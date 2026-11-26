Javier y Karina Milei en el Congreso (AP Foto/Rodrigo Abd)

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Javier Milei ya se encuentra en Paraguay. El Presidente tendrá una intensa agenda de actividades en el país vecino mientras, casi en simultáneo, en Buenos Aires las dos Cámaras del Congreso debaten proyectos centrales para el Gobierno.

Poco después de que el mandatario nacional tenga una bilateral en Asunción con su par local, Pedro Alliana, y prácticamente el mismo tiempo del encuentro con empresarios, en Diputados se estará tratando el Presupuesto 2027 y la reforma electoral, que contempla la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), estará siendo debatida en el Senado.

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El jefe de Estado volvió a dejar el control de la agenda política en manos de la secretaria general, Karina Milei, que seguirá de cerca el desarrollo de ambas sesiones y, en paralelo, trabaja con el resto de la cúpula libertaria en las definiciones sobre la convocatoria a sesiones extraordinarias, que el Poder Ejecutivo prevé formalizar el viernes próximo.

No es la primera vez que el líder libertario concentra su actividad en el plano internacional mientras delega la estrategia parlamentaria en su hermana y en los funcionarios que integran la mesa política, un esquema que se consolidó durante los últimos meses y que se repitió en jornadas de alta tensión legislativa, cuando la Casa Rosada necesitó administrar votos, reclamos de gobernadores y diferencias con sectores aliados.

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A mediados de octubre pasado, mientras Milei se encontraba en los Estados Unidos, la oposición no consiguió quórum para abrir una sesión en Diputados que buscaba rechazar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, una de las normas centrales de la gestión libertaria, después de que solo 121 legisladores ocuparan sus bancas, ocho menos de los 129 necesarios para habilitar el debate.

Milei ya se encuentra en Paraguay

A finAles de ese mismo mes, también partió rumbo a España cuando la Cámara baja protagonizaba una de las sesiones más larga en años, en la que se discutieron proyectos sobre propiedad privada, discapacidad, endeudamiento familiar y la ley de Soberanía Nacional, que tevadía está pendiente.

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Un año antes, el 4 de septiembre de 2025, el Senado revirtió por 63 votos a siete el veto presidencial a la emergencia en discapacidad, en una sesión que se desarrolló mientras Milei estaba en Los Ángeles.

La excepción fue en junio de 2024, cuando el mandatario demoró su salida hacia Italia hasta la madrugada para que la vicepresidenta, Victoria Villarruel, pudiera mantenerse al frente del Senado durante la votación de la Ley Bases, que terminó aprobada en general luego de un empate que la titular de la Cámara alta desempató.

En la Argentina, Karina Milei no solo supervisará las negociaciones con los aliados para evitar otras complicaciones en el Congreso, como las de la semana pasada, sino que también ultimará los detalles para el llamado a la sesiones extraordinarias.

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“Tenemos que cerrar el año con: Reforma Electoral, Presupuesto, Ley de Cabotaje, Ludopatía, Carta Orgánica del BCRA, Ley de Soberanía Nacional y la aprobación de pliegos judiciales, diplomáticos y militares”, resumió a Infobae uno de los integrantes de la mesa política

La lista combina proyectos que ya están en discusión con otros que el oficialismo pretende incorporar al temario para diciembre, en un contexto en el que la cúpula libertaria busca ordenar el vínculo con los otros bloque y las prioridades antes de que finalice el año.

En lo que respecta específicamente a la eliminación de las PASO, en el Gobierno se muestran confiados y aseguran que están “más cerca de los 40 votos que de los 38” para aprobarla, por lo que esperan que no haya inconvenientes.

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El Gobierno llamará a extraordinarias (EFE)

Dentro de esa discusión volvió a aparecer el futuro de Patricia Bullrich, después de que la senadora se diferenciara en los últimos días de algunas decisiones de la Casa Rosada y reclamara -una vez más- medidas destinadas a reactivar la economía.

“No creo que baste con decir que todo mejorará en 2028. Hay unas elecciones de por medio”, sostuvo la ex ministra de Seguridad durante una entrevista con un medio internacional.

Esa posición, no obstante, no coincide con la mirada del Presidente ni con la del titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, quienes insisten en que el programa fiscal, monetario y cambiario no tendrá modificaciones de fondo.

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En algunos sectores del oficialismo circularon versiones sobre un eventual análisis de la continuidad de Bullrich luego de la prórroga del período legislativo, aunque cerca de Milei rechazan esa posibilidad.

“No hay indicios de que sea así. Además, Patricia, por su parte, tampoco habló de irse”, remarcaron a Infobae en el entorno del Presidente, donde consideran que las diferencias de la jefa del bloque en el Senado no implican por ahora una ruptura con La Libertad Avanza.

Javier Milei, Patricia Bullrich y Victoria Villarruel

Mientras tanto, este jueves el mandatario inicia su actividad en Asunción con una ofrenda floral en el Panteón de los Héroes de la Patria, donde será recibido por el ministro de Relaciones Exteriores paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano, para luego participar de la ceremonia oficial en el Palacio de López, con honores militares, himnos nacionales y la presentación de ambas delegaciones.

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A las 10:35 mantendrá la reunión bilateral con Alliana y, media hora más tarde, se realizará una mesa ampliada entre los equipos de los dos gobiernos, antes de que el canciller, Pablo Quirno, y Ramírez Lezcano brinden una declaración a la prensa

Por la tarde, el Presidente encabezará un encuentro con referentes del sector empresarial paraguayo en el Salón Libertad del Palacio de López, donde tiene previsto dar unas palabras, mientras que su regreso a Buenos Aires está programado para este viernes a las 9:00.

Para entonces, la Casa Rosada espera tener un panorama más claro sobre el Presupuesto, la reforma electoral y el alcance de las extraordinarias que deberá convocar para intentar completar la agenda legislativa pendiente

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