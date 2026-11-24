La Facultad de Ciencias Sociales de la UBA resolvió la suspensión del homenaje a Mario Santucho.

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La Facultad de Ciencias Sociales de la UBA decidió dar marcha atrás y suspendió el polémico homenaje al terrorista Mario Santucho que estaba previsto para el próximo 10 de diciembre.

La decisión llegó después de una reunión extraordinaria que llevó a cabo el consejo directivo y que encabezó la decana Ana Josefina Arias. La votación del acta terminó con 15 votos a favor y tan solo uno en contra.

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El mismo cuerpo de gobierno había aprobado el reconocimiento el 27 de octubre, cuando incorporó la iniciativa sobre tablas durante una sesión. La resolución CD 524, formalizada el 3 de noviembre, declaró de interés institucional el homenaje a Mario Roberto Santucho, fundador del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y jefe del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), e instruyó la colocación de un cuadro-escultura en el patio interno Indio Solari de la sede de Santiago del Estero 1029. La propuesta fue impulsada por el colectivo cultural Contramuro y la Cátedra Bonavena de la carrera de Sociología, y presentada ante el Consejo por la agrupación estudiantil La Mella, vinculada al partido Patria Grande del diputado Juan Grabois.

La nueva resolución aprobada esta tarde deja sin efecto esa decisión en todos sus términos y prohíbe cualquier acción derivada de ella. En lugar del acto conmemorativo previsto para el 10 de diciembre, el Consejo Directivo convocó a una jornada académica de reflexión y debate sobre el contexto social, económico y político de las décadas de 1960 y 1970, con participación de especialistas de diversas disciplinas y perspectivas teóricas, políticas e ideológicas. El texto aprobado distingue con claridad entre la realización de un homenaje institucional y la promoción de espacios académicos de análisis, y reafirma el compromiso de la facultad con los valores democráticos y las políticas de memoria, verdad y justicia.

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La resolución reconoció, además, que la cuestión sometida a tratamiento sobre tablas no fue objeto de debate suficiente en el seno del cuerpo, y que la repercusión pública que tuvo la medida imponía su reconsideración. El texto señala que la trayectoria política de Santucho ha generado y genera enormes controversias en el plano académico, el político y en la opinión pública, por liderar una organización que ejerció la lucha armada tanto durante períodos dictatoriales como durante la vigencia de gobiernos democráticos, entre 1973 y 1976.

El consejo directivo definió dar marcha atrás con la medida tras una reunión extraordinaria.

La reunión extraordinaria se convocó horas después de que el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, expresara públicamente su rechazo a la iniciativa y anunciara que presentaría un proyecto ante el Consejo Superior de la universidad para formalizar ese pronunciamiento. “Como vicerrector de la UBA estoy convencido de que la Universidad no puede ser el ámbito de un reconocimiento a ninguna persona que haya usado la violencia contra el régimen democrático”, afirmó Yacobitti en su cuenta de la red social X.

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La presión también llegó desde el Poder Ejecutivo. El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, del Ministerio de Capital Humano conducido por Sandra Pettovello, envió una carta al rector Ricardo Gelpi para exigir que se impidiera el homenaje y se sancionara a sus promotores. El funcionario advirtió sobre posibles responsabilidades penales y administrativas, y señaló que la promoción de la actividad podría implicar la utilización indebida de recursos universitarios. Sin embargo, el Gobierno nacional no tiene atribuciones para suspender de manera unilateral una actividad universitaria ni para imponer sanciones a integrantes de la comunidad académica: la autonomía universitaria está reconocida por la Constitución y por la Ley de Educación Superior.

En el plano judicial, el fiscal federal Carlos Stornelli requirió la investigación del homenaje y solicitó una medida cautelar de no innovar para suspender provisoriamente el acto y la instalación de la obra. El requerimiento cuestionó la resolución que avaló la actividad, su difusión por canales oficiales de la facultad y el posible uso de fondos, bienes o personal universitario. También pidió establecer la responsabilidad de los integrantes del Consejo Directivo que participaron de la aprobación. La presentación incluyó una referencia preliminar a la posible apología del delito.

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La decana Ana Josefina Arias presidió la sesión del cuerpo directivo de la institución. (Instagram)

Al menos otras dos denuncias penales se sumaron a la de Stornelli. El exjuez federal Guillermo Juan Tiscornia apuntó contra las autoridades que habilitaron la resolución, los integrantes del Consejo Directivo que la suscribieron y los responsables de la cátedra y de Contramuro. El diputado nacional Sergio Capozzi atribuyó a la decana Arias los delitos de apología del crimen e incitación a la violencia colectiva. Por su parte, el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal emitió un comunicado de rechazo. Su presidenta, Alejandra García, sostuvo que “Santucho encabezó una organización que recurrió a los secuestros, los asesinatos y la violencia armada para alcanzar sus objetivos políticos, incluso durante gobiernos constitucionales”.

Santucho participó en la fundación del PRT en 1965 y promovió la creación del ERP en 1970. La organización desarrolló acciones armadas durante gobiernos dictatoriales y constitucionales: el secuestro y asesinato del empresario Oberdán Sallustro en 1972; el ataque al Comando de Sanidad del Ejército en septiembre de 1973; el asalto a la guarnición militar de Azul en enero de 1974; el secuestro del coronel Argentino del Valle Larrabure, quien murió en cautiverio en 1975; y el intento de copamiento del Batallón de Monte Chingolo en diciembre de ese mismo año. También en diciembre de 1974, en Tucumán, un atentado atribuido al ERP mató al capitán Humberto Viola y a su hija María Cristina, y dejó herida de gravedad a su otra hija, María Fernanda. Santucho fue abatido el 19 de julio de 1976 durante un operativo militar en Villa Martelli, cuando Argentina ya se encontraba bajo la última dictadura. Su cuerpo nunca fue encontrado y permanece en condición de desaparecido.

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