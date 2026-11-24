Los especialistas señalaron que la construcción, junto a otras actividades, avanza a ritmo lento, por debajo de lo esperado. (EFE)

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La economía argentina cerró el tercer trimestre con una caída de la actividad y quedó en recesión técnica, una condición que se cumple cuando el nivel de actividad retrocede durante dos trimestres consecutivos. Detrás de ese resultado estadístico hay un conjunto de factores externos e internos que, según el Gobierno y los economistas privados, explican por qué la economía no logró despegar este año.

Antes de pasar de lleno al análisis de los expertos, es necesario entender qué pasó a nivel estadístico. Según el Indec, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de septiembre subió 1,1% frente a agosto. Sin embargo, la mejora no compensó los malos resultados de julio (2,8% de retracción) y agosto, que apenas mostró una recuperación de 0,1%.

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Para evitar la recesión técnica, septiembre debería haber crecido cerca de 8,5% mensual, una variación muy superior a cualquiera de las registradas en 2026, cuyo mayor aumento fue de 2,7% en marzo. La confirmación oficial llegará el 16 de diciembre, cuando el Indec publique el PBI del trimestre, pero el EMAE ya anticipa que el resultado económico de los últimos meses estuvo muy lejos de lo esperado.

El propio ministro de Economía, Luis Caputo, admitió que las proyecciones oficiales sobre los “mejores 18 meses” de la economía no se concretaron. Atribuyó el desvío a la guerra en Oriente Medio y a la incertidumbre política asociada a un posible retorno del kirchnerismo.

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Caputo sostuvo, de todos modos, que desde agosto se observa una recuperación y que ese comportamiento se extenderá hasta fin de año. “Esperamos ahora un fin de año con una continuidad con la tendencia que estamos viendo ahora”, afirmó.

El peso del contexto internacional

Entre los economistas privados, la guerra también ocupa un lugar central. Diego Piccardo, economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso, planteó que el motivo principal de la caída en recesión técnica son factores internacionales. “La guerra entre Estados Unidos e Irán y la incertidumbre que se sumó después fueron claves”, analizó. Asimismo, mencionó las elecciones de Brasil y de Estados Unidos y la crisis vinculada a la inteligencia artificial, que según dijo, “pega más que nada en el margen”.

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La guerra entre Estados Unidos e Irán y la consecuente suba del precio del petróleo, incidieron sobre la caída de la actividad según los expertos. (AP)

“Entre todo eso, lo más fuerte fue la guerra entre Estados Unidos e Irán, que generó una salida de capitales importante”, sostuvo.

Piccardo explicó cómo ese shock llegó a la actividad. Según detalló, la Argentina venía recibiendo capitales financieros que permitían financiar un desequilibrio externo y que el sector privado consumiera e invirtiera por encima de sus ingresos. “Con la salida de capitales, y sumado a que el Banco Central compró una gran cantidad de dólares, la cuenta financiera pasó a ser negativa y eso llevó al sector privado a tener que ahorrar”, describió.

“Para ahorrar, tuvo que bajar el consumo y la inversión, y eso ocurrió tanto en el segundo como en el tercer trimestre. En ese sentido, el contexto global jugó bastante en contra”, agregó.

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Facundo Beltramone, economista de Fundación Libertad, coincidió en que el escenario externo fue adverso. “Según el Banco Mundial, dos de cada tres economías sufrieron revisiones a la baja en sus proyecciones de crecimiento para 2026”, señaló, y mencionó la persistencia del conflicto en Medio Oriente, el encarecimiento del petróleo y las condiciones financieras internacionales más restrictivas.

Los factores internos

Más allá del contexto internacional, Beltramone advirtió que el entorno global no alcanza para explicar todo: “la magnitud de la revisión en Argentina es considerablemente superior al promedio mundial, por lo que también deben considerarse factores domésticos”.

Piccardo se mostró de acuerdo y apuntó a un cambio estructural en curso. Según indicó, la industria, la construcción y el comercio “sienten que la recuperación de la parte que debería estar creciendo es más lenta de lo esperado, quizás por la incertidumbre global y ahora también electoral”. En su análisis, “el crecimiento de los sectores exportadores no llega a compensar la caída de los rubros más rezagados en este cambio estructural”. Los datos de septiembre van en ese sentido: solo cinco de los 15 sectores relevados crecieron frente al mismo mes del año pasado, con la minería, la energía y la construcción entre ellos.

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Los expertos sostienen que el impulso de los sectores exportadores no alcanza para compensar la actividad del resto de la economía. (Reuters)

Santiago Casas, economista jefe de EcoAnalytics, remarcó la diferencia entre sectores. “La economía no está creciendo durante 2026. A pesar del impulso de la minería y el sector energético, los sectores ligados al mercado interno siguen mostrando un desempeño negativo”, afirmó. Según su cálculo, la actividad se ubica 2,4% por debajo del nivel de diciembre pasado.

Para Casas, hay un conjunto de causas locales detrás del magro desempeño: “La combinación de un crédito estancado, una política monetaria poco clara y sumamente discrecional, los costos de la transformación de la estructura productiva y la persistencia del riesgo político de cara a 2027 explican la mayor parte de la estanflación”.

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Una recesión que, según los privados, sería corta

Más allá de las causas, Piccardo relativizó el alcance del fenómeno. “Es cierto que entramos en recesión técnica, pero no lo vemos como algo dramático, ya que en el cuarto trimestre la economía saldría de esa situación. Sería una recesión bastante corta, más estadística que de lo que se siente en la economía en general”, sostuvo.

Al mismo tiempo, reconoció que el dato no se refleja en la percepción cotidiana. “Lo que se dice en la calle es que la gente no siente que la economía esté ayudando en su bolsillo”, señaló.

Hacia adelante, el Gobierno apuesta a que la concesión de las rutas nacionales impulse a la construcción y empuje al alza el nivel general de actividad. Los analistas del REM, por su parte, anticipan un rebote de 2% en el cuarto trimestre.

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