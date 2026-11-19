David Cairns (RS Fotos)

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La Embajada Británica en Buenos Aires celebró el cumpleaños del rey Carlos III con una garden party en los jardines de la residencia del embajador, David Cairns. En ese marco, el representante diplomático se refirió a las tensiones entre ambos países por la avanzada del gobierno de Javier Milei para frenar el proyecto petrolero Sea Lion en la Cuenca Norte de Malvinas, pero evitó nombrar de manera particular a las Islas o al proceso abierto en el Tribunal del Mar.

“Hay buenos días y días no tan buenos”, sostuvo Cairns, ante la presencia de otros embajadores, legisladores, empresarios, funcionarios judiciales, y miembros de las fuerzas armadas. No hubo presencia de una representación del gobierno argentino.

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El embajador, quién se presentó como el representante número 56 del Reino Unido en la Argentina, abrió la celebración destacando el vínculo del rey con el medio ambiente.

El momento de mayor peso político del discurso llegó cuando Cairns se refirió a las relaciones bilaterales. “En las relaciones internacionales, como en nuestras relaciones personales, hay buenos días y días no tan buenos”, afirmó, antes de recordar que el año pasado se cumplieron 200 años de vínculos diplomáticos entre ambos países. Anticipó, además, que en 2027 se conmemorarán los 45 años desde el conflicto de Malvinas y subrayó que el gobierno británico lo hará “con respeto y sensibilidad, trabajando junto a los veteranos y los familiares de los caídos en ambos países”.

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En ese marco, Cairns agradeció la presencia de representantes de la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas, quienes asistieron a la celebración. El embajador cerró su discurso con una declaración de optimismo sobre el futuro de la relación bilateral: “Estoy convencido de que vamos a disfrutar más días buenos que días no tan buenos”.

No hubo representación de la cancillería argentina ni del gobierno nacional. Entre los presentes, estuvieron la ex canciller Diana Mondino, el diputado Martín Lousteau, Eduardo Amadeo, los embajadores de China, Wang Wei; de Estados Unidos, Peter Lámelas; de la Unión Europea, Erik Høeg, y el ministro de Gobierno porteño, Bruno Screnci. A pesar de la ausencia de funcionarios, desde la embajada británica destacaron la amplia concurrencia que tuvo la celebración

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