tenemos una buena perspectiva, pero la verdad que con mucha incertidumbre”, resumió. Además, señaló que el fenómeno de El Niño genera expectativas de una campaña con buenas condiciones hídricas, aunque también obliga a contemplar riesgos como las tormentas de granizo que ya afectaron zonas productivas de Córdoba.

Uno de los principales factores que está modificando la estrategia de implantación es, precisamente, la presencia de Dalbulus maidis. Urriza explicó que el problema sanitario obligó a revisar el esquema de producción que había ganado protagonismo en los últimos años, basado en una mayor participación de los maíces de segunda y tardíos. “Los maíces de segunda o tardíos venían siendo una estrategia muy buena para Argentina y ahora se tuvo que cambiar un poco”, afirmó. En ese sentido, destacó que las empresas y Maizar están trabajando para desarrollar alternativas tecnológicas que permitan recuperar esa estrategia productiva sin incrementar los riesgos asociados a la plaga.

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Para el presidente de Maizar “todavía existe margen para alcanzar una superficie implantada con maíz cercana a las estimaciones iniciales, aunque la evolución de las condiciones climáticas y sanitarias será determinante" (Revista Chacra)

El dirigente reconoció que las decisiones de siembra todavía están abiertas y que algunos productores podrían postergar las fechas previstas, aunque admitió que hacerlo también implica nuevos riesgos. “Yo, como productor, estoy atrasando la siembra, pero con miedo porque viene un verano con agua... pero a la vez, nos preocupa la chicharrita que complica el panorama si uno se atrasa más”, explicó. Por eso, consideró que “todavía existe margen para alcanzar una superficie cercana a las estimaciones iniciales, aunque la evolución de las condiciones climáticas y sanitarias será determinante.

Más allá de las dificultades de esta campaña, Urriza planteó que existen oportunidades para expandir la superficie cultivada fuera de la región núcleo, especialmente en el norte, el sur y el oeste argentino. A esa posibilidad de crecimiento se suma el margen de mejora en materia de productividad. El presidente de Maizar consideró que, pese al buen nivel tecnológico alcanzado por los productores argentinos, “todavía existe una brecha de rendimiento que podría reducirse mediante una mayor incorporación de fertilizantes, mejores insumos y avances en biotecnología”. Sin embargo, advirtió que la ecuación económica constituye una limitante importante para avanzar en ese sentido. “Es una campaña que va a crecer, pero con márgenes muy chicos”, afirmó. Entre los factores que presionan sobre la rentabilidad mencionó el encarecimiento de los combustibles y los fertilizantes, además del incremento de los costos internos que impacta sobre toda la cadena, desde la producción hasta la industrialización.

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Por último, Urriza se refirió en Chacra TV, al peso de los derechos de exportación sobre la competitividad del sector: “las retenciones representan un impuesto adicional que afecta la relación entre los ingresos y los costos”. Si bien reconoció que hubo reducciones desde el inicio de la actual gestión de Gobierno y que existe un cronograma de nuevas bajas, advirtió que la distorsión todavía persiste. “Que la estemos solucionando no quiere decir que no exista”, señaló.