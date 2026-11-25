Reunión de mesa política en Casa Rosada

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Argentina entró en recesión. Aunque el Gobierno elija pelearse con los datos. Los datos oficiales arrojan que la economía ingresó en recesión técnica en el tercer trimestre. La actividad tuvo un alza mensual de 1,1% en septiembre, pero el repunte no alcanzó para evitar que la economía caiga en una recesión técnica tras confirmarse que cayó dos trimestres consecutivos. El dato, oficial, es del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) publicado ayer por la tarde por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Más allá de este punto, que el mercado ya anticipaba hace -mínimo- 60 días, no habrá cambios en la política económica. El ministerio que comanda Luis “Toto” Caputo será lo más conservador que pueda en un mundo convulsionado. Se pagará el costo de la caída de la actividad para sostener estabilidad macro hasta donde permita el margen. El dólar se dejará correr lo menos posible para evitar un giro inflacionario. A las empresas el mensaje es claro, quien pierda mercado deberá reconvertirse. Estas frases se escuchan una y otra vez al hablar con funcionarios del presidente Javier Milei. Y todos coinciden en que se llegará a la elección con este escenario. Después aparecen las dudas sobre cuestiones externas que dejan de manifiesto que Argentina es, quizás, el país más débil de la región cuando se trata de problemas macro.

Si la recesión es un hecho, hay quienes internamente ya comenzaron a pedir por cuestiones políticas y sociales. Que la discusión pase por otros ejes más allá de la Economía. “Tenemos un montón de asuntos que son nuestra bandera. El aborto es uno de ellos. Malvinas lo fue también”, consideró un dirigente político con terminal en Casa Rosada. “¿Habrá una nueva discusión por la legalidad del aborto?“, preguntó Infobae. La respuesta no fue del todo negativa. “El año ya termina, tenemos que sacar las PASO”, explicaron.

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Pasadas las 13.30 Karina Milei recibió a la mesa política. Patricia Bullrich se fue antes. No por la interna, sino por la agenda apretada en el Senado, aunque la relación entre la hermana del Presidente y la jefa de bloque está en el peor momento. La semana en el Congreso será de las más intensas de los últimos meses. Este jueves habrá una doble sesión, casi en paralelo. En Diputados, Martín Menem buscará cerrar la discusión por el Presupuesto 2027 y darle media sanción. Además, se puso en temario la reforma del BCRA. Siempre y cuando los gobernadores de Santa Fe y Córdoba, respectivamente, bajen a sus diputados. Afuera quedó el proyecto de Soberanía, que irá a extraordinarias (con otros proyectos a confirmar).

Patricia Bullrich participó de la reunión de la mesa política pero se retiró antes de que finalice

Hoy será un día de intensas negociaciones a contrarreloj ya que bloques aliados (el PRO, por ejemplo) creen que el Gobierno puede ceder aún más en algunas consideraciones para obtener los votos necesarios. “Faltan más cosas, todavía tienen un día para negociar”, reconocieron a este portal desde el partido amarrillo. Mientras se negocia el Presupuesto, el jefe de gabinete Diego Santilli dará su primer informe al frente de ese cargo en el Senado. Son más de 1200 preguntas, la mayoría sobre la cuestión económica.

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Volviendo al jueves, el Senado tendrá la jornada más interesante. Se debatirá la suspensión de las PASO, donde el oficialismo asegura tener 39 votos, es decir, dos más de los necesarios: “Es bastante justo, no lo negamos. Pero va a salir, aunque a los peronistas no les guste”, dijo un senador de la bancada libertaria a Infobae. Desde la Unión Cívica Radical (UCR) explicaron a este medio que los votos están, aunque uno de ellos reconoció que “hay tantos radicales como ideas cuando estamos en la oposición”, por lo que dejó la ventana abierta a más negociaciones. El PJ buscará bloquear la discusión y de paso acelerar con el proyecto sobre ludopatía. Hubo un consenso en el peronismo y es que todos deberían votar en contra de la suspensión. El potencial “deberían” no es al pasar. Hay quienes desconfían de los gobernadores del norte. A pesar del acuerdo de palabra.

No pasó desapercibido en la agenda el cambio más importante de la semana. Santiago Caputo finalmente descabezó a la cúpula del PAMI. Se fueron Esteban Leguízamo y Carlos Blas Zamparolo, en el cargo desde el 21 de diciembre de 2023. En su lugar, asumieron Verónica Gabriela Pérez y Elizabeth Ana Osterberg en el cargo de subdirectora ejecutiva. ¿El motivo? Hay un argumento por cada lado. Los salientes dijeron a su entorno que “no estaban de acuerdo con el nivel de ajuste del organismo”. Además, quienes trabajaron con ellos creen que “quienes asumen son técnicas. Y el problema que complica al PAMI es, sobre todo, político”, aunque en Casa Rosada desmintieron de manera tajante esa versión. Explican que nadie en PAMI puede detener o agrandar el ajuste. “El PAMI se queda sin fondos todos los meses, si o si. Ordenes lo que ordenes no llegas con este esquema de financiamiento. Dependen de los ATN que piden todos los meses y es Economía el que decide cuánto gira”, explicaron, al tiempo que señalaron que con los cambios de mandos ahora “el ministerio desabroche un poco el cinturón”. Agregan dentro del organismo que esa cúpula “hablaba en nombre de alguien de Casa Rosada. Y ese alguien se cansó”.

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Un mar de internas

El peronismo vive en estado de ebullición. No sólo por la interna entre Sergio Massa y Axel Kicillof, sino por todo lo que sucede abajo de esa estructura. Hay tres caminos. La unidad forzada con una negociación entre ambos y Cristina Kirchner. Una interna cerrada, aunque el padrón está oxidado y hay espacios que no son del PJ (FR por caso). O una interna abierta con votación con reconocimiento facial. Esta idea debería tener la ayuda del tribunal electoral y RENAPER. Dos áreas que el Gobierno tiene y administra con recelo. Difícil que busquen darle una mano al peronismo. Con Kicillof obligado a jugar por la Presidencia, la pelea por el cargo de gobernador es incesante.

La reunión del peronismo impulsada por Sergio Massa

El peronismo buscará mantener las PASO en la provincia, a menos que, al igual que hacia arriba, haya un acuerdo para elegir el candidato. A diferencia de la pelea por Nación, en PBA no hay balotaje. Gana en la única vuelta quien obtiene más votos. Y como están seguros que Diego Santilli será el candidato libertario, con unidad opositora, la necesidad de un peronismo unido es fundamental. Más allá de los nombres. El temor es que la interna genere ruidos similares a lo sucedido en 2015 cuando Julián Domínguez y Aníbal Fernández se tiraron con munición tan gruesa que el camino de María Eugenia Vidal fue más sencillo. “Son muchos los intendentes que quieren jugar. Pero después termina todo en un acuerdo de mesa chica y los limpian. Veremos esta vez”, explicó un armador territorial de la zona norte a este cronista.

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Las especulaciones corren por todo el territorio. Una que apareció en las últimas horas sucedió en Tigre. Allí algunos libertarios quieren a Daniel Scioli intendente para dividir al voto peronista. Así, el secretario de turismo de Milei, que fue vice de Néstor Kirchner, candidato a presidente del peronismo y precandidato en 2023, enfrentaría al massismo. La política es el arte de lo imposible. Y Scioli es la máxima expresión.