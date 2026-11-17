Entrevista a Juan Manuel Olmos, titular de la AGN y referente peronista

Guardar

Juan Manuel Olmos, titular de la Auditoría General de la Nación, explicó este martes por qué el gobernador Axel Kicillof no fue invitado al acto que se realizará en San Fernando por el Día de la Militancia.

El acto previsto para las 18.30 en el Teatro Otamendi reunirá a dirigentes del Frente Renovador, el PJ Federal, la Liga de Intendentes, el kirchnerismo, sectores sindicales y referentes provinciales. Kicillof no fue convocado y tampoco habrá representantes de su Movimiento Derecho al Futuro.

PUBLICIDAD

Durante su paso por Infobae a las Nueve, donde dialogó con Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, Olmos ubicó la jornada del 17 de noviembre dentro de una conmemoración partidaria: “Es el Día del Militante, que es el día que se recuerda el regreso de Perón a la patria un 17 de noviembre de 1972, después de 18 años de exilio”.

El dirigente explicó que la organización surgió de conversaciones entre distintos espacios del justicialismo. “Empezamos a pensar diferentes sectores del peronismo de juntarnos y celebrar esto y hacer una convocatoria lo más amplia posible”, dijo sobre la reunión.

PUBLICIDAD

“Los gobernadores tienen sus propios actos, sus propias actividades. No fue parte de la premisa hacer una cumbre de la unidad ni una cumbre donde hay que ponerse a fijar si está o no está Kicillof, si está o no está Máximo”.

Ante la lectura política de la ausencia del gobernador bonaerense, el presidente de la AGN señaló: “Estamos en un tiempo donde todo se lee en clave interna, en clave política”. Luego trasladó el foco a la situación económica y a la necesidad de elaborar una propuesta opositora.

Juan Manuel Olmos

“Nosotros lo que estamos viendo es un gobierno que se deteriora, una situación económica, en realidad, en la economía real de las personas, que se está poniendo cada vez más difícil”, afirmó. En ese punto, mencionó datos sobre la caída de empleadores y puestos de trabajo registrados.

PUBLICIDAD

Olmos sostuvo que el peronismo debe ofrecer una opción con capacidad de sumar respaldo social. “Lo más difícil es construir una alternativa que sea creíble, que sea confiable, que revise los errores del pasado”, planteó.

La posible eliminación de las primarias fue uno de los ejes de la entrevista. Consultado sobre el impacto de ese cambio, respondió: “Vamos a tener que poner mucha imaginación para resolver cómo es la selección del candidato o la candidata que tenga las mejores chances”.

Para el dirigente, una competencia electoral permite ordenar las diferencias y otorgar legitimidad. “¿Cuál es la herramienta más fácil? Ordenarse en una elección, que vote la gente y que sea legitimado ese candidato”, señaló.

PUBLICIDAD

Al recordar antecedentes partidarios, citó la interna presidencial de 1988 y procesos posteriores en la provincia de Buenos Aires. “Siempre se recuerda esa interna como una interna virtuosa, como los momentos en donde se legitima una diferencia interna”, expresó.

Sobre una eventual primaria propia, admitió que implicaría obstáculos operativos y financieros. “Tendremos que organizar una interna. Es mucho más difícil: primero hay que ver operativamente cómo se hace esa interna, quién la paga y quién la organiza, porque las PASO las organiza la Justicia Electoral”, explicó.

Distintas vertientes del peronismo confluirá esta tarde en una señal muy contundente para el armado electoral del 2027

Olmos atribuyó al Gobierno más de una motivación detrás de la reforma. “Creo que busca varios objetivos el Gobierno de la eliminación de las PASO”, afirmó, y relacionó esa hipótesis con la posibilidad de evitar un resultado electoral adverso varios meses antes de una elección general.

PUBLICIDAD

También cuestionó los cambios a las reglas electorales y aludió a una eventual competencia dentro de La Libertad Avanza. “Si hay PASO, Patricia Bullrich tiene el derecho de presentarse. Cuatro mil avales y tiene el derecho de presentarse”, dijo.

Al referirse a la gestión de Javier Milei, sostuvo que las prioridades deberían concentrarse en el poder adquisitivo, el crédito, las pymes y la actividad industrial. “Que se preocupe porque a la gente le pueda alcanzar la plata, que pueda tener crédito y no tasas a las tasas que hay, que dejen de cerrar las pymes, que deje de caerse la industria y el nivel de actividad”, enumeró.

PUBLICIDAD

> Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

> • De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar

> • De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet

> • De 12 a 15: Infobae al Mediodía: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan

> • De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Federico Cristofanelli, Rosendo Grobo, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

PUBLICIDAD

> • De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

> Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae