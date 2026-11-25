El gasto en remuneraciones al personal bajó del 44% al 41% del presupuesto total de la Ciudad, en el marco de un proceso que incluyó congelamiento de ingresos y planes de retiro voluntario

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El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, anunció la eliminación del Ministerio de Espacio Público, la supresión de la Secretaría de Comunicación y Medios y la baja de 118 cargos jerárquicos, en una nueva ronda de ajuste sobre la estructura del ejecutivo porteño. La medida, que el propio Macri encuadró bajo la consigna “seguimos achicando la estructura del Estado”, trae aparejados cambios de conducción en varias áreas del gobierno y consolida una tendencia de reducción que arrancó desde el primer día de su gestión.

La reestructuración reorganiza el mapa de poder en el gabinete. Con la desaparición del Ministerio de Espacio Público, Ignacio Baistrocchi deja su cargo al frente de esa cartera. Las funciones que concentraba ese ministerio quedan distribuidas entre Gabriel Sánchez Zinny y Francisco Quintana, que las absorberán dentro de sus áreas de gestión. En simultáneo, Gustavo Gago ascederá a secretario General de Gobierno y pasa a tener bajo su órbita las responsabilidades que hasta ahora correspondían a la Secretaría de Comunicación y Medios, que también desaparece del organigrama.

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Otro movimiento de peso dentro del esquema oficial es el de Fulvio Pompeo. El hasta ahora secretario General dejaría ese rol para asumir como secretario de Relaciones Internacionales y Culto, en reemplazo de la Secretaría de Relaciones Federales, que también queda eliminada con esta reorganización.

Macri eligió sus redes sociales para fijar el marco político de los anuncios. “Desde el primer día tomamos la decisión de ordenar las cuentas, reducir estructuras burocráticas y cuidar la plata de los porteños. Por eso decidimos eliminar el Ministerio de Espacio Público, la Secretaría de Medios y dar de baja 118 cargos jerárquicos”, escribió el jefe de Gobierno en su cuenta de X. Y remató con una ecuación directa: “Menos gasto político significa impuestos más bajos”.

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Desde que Jorge Macri asumió, la Ciudad acumula la baja de 8.954 puestos, lo que representa una reducción del 15% de la dotación total de la administración porteña

Pero lo que llamó la atención fue un segundo mensaje que el propio Macri publicó a continuación, en el que salió a repartir crédito de las medidas. Lejos de adjudicarse en soledad las iniciativas, el jefe de Gobierno reconoció que buena parte de las propuestas de achicamiento implementadas provinieron de Pilar Ramírez, presidenta del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Legislatura porteña. “Me gustaría aclarar, a fin de ser justo, que muchas de las propuestas de achicamiento de estructura que hemos implementado son aportes de Pilar Ramírez como presidenta del Bloque de LLA”, escribió Macri.

En particular, el jefe de Gobierno señaló que la eliminación del Ministerio de Espacio Público, la Secretaría de Medios y la baja de los 118 cargos jerárquicos fueron ideas que llegaron desde ese espacio legislativo.

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La cifra de 118 cargos se suma a un proceso de reducción que, desde que Macri asumió, acumula la baja de 8.954 puestos en total, lo que equivale a una caída del 15% de la dotación total de la administración porteña, según datos del propio gobierno. En ese marco, la Ciudad de Buenos Aires registra hoy la planta administrativa más baja de los últimos diez años, un nivel que no se alcanzaba desde 2015.

El Gobierno también puso de relieve el impacto de estas medidas sobre el presupuesto. En 2023, el gasto en remuneraciones al personal representaba el 44% del total del presupuesto de la Ciudad; ese porcentaje se redujo al 41% en la actualidad. Para llegar a ese punto, la gestión aplicó una serie de acciones escalonadas que incluyeron congelamiento de ingresos, planes de retiro voluntario y una nueva modalidad de evaluación de desempeño para los empleados públicos.

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El jefe de Gobierno reconoció que las propuestas de achicamiento implementadas provinieron del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura porteña, conducido por Pilar Ramírez

Según el ejecutivo porteño, la digitalización y modernización de trámites fue el factor que tornó prescindibles muchos de los puestos suprimidos. La automatización de procesos que antes requerían supervisión presencial y capas de gestión intermedias dejó sin sustento funcional a buena parte de esa estructura.

Fue en ese contexto que el Gobierno eliminó 359 cargos gerenciales, cifra que representa más del 20% del total de esa categoría. “Eliminamos 359 cargos gerenciales. Ya dimos de baja 9 mil cargos y alcanzamos la planta administrativa más baja de los últimos 10 años. La eficiencia del Estado no solo es una cuestión técnica: es un deber moral con los porteños que lo sostienen con su trabajo. Esto también es orden”, había afirmado Macri al anunciar esa medida anterior.

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La modernización del control interno fue otro de los ejes del proceso. Se instalaron relojes biométricos en más de 1.200 escuelas para registrar la asistencia del personal docente mediante huella digital, un sistema que se extendió además a todos los establecimientos administrativos del Estado. Para los agentes que trabajan en la vía pública, el gobierno puso en marcha la Hoja de Ruta Electrónica, una herramienta que permite registrar la presencia desde el celular.

El control de las licencias médicas también formó parte del paquete de reformas. Con el nuevo esquema implementado a principios de 2025, la cantidad de días solicitados por ese concepto cayó un 28% respecto del año anterior. En materia de formación, más de 15.000 agentes en calle —policías, agentes de tránsito, de prevención e inspectores— recibieron capacitación orientada a mejorar la atención al vecino durante 2025 y los primeros meses de 2026. El gobierno lanzó además el Programa de Especialistas Profesionales (PEP), con 1.326 agentes participantes al momento del anuncio, con el objetivo de retener y potenciar perfiles técnicos y universitarios dentro de la administración pública porteña.

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