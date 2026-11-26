El jefe de Gabinete, Diego Santilli, durante su exposición de esta tarde en el recinto del Senado. Fue su primer informe de gestión (Fotos: Jaime Olivos)

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El jefe Gabinete, Diego Santilli, dio esta tarde su primer informe de gestión en el Senado -así lo dicta la Constitución- y, como era de esperar, blindó a Javier Milei como único candidato oficialista de cara a 2027, al reafirmar que “va por la reelección”: el funcionario recordó que el primer mandatario recibió un país en “coma farmacológico” y que, en casi tres años de gobierno, se ordenó “un caos, un país en ruinas”. Por su parte, la oposición -en particular, el kirchnerismo- criticó el rumbo económico.

Por ese motivo Santilli destacó en su alocución inicial -53 minutos-, siempre según sus palabras, la reducción de la inflación anual -211% a 30%-, la baja de la pobreza -57% a 32%- y tres años consecutivos de superávit financiero. “Se redujeron o eliminaron 25 impuestos: casi cuatro puntos del PBI que volvieron al bolsillo del que trabaja y produce. Son USD 28.000 millones recuperados para los argentinos”.

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El libertario resaltó también la propuesta realizada desde el Ministerio de Economía a las provincias para eliminar el impuesto a los Sellos -uno de los más distorsivos, junto al drama de Ingresos Brutos-, con una compensación de 50% para los distritos que adhieran al sistema.

“Durante décadas aprovecharon la farsa del Estado presente para agrandar un Estado que sólo cobraba impuestos y generaba inflación. El Estado que nos dejaron tenía rutas abandonadas, obras fantasma, hospitales que se caían a pedazos y escuelas sin clases”, sumó el jefe de Gabinete.

La vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, comandó la sesión

Otros ejes de Santilli se direccionaron a la postura argentina en el juicio por YPF, el récord de trasplantes realizados por el INCUCAI, la reversión del déficit operativo de empresas públicas y la defensa de la soberanía argentina -“por la historia”, expresó“- de las islas Malvinas. Al margen de diversos planes de inversiones que detalló, no obvió mencionar que millones de argentinos siguen, pese a diferentes gestiones, sin cloacas ni agua potable.

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Desde la oposición dialoguista indagaron al jefe de ministros por el Belgrano Cargas, las previsiones y precauciones por dengue, obras viales y consumo, entre otros ítems. Hasta que llegó el filo kirchnerista Fernando Salino (San Luis), que acusó al Ministerio de Economía de “errar” el cálculo de inflación de 10% para este año versus un 30% estimado. Igual caso para el crecimiento. Y observó el RIGI.

En tanto, el líder del PRO, Martín Goerling (Misiones), tuvo que repetir -desde hace largos meses sostiene su preocupación- el estado de las conversaciones entre la Argentina y Brasil por las fronteras en su distrito: el legislador macrista demandó “ingresos con celeridad” y resolver con urgencia la falta de personal “para atender, ya que la mayoría de los pasos cierra a las 19 horas”. El funcionario prometió un guiño en ese sentido. Sobre lo mismo direccionó la mira la radical Mariana Juri (Mendoza), en su caso, por el Cristo Redentor.

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Por el cristinismo inició la ronda Jorge Capitanich (Chaco). Luego, Alicia Kirchner (Santa Cruz), quien apuntó a la Casa Rosada por la suba del riesgo país, la “recesión técnica y social” y la pérdida de empleo privado en su provincia. “¿Cuál es el plan para sostenerlo?“, preguntó.

Senadores dialoguistas y kirchneristas durante en la previa del informe de gestión del jefe de Gabinete

El entrerriano Adán Bahl agradeció la presencia y chicaneó: “No tuvimos suerte con su antecesor -en referencia al indefendible Manuel Adorni-, estaba pasando momentos difíciles”. Seguido a ello, sumó: “El mercado tampoco está viendo la realidad que ha descripto”. Y denostó la decisión de la administración central por la falta de repartija del impuesto a los combustibles.

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Cerca del final de ese bloque, la peronista y precandidata a gobernadora de La Rioja, Florencia López, preguntó “dónde está el oro”, después de las declaraciones en la Cámara alta del titular del Banco Central, Santiago Bausili. “¿Está en Inglaterra, en Suiza?”, añadió.

“Nos dejaron USD 11.000 de reservas negativas”, espetó Santilli. “El oro está acá -mostró un papel-, en el informe de la Auditoría General de la Nación (AGN). Parte de las tenencias están en las bóvedas de acá y, el diferencial, en el banco BIS -Bank for International Settlements-, que tiene su centro en Basilea”, señaló.

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La peronista y precandidata a gobernadora de La Rioja, Florencia López

Lo siguiente del jefe de Gabinete fue lo más interesante, ya que sostuvo que “la tenencia de oro generó USD 2.500 millones de ganancias, y la cobertura riesgo -por lo que denostaron al mileísmo desde la oposición- fue utilizada en los últimos 20 años por 13 ministros de Economía; incluidos los de ustedes, como el actual gobernador de Buenos Aires”.

Cierres

“Ustedes asumieron y, dos días después, sacaron el oro de la Argentina. Fue a Londres para fundirlo”, alertó el presidente de la bancada cristinista. “Lo fundieron en Inglaterra y les dieron un papel. Físicamente está ahí. Nunca más vuelve. Ya se va a enterar. No hay forma de ocultarlo”, lanzó el formoseño. Y finalizó: “Lo que se avecina no es bueno. Es serio. Hay que dialogar acá. Se avecina la tormenta”.

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El turno final fue de Patricia Bullrich, quien comanda al oficialismo en la Cámara alta. “La realidad responde mucho más que las palabras. Sin dudas, un plan de estabilización como el que lleva la Argentina es un cambio de matriz muy fuerte”, evaluó. “¿Es un crecimiento que nos deja contentos? No, creemos que hay una parte del camino recorrido, pero no se podría recorrer el que queda sin haber recorrido esta estabilización", precisó la ex ministra de Seguridad.

La titular del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, Patricia Bullrich

Muñecas quitapenas del Garrahan

Antes del ingreso de Santilli al recinto Bullrich habló de la “tradición” de “austeridad y no de aplausos”, por las muñecas quitapenas relacionadas con la lucha de familias de pacientes del hospital Garrahan -de excelencia pediátrica- ubicadas en bancas del kirchnerismo.

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“No corresponde que lo hagan”, manifestó la porteña. Y agregó: “Vienen a escuchar un informe que está en la Constitución Nacional y no me parece que corresponda a una campaña política. Pido amablemente que lo retiren. Ya lo mostraron y vieron las cámaras. Ya lo pueden retirar”.

El mensaje fue repetido por la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel. No obstante, la compañera de fórmula de Javier Milei en las elecciones presidenciales de 2023 también dijo: “No porque no apoyemos el reclamo del Garrahan”. Santilli mostró una foto lapidaria sobre el antes -mandato kirchnerista de Alberto Fernández- y el después -salas renovadas- del hospital.

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Las muñecas quitapenas de familiares de pacientes del hospital -pediátrico por excelencia- Garrahan

Horas más tarde, el camporista Mariano Recalde defendió la acción y deslizó: “Cuando ganó la Argentina -en referencia a la semifinal del mundial de fútbol, contra la vencida Inglaterra- y vinieron con las camisetas, a nadie se le ocurrió que se las sacaran. Pensé nos iban a pedir uno”.