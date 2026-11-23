El panorama agrícola semanal de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires reportó que la siembra de maíz alcanzó el 51,5% de las 8,4 millones de hectáreas proyectadas para la campaña 2026/27 (Revista Chacra)

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La siembra de maíz con destino a grano comercial alcanzó el 51,5% de las 8,4 millones de hectáreas proyectadas para la campaña 2026/27, de acuerdo con el relevamiento agrícola realizado por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA). A nivel nacional, las labores correspondientes a los planteos tempranos ya finalizaron y comenzaron a incorporarse los primeros lotes de fechas tardías. En el Centro-Norte de Santa Fe, los cuadros más adelantados llegaron al panojamiento y algunos ingresaron en R1, aunque se reportaron daños de distinta magnitud por granizo. Además, hacia el norte del área agrícola persiste una elevada presión de cogollero, con dificultades para controlar la plaga en determinados sectores.

En el resto de las regiones productivas, los maíces tempranos atraviesan principalmente estadios vegetativos y presentan una condición entre normal y buena. La disponibilidad de agua se mantiene, en términos generales, entre adecuada y óptima, lo que favorece la evolución de los cultivos. Sin embargo, los eventos climáticos y los problemas sanitarios continúan siendo factores de atención para los productores, especialmente en las zonas donde se registraron tormentas y una mayor presión de insectos.

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Por su parte, el girasol ya tiene implantado el 92,1% de las 3,1 millones de hectáreas previstas para el ciclo, luego de un avance semanal de 8,6 puntos porcentuales. No obstante, las labores mantienen un retraso interanual de tres puntos. En el NEA, donde los lotes transitan desde floración en adelante, la falta de agua y las altas temperaturas de semanas anteriores afectaron las expectativas de rendimiento frente a la campaña pasada, aunque las lluvias recientes podrían contribuir favorablemente al llenado de granos.

La cosecha de trigo cubre el 16,7% del área apta, tras avanzar 4,8 puntos porcentuales durante la última semana, informó la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (REUTERS/Stéphane Mahe/Archivo)

En el Centro-Norte de Santa Fe, el girasol presenta una condición entre normal y excelente, con disponibilidad hídrica óptima y cultivos que se encuentran mayormente entre botón floral y floración. Las bajas temperaturas demoraron el crecimiento inicial y algunos sectores registraron daños por granizo. Hacia el sur del área agrícola, en cambio, las condiciones son más heterogéneas: la falta de humedad en el sudoeste dificulta completar la siembra, mientras que los anegamientos en el norte de La Pampa y el centro y sudeste bonaerenses provocaron demoras, pérdidas de superficie e incluso resiembras puntuales.

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En paralelo, la implantación de sorgo granífero para la campaña 2026/27 alcanza el 21,2% de las 750.000 hectáreas proyectadas. Las tareas avanzan principalmente sobre el centro del área agrícola, con progresos del 42% en el Núcleo Norte, del 28% en el Centro-Norte de Santa Fe y del 26% en el Centro-Norte de Córdoba. También se registran avances en el norte del país, donde el cultivo comienza a ganar participación frente al maíz en algunas zonas. Los primeros lotes implantados muestran una emergencia con condiciones entre normales y buenas.

Finalmente, la cosecha de trigo cubre el 16,7% del área apta, tras avanzar 4,8 puntos porcentuales durante la última semana. La recolección está prácticamente concluida en el NOA y el NEA, donde se obtuvieron rendimientos promedio de 17 y 24,4 quintales por hectárea, respectivamente. En el centro del área agrícola, las lluvias provocaron interrupciones en las tareas y se reportaron daños variables por granizo. Pese a la heterogeneidad de los resultados, los primeros rindes superan las estimaciones en el Centro-Norte de Santa Fe y el Centro-Este de Entre Ríos. Mientras tanto, el 69% del trigo que permanece en pie transita entre floración y llenado de granos, con aplicaciones de fungicidas que continúan ante las condiciones favorables para el desarrollo de enfermedades.

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