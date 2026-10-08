Política

El Gobierno quiere mostrar que prioriza a las provincias: los viajes de Milei y las reuniones de Santilli

Las actividades se dan en medio de las negociaciones del oficialismo para impulsar en el Congreso el Presupuesto 2027 y la eliminación de las PASO. Cómo están los votos

El Presidente y el jefe de Gabinete se ponen al frente de las negociaciones con los gobernadores (AP Foto/Rodrigo Abd)
El Presidente y el jefe de Gabinete se ponen al frente de las negociaciones con los gobernadores (AP Foto/Rodrigo Abd)
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Mientras el oficialismo continúa trabado en el Congreso, intentando resistir los embistes de la oposición y, al mismo tiempo, conseguir el apoyo para sancionar leyes que considera importante, la cúpula del Gobierno profundiza los contactos con las provincias, actores clave para conseguir ambas metas.

Mientras el presidente Javier Milei prevé viajar en los próximos días a Catamarca y analiza una posible visita a San Juan y a otros lugares del norte y el sur del país, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, recibirá en la Casa Rosada a dos mandatarios locales.

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Como es natural, el ministro coordinador es quien viene encabezando los encuentros con los representantes del interior para escuchar sus reclamos y, como contrapartida, pedirles el respaldo para las medidas que la Nación necesita.

La primera de las reuniones que tendrá “El Colo” sobre el final de esta semana será este jueves a las 18:15 con el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, uno de los peronistas que siempre se mostró cercano a la administración libertaria.

Santilli volverá a recibir a Jaldo en la Casa Rosada
Santilli volverá a recibir a Jaldo en la Casa Rosada

La ronda de conversaciones continuará este viernes, cuando será el turno del mandatario de Corrientes, Juan Pablo Valdés, referente del radicalismo que el año pasado compitió y le ganó a LLA en su territorio.

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La agenda incluirá cuestiones de gestión, reclamos de cada distrito y muy probablemente los próximos debates en el Congreso, con la reforma electoral como uno de los ejes centrales.

La Casa Rosada necesita sumar apoyos para avanzar con el proyecto que busca modificar las reglas para el año que viene y que tiene como principal punto la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

“Todavía no tenemos todos los votos, pero estamos muy cerca”, aseguró a Infobae uno de los integrantes de la mesa política del oficialismo, quien también reconoció que estarían dispuestos a considerar una suspensión de esta herramienta, si es que los otros espacios se niegan a derogarla.

El Poder Ejecutivo también requiere acuerdos para aprobar en el recinto el Presupuesto 2027 y contener la ofensiva opositora, que convocó a una sesión para el jueves que viene con el objetivo de tratar otras iniciativas sensibles.

Sesión Ordinaria del Senado de la Nación, el 24 de septiembre de 2026
El Gobierno quiere aprobar el Presupuesto 2027 y la eliminación de las PASO (Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado)

La ronda de reuniones se produce después de los contactos que el Gobierno mantuvo con los gobernadores durante la Argentina Week en París. Allí, Karina Milei, Santilli y el ministro de Economía, Luis Caputo, buscaron acercar posiciones con los mandatarios que integraron la comitiva presidencial.

Desde entonces, el oficialismo descartó un acuerdo global con todas las provincias y resolvió negociar caso por caso. La lógica es adaptar las conversaciones a la situación política de cada distrito, a los reclamos de los gobernadores y al respaldo que puedan aportar sus legisladores en el Congreso.

Santilli quedó al frente de esa tarea. En el oficialismo consideran que el jefe de Gabinete puede articular los pedidos de las provincias con la estrategia legislativa, especialmente en el Senado, donde La Libertad Avanza necesita construir una mayoría amplia para aprobar cualquier cambio en el sistema electoral.

El caso de Jaldo será seguido de cerca por la posición que mantiene el gobernador respecto de las PASO. El tucumano ha expresado diferencias con la eliminación de esa instancia, aunque el Gobierno buscará explorar alternativas que permitan mantenerlo dentro de los acuerdos parlamentarios.

Valdés, en cambio, integra el grupo de mandatarios radicales que en distintos momentos se mostraron abiertos a debatir una suspensión, o incluso erradicación de las primarias.

“Son un gasto innecesario para el Estado, hay que eliminarlas y chau“, le suele repetir a su círculo íntimo, aunque también lo expresa -con menos efusividad- en declaraciones públicas.

El presidente Javier Milei mantuvo una reunión con su par de la República Francesa, Emmanuel Macron, y los gobernadores argentinos en el Palacio del Elíseo.
Milei y Santilli con los gobernadores en París

Su respaldo, como el de otros dirigentes provinciales, es relevante para el oficialismo en una Cámara alta donde necesita negociar al menos 16 adhesiones por fuera de su bloque para alcanzar la mayoría absoluta.

Los viajes de Milei, que todavía no tienen fecha confirmada, pero serían este mes, también forman parte de esa estrategia. La visita prevista a Catamarca y la posibilidad de trasladarse a San Juan apuntan a reforzar la relación con dos provincias cuyos gobernadores participaron de las conversaciones recientes con Nación.

El líder libertario, según trascendió, prepara una gira por los lugares del norte y el sur del país en donde hay proyectos incluidos en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), por lo que podría incluir a otras siete ciudades.

En la primera de las mencionadas provincias gobierna Raúl Jalil, cercano al Presidente y otro de los que estuvo en Francia, mientras que en la segunda lo hace Marcelo Orrego, más independiente. En casos, la Casa Rosada busca que los gestos políticos se traduzcan en acuerdos legislativos y electorales.

La prioridad inmediata sigue puesta en la reforma política y el Presupuesto, aunque el Ejecutivo también enfrenta la sesión especial convocada por la oposición para el 15 de octubre.

Ese día, la Cámara de Diputados tratará la derogación del DNU 70/2023, la emergencia en discapacidad y propuestas vinculadas con el endeudamiento de las familias.

Con las negociaciones abiertas y sin un entendimiento general con los gobernadores, el Gobierno intentará avanzar territorio por territorio. Santilli y toda la mesa política serán los principales encargados de esa tarea, mientras Milei busca sostener desde las provincias la red de apoyos que necesita para llegar con mayor fortaleza a los debates de fin de año.

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