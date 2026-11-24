Gustavo Carrara les pidió a los legisladores intervenir legislativamente sobre las apuestas online en la provincia de Buenos Aires

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El arzobispo de La Plata y presidente de Cáritas, el monseñor Gustavo Carrara, reunió a una variada comitiva de diputados bonaerenses en la antesala de la sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados provincial, en donde el kirchnerismo busca avanzar con la aprobación de una ley que regule de manera estructural las apuestas en línea. En la reunión, el representante eclesiástico pidió atender el tema, más allá de los matices y posiciones legislativas en torno a un debate que sumó volumen tras el paso por Argentina del Papa León XIV.

Hasta la sede del arzobispado de La Plata, en pleno centro de la capital bonaerense, llegaron representantes de los bloques peronistas, el radicalismo, la Coalición Cívica y Unión y Libertad. No hubo presencia de representantes de La Libertad Avanza ni del PRO. Sin embargo, la semana pasada el PRO acompañó uno de los dictámenes que salieron de la comisión de Ludopatía y que también busca atender y regular las apuestas en línea.

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Carrara planteó que hay que hacer un abordaje integral frente a la ludopatía y las apuestas en línea, con foco en la prevención y en la protección de niños y adolescentes, uno de los grupos más afectados por el problema. Ya en la convocatoria hecha a los legisladores expuso sobre las consecuencias en las economías familiares de la provincia de Buenos Aires, pidiendo tratar el fenómeno como una cuestión social que requiere respuestas públicas urgentes.

El planteo incluye avanzar en la regulación y las limitaciones al juego en línea, además de revisar su impacto socioeconómico. La autoridad eclesiástica también aportó la experiencia sobre el tema de las comunidades diocesanas y ratificó la promoción de medidas concretas para proteger a los sectores más vulnerables.

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El encuentro de este martes contó con presencia de legisladores de casi todas las fuerzas políticas. Ausencia de la Izquierda, la Libertad Avanza y el PRO

“¿Cuánto vamos a esperar? Son vidas que quedan hipotecadas y es muy preocupante”, planteó el arzobispo tras la reunión con legisladores en declaraciones a Radio Provincia.

También contó que los legisladores le transmitieron “un deseo de avanzar” y “buscar la mejor ley posible”.

“Espero que eso se dé. No se trata de un tema partidario: lo importante es que se trata de un tema muy delicado para la gente común de cualquier clase social, sobre todo para los adolescentes”, remarcó.

En el plano político-legislativo, el jefe de bloque de Fuerza Patria, Facundo Tignanelli, presentó junto a su compañera de banca, Micaela Olivetto, un proyecto para regular las apuestas en línea de manera estructural. Cuando el proyecto se discutió en la comisión de Ludopatía —que preside Olivetto—, obtuvo el acompañamiento del Frente Renovador, pero los representantes del Movimiento Derecho al Futuro y la Liga de Intendentes peronistas firmaron un dictamen diferente que terminó siendo de mayoría, con el respaldo del PRO y del bloque de Nuevos Aires. Dentro del peronismo hay un acuerdo de respetar el espíritu de la norma, aunque la diferencia pasa por la creación de distintos fondos en base a la rentabilidad de las empresas licenciatarias del juego online, que en la provincia de Buenos Aires son siete.

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“No fue un tema de debate”, planteó el diputado del bloque UCR Radicalismo, Diego Garciarena, al salir del encuentro sobre las diferencias técnicas de los distintos dictámenes que hay en Diputados. Aseguró también que “la Iglesia está preocupada por el daño social y no tanto por el mecanismo de reparación, porque eso sería posterior al daño causado”. Sin embargo, las diferencias persisten tanto internamente dentro del peronismo como en la oposición a horas de la sesión de este miércoles.

El presidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Dichiara

“El proyecto tiene dictamen de la Comisión de Ludopatía. Faltan el dictamen de la Comisión de Legislación General y el de Presupuesto. Se planteó que mañana, en labor parlamentaria, se puede pedir el tratamiento sobre tablas si contáramos con el aporte y el apoyo de todos los bloques. Entendemos que la ausencia de la Libertad Avanza y del PRO, si votaran en contra de ese tratamiento sobre tabla, haría que no se pudiera tratar o tendrían el número para bloquear el tratamiento sobre tabla. Pero si no fuera así, se podría tratar mañana y si no, buscar una comisión conjunta para antes del 30 de noviembre poder intentar que llegue al recinto”, consideró Tiganenelli luego del encuentro. El hombre de peso dentro de La Cámpora también aseguró que “hay plena coincidencia en que lo necesario es la prohibición, entendiendo que la prohibición tiene que venir de orden nacional, como se hizo en Brasil. Pero mientras tanto tiene que haber una fuerte regulación provincial que hoy no está”.

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En los bloques no peronistas también hay intención de avanzar con una regulación. Sin embargo, el terreno legislativo será complejo hasta la reunión de labor parlamentaria. “Hay que ir con herramientas, y muchas herramientas, pero está claro que lo peor que puede ocurrir es que no hagamos nada. Si no hacemos nada, este flagelo va a seguir avanzando y va a seguir destruyendo no solo a niños jóvenes”, aseguró el diputado por la Coalición Cívica, Andrés De Leo.

En la misma línea se pronunció el diputado Fabián Luayza del bloque Nuevos Aires. “La política tiene que asumir el compromiso de regular las apuestas en línea lo antes posible. Es una necesidad que reclaman miles de ciudadanos y tenemos que estar a la altura para combatir este flagelo que está destruyendo a muchas familias. Combatir la Ludopatía tiene que ser una política de Estado”.

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La discusión nacional

La convocatoria de Carrara fue en paralelo al debate y pedido que la Conferencia Episcopal Argentina difundió en una carta abierta dirigida a los legisladores nacionales para exigir que se avance con la regulación de las apuestas online. Allí, los obispos advirtieron sobre las consecuencias de la adicción al juego entre adolescentes y jóvenes, y cuestionaron las demoras parlamentarias. El proyecto de ley de Prevención de la Ludopatía y Regulación de los Juegos de Azar y Apuestas en Línea fue aprobado en la Cámara de Diputados el 27 de noviembre de 2024, pero permanece pendiente en el Senado. La iniciativa, promovida originalmente por el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, busca limitar el acceso de menores a las plataformas, fijar controles sobre la publicidad y establecer mecanismos de prevención frente a la adicción al juego.

En su paso por Argentina, Leon XIV se refirió a las apuestas online (EFE/EPA/VATICAN MEDIA)

El trámite en la Cámara alta estuvo paralizado durante más de 700 días. La Libertad Avanza anticipó que trabaja sobre un dictamen con cambios, entre ellos controles biométricos de identidad y edad, además de herramientas para bloquear sitios que incumplan la normativa.

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La Conferencia Episcopal Argentina reclamó que el Senado evite una nueva postergación, ante el riesgo de que el proyecto pierda estado parlamentario. En una carta abierta dirigida a los legisladores, los obispos advirtieron sobre las deudas, las adicciones, el deterioro de vínculos familiares y los riesgos para adolescentes y jóvenes asociados con las apuestas digitales. “No dejen morir este proyecto”, plantearon las autoridades eclesiásticas.

El pronunciamiento de la Iglesia tomó como referencia el mensaje de León XIV durante su visita a la Argentina, cuando afirmó que “es un soplo la vida… pero perdura el bien”. Los obispos ligaron esa idea con la responsabilidad institucional de proteger a niños, adolescentes y jóvenes, y sostuvieron que la regulación de las apuestas constituye una decisión vinculada con el cuidado de la vida y el bien común.

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En la provincia de Buenos Aires habrá sesión esta semana en ambas cámaras legislativas. El miércoles en Diputados y el jueves en el Senado. De avanzar en la cámara baja, habrá algún intento de tratarlo el jueves mismo en el Senado. De hecho, en el encuentro con Carrara participó el presidente del bloque de Fuerza Patria en la Cámara alta, Sergio Berni.