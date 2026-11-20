Máximo Kirchner criticó al RIGI

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El diputado nacional Máximo Kirchner renovó sus críticas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y defendió la necesidad de revisar los beneficios que reciben las empresas adheridas. “Vamos a armar todo el quilombo que haya que armar porque nuestra sociedad no soporta una frustración más”, afirmó durante la presentación de la revista Porvenir, realizada este jueves en C Art Media.

Las declaraciones surgen luego de que el hijo de CFK pidiera auditar los proyectos que obtuvieron beneficios bajo el RIGI. Comparó esa posibilidad con los controles efectuados sobre universidades públicas, estudiantes, docentes y pensiones por discapacidad.

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“¿Se puede auditar la universidad pública? Auditamos a los estudiantes y a los profesores, auditamos también las pensiones por discapacidad, pero ¿no podemos auditar a las petroleras y mineras con enormes ventajas impositivas?”, preguntó.

Kirchner señaló que parte de las resistencias a esa iniciativa provino del propio peronismo. “Llama la atención la reacción cuando pregunté por qué no auditamos el RIGI. La reacción de algunos en el peronismo fue decir que eso pone en riesgo la Argentina”, expresó.

El antecedente más reciente de ese planteo fue el 14 de octubre, cuando aseguró en una entrevista con Radio con Vos que, si el peronismo regresaba al Gobierno en 2027, los proyectos alcanzados por el régimen deberían revisarse “uno por uno”. En aquella ocasión, aclaró que las inversiones que cumplieran las condiciones debían continuar, aunque advirtió sobre la posibilidad de que una compañía obtenga los beneficios y luego venda el proyecto sin cumplir con las inversiones comprometidas.

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El diputado también apuntó contra la suspensión de las PASO

Durante la misma presentación, el referente de La Cámpora cuestionó que el gobierno nacional concentre su agenda en la discusión electoral y reclamó una política económica orientada a la creación de empleo y a una distribución más equitativa del ingreso. “Están viendo cómo arman una arquitectura electoral, en vez de ver cómo arman una arquitectura económica de desarrollo para Argentina”, sostuvo.

Kirchner planteó la conformación de un frente político que coloque en el centro la “recuperación de la soberanía económica” y que exponga información sobre las decisiones que afectan al poder adquisitivo y las condiciones de vida de la población. También afirmó que el modelo económico “está agotado” y vinculó su continuidad con el respaldo de Estados Unidos.

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En otro tramo de su intervención, cuestionó la situación judicial de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Según el diputado, existe un sector de la sociedad que encuentra en ella una referencia frente al actual Gobierno, mientras “la verdadera casta” permanece, a su juicio, fuera de prisión.

Luis Caputo anunció la aprobación del proyecto Argentina LNG en el RIGI

Las declaraciones de Kirchner se conocieron el mismo día en que el ministro de Economía, Luis Caputo, comunicó que el Comité Evaluador aprobó el ingreso de Argentina LNG al RIGI. El proyecto está encabezado por YPF, junto con la italiana Eni y la emiratí XRG.

Caputo aseguró que la iniciativa prevé una inversión de USD 25.000 millones entre 2027 y 2030 y un desembolso total de USD 50.750 millones hacia 2050. El funcionario la definió como “la mayor inversión de la historia argentina”.

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El emprendimiento apunta a exportar gas natural licuado desde Vaca Muerta y requiere la construcción de infraestructura en Neuquén y Río Negro. La adhesión al régimen era una condición para la firma de la decisión final de inversión, prevista para el 30 de noviembre.