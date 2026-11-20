El Gobierno relativiza los datos negativos que arrojaron los mercados en las últimas semanas

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El Gobierno enfrenta una semana particularmente tensa en el plano financiero: el riesgo país volvió a subir, superó los 900 puntos básicos, y el tipo de cambio registró alzas a lo largo de la semana. Aunque los funcionarios libertarios sostienen que existe un fuerte componente ligado a las elecciones del año próximo, también reconocen condiciones externas que complican el panorama: Brasil devalúa su moneda y el real se acerca a las seis unidades por dólar.

Todo ocurre en la misma semana en la que el Gobierno logró, tal vez, uno de sus mayores triunfos políticos de los últimos meses: conseguir las firmas para dictaminar la reforma política, que incluye la suspensión de las PASO. Aunque no se formalizó en ninguna parte, eso tiene como correlato que la Casa Rosada debió cerrar acuerdos electorales con gobernadores y espacios aliados.

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“Con eso les estamos diciendo a los inversores que, en el espacio de la centroderecha, no habrá otra persona que compita con Javier y que al peronismo se le complicará reagruparse para las elecciones generales”, afirma uno de los principales estrategas de la Casa Rosada que, con cierta resignación, agrega: “No parece ser suficiente para convencerlos por ahora”.

Patricia Bullrich

La línea en Casa Rosada para explicar la volatilidad de las últimas jornadas es lo que Milei atribuyó en su reportaje en A24 a mediados de semana, en la que afirmó que la evolución de la inflación cambió durante el segundo semestre del año pasado por factores políticos. “A mediados del 2026 vino el ataque bestial de los orcos y de los kukas. Ahora nos encontramos con el shock externo del petróleo. Es una contracción de oferta que hace saltar los precios. Saltó la tasa de inflación en todo el mundo”, explicó.

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Aun así, entre los principales negociadores políticos hay dos hechos que, creen, no ayudarán a calmar al mercado en el cortísimo plazo. Uno de ellos es lo que publicó ayer la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del DNU 70/23, que había eliminado el control estatal sobre las cuotas de la medicina prepaga. El temor es que esos reclamos se extiendan a otros aspectos del megadecreto desregulador.

El otro es la presión, cada vez mayor, de diversos sectores políticos para incrementar el gasto. El Congreso terminó de sancionar este jueves la Ley de Discapacidad, pero ahora es el turno del Ministerio de Economía de asegurar las partidas a través del Presupuesto 2027. Esos reclamos se multiplican según las temáticas y los niveles de recaudación no crecen con la misma dinámica, aunque volvieron a acumular meses de alza después de casi un año de caída.

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Entre el lunes y el miércoles, Javier Milei y Luis Caputo combinaron un reconocimiento moderado sobre el presente con un fuerte optimismo respecto del año próximo.

El primero en admitirlo fue Caputo. En Radio Mitre, reconoció que la economía no alcanzó el ritmo esperado: “Hoy estamos debatiendo cuánto crecemos, si 1,5% o 2%”. Lo atribuyó a un shock internacional más prolongado de lo previsto, con un petróleo que llegó a duplicar su precio, y a la incertidumbre política. Milei lo repitió el miércoles en A24: “Crecemos un poco menos y la inflación baja más lento”. Según el Presidente, esos factores son transitorios y la economía puede alcanzar una “velocidad crucero” del 5 por ciento.

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El ministro de Economía, Luis Caputo

Sobre los precios, ambos se mostraron conformes pese al 2,2% de inflación de octubre. Caputo dijo estar “satisfecho” y destacó que la inflación núcleo fue de 1,5%. En el cierre de las Jornadas Monetarias del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Milei calificó el resultado como un “éxito rotundo”. Reconoció que la inflación interanual ronda el 30%, pero sostuvo que, descontado el efecto del petróleo, la inflación de fondo estaría cerca del 10% anual. “No somos Suiza, pero la dirección es la correcta”, resumió.

El dólar fue el eje de la frase más resonante. Ante empresarios pyme en La Rural, Caputo descartó una disparada en el año electoral: “Cambien el chip, esto es la Argentina, no va a pasar”. Su argumento es que hay más dólares, porque el superávit comercial pasó de USD 8.000 millones a cerca de USD 30.000 millones. Milei descartó una devaluación y calificó esos rumores como “una tontería”.

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Caputo también explicó el salto del riesgo país, que pasó de unos 400 a cerca de 950 puntos: “No hay riesgo Milei. El riesgo país sube por el temor a que no esté Milei”.

La lectura de Caputo encuentra cierto respaldo en el mercado. Un informe de la consultora 1816 señala que, mientras la aprobación de Milei apenas varió desde julio, el riesgo país se duplicó, señal de que los temores se concentran en la elección. Con esos precios, la consultora considera que los bonos argentinos “están para una ficha”: el Bonar 2035 podría ganar 49% hasta el fin del mandato si Milei es reelecto, frente a una pérdida de 26% en el escenario más adverso. Aun así, advierte que los activos podrían mantenerse en estos niveles hasta que se defina la elección, porque el Gobierno tiene pocas herramientas para reactivar la economía y el mercado llegará a la votación con la idea de que “puede pasar cualquier cosa”.

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Ambos coincidieron en el pronóstico electoral. “Gana el Presidente en primera vuelta en cualquier circunstancia”, aseguró Caputo, y sostuvo que el kirchnerismo “no es alternativa”, aunque la economía crezca al 1%, 2% o 4%. Su argumento es que los votantes recuerdan al último gobierno kirchnerista como mucho peor y que hoy los modelos en disputa están más claros. Milei apeló a los jóvenes, “el 70% del padrón”: “No tengan dudas de que vamos a ganar en primera vuelta”. También descartó un “plan platita”, porque el equilibrio fiscal es “la primera restricción” que no puede romperse.

Para 2027 no dieron cifras nuevas. Caputo anticipó un año “mucho más calmo” de lo que muchos predicen y dijo que las inversiones del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) llegarán a unos USD 15.000 millones. También afirmó que los precios seguirán lo previsto en el Presupuesto, que proyecta un crecimiento del 4%, una inflación del 18% y un dólar a $1.847 en diciembre. El mercado es más cauto. J.P. Morgan estima una inflación del 23% para 2027 y Barclays, del 25%. El último Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), por su parte, registró una caída interanual de 1,7 por ciento.

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