El Belgrano Cargas conecta 16 provincias a través de 7.594 kilómetros de vías

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La privatización del Belgrano Cargas lleva más de dos años en marcha. Desde que la compañía estatal —que opera los ramales Belgrano, Urquiza y San Martín— entró en proceso de concesión, hubo postergaciones de plazos, pliegos modificados, la baja del oferente extranjero más importante y un mapa de actores con intereses que no siempre apuntan en la misma dirección. Por estas horas, se negocia la incorporación de obras obligatorias para rehabilitar ramales clave del norte del país y hasta se analiza una nueva postergación del plazo para presentar las ofertas, fijado para el 21 de diciembre.

Esta semana, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, confirmó ante el Senado la firma de un convenio con Salta y las mineras para resolver el reclamo sobre los ramales C14 y C15, aunque descartó incorporarlos como obra obligatoria por vía de una adenda al pliego, al considerar que eso encarecería la concesión. Fuentes de Jefatura de Gabinete confirmaron a Infobae que las obras finalmente podrían incluirse como condición obligatoria dentro de la licitación.

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El acuerdo, que se formalizará en un convenio el próximo lunes 30 de noviembre, prevé que las mineras Rio Tinto, Posco y First Quantum Minerals financien las obras del C14, mientras que el Estado nacional asumirá los estudios técnicos y la inversión para el C15. Pero el cambio complica la ecuación para los otros actores de la licitación, en especial el consorcio de cerealeras, y alimenta la posibilidad de una nueva prórroga para la apertura de ofertas.

El proceso arrastra postergaciones desde que se lanzó en 2024

Iniciado en octubre de 2024, en el marco del procedimiento previsto por la Ley Bases, el proceso acumuló desde entonces una serie de demoras que fueron dilatando los plazos originales. La Resolución 1914/2026 fue la última modificación formal: flexibilizó los requisitos para los oferentes y trasladó la apertura de ofertas del 11 de noviembre al 21 de diciembre, aunque mantuvo el carácter opcional —no obligatorio— de las inversiones que Salta venía reclamando para los ramales del norte.

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El proceso de privatización del Belgrano Cargas imició en octubre de 2024 bajo la Ley Bases REUTERS/Rodrigo Valle

Hoy, con alrededor de una decena de interesados, el proceso enfrenta una nueva encrucijada. Según indicaron a Infobae fuentes con conocimiento del proceso, hay pedidos de prórroga presentados por las propias empresas oferentes para extender el plazo. La decisión de otorgar una extensión en el plazo para presentar las ofertas económicas recae en el Ministerio de Economía y aún no fue resuelta. Para el lunes o martes de la próxima semana se espera además la publicación de una circular aclaratoria que formalizaría los cambios anunciados por Santilli e incorporaría las nuevas condiciones al pliego.

Salta reclamó obras obligatorias desde octubre y el Gobierno cedió

En octubre, Sáenz —junto a las siete entidades que integran la Mesa Empresaria y Productiva de Salta— planteó formalmente ante el Gobierno de la Nación que la rehabilitación de los ramales C14 y C15 debía ser una condición obligatoria de la concesión. El argumento era claro: dejadas a criterio del concesionario, las obras en esos corredores podían simplemente no ejecutarse nunca, si el adjudicatario decidía priorizar los tramos más rentables de la red.

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El C14 conecta la Puna salteña con Chile a través del paso de Socompa, una arteria clave para la exportación minera hacia el Pacífico. El C15 vincula el norte argentino con Bolivia y constituye un corredor estratégico para la producción agroindustrial de la región: en su área de influencia se generan más de dos millones de toneladas anuales de granos, azúcar, papel, alcohol y bioetanol, según relevamientos de la Sociedad Rural Salteña, Prograno y empresas del sector.

La recuperación del C15 requeriría una inversión de entre USD 60 y USD 90 millones, una cifra que incluye la reconstrucción de tres puentes y la reposición de rieles en más de 80 kilómetros de vías.

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Durante su presentación de gestión ante el Senado, Santilli dio a conocer un esquema diferente al que había quedado plasmado en los pliegos. Las obras del C14 serán financiadas y ejecutadas por las mineras Rio Tinto, Posco y First Quantum Minerals —a través de su proyecto Taca Taca—, mientras que el Estado nacional se compromete a avanzar con los estudios técnicos y la inversión necesaria para recuperar el C15, aunque primero se realizará un diagnóstico de las obras requeridas. “Nosotros como Gobierno nacional nos vamos a comprometer a hacer la inversión del C15 con un previo estudio, pero va a estar todo incluido en el convenio, estudio e inversión del C15 que nos permite la salida a Bolivia y que nos permite la integración regional”, sostuvo el funcionario.

El proceso acumula postergaciones y cambios en los pliegos a menos de un mes de la apertura de ofertas prevista para el 21 de diciembre

El convenio se firmaría el lunes 30 de noviembre con la participación del Gobierno nacional, la Provincia de Salta y los actores involucrados. Sáenz lo calificó como un “histórico anuncio” y lo enmarcó en un proceso de integración regional más amplio. “El gigante dormido va a empezar a despertar. Era mi compromiso con Salta y el norte argentino”, afirmó el gobernador.

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Sin embargo, según pudo saber Infobae de fuentes con conocimiento del proceso, el esquema sufrió un giro adicional en las horas posteriores a la sesión: la obra en el C14 y el C15 podría pasar a integrar las condiciones obligatorias del pliego, una definición que contrasta con los argumentos que el propio Santilli había expuesto ante los senadores y que altera la lógica que había regido hasta ahora, cuando esas inversiones quedaban bajo la figura del ‘inversor voluntario’ contemplada en el pliego original.

El costo de las obras del norte entra en la ecuación de todos los oferentes

Si las obras del corredor minero del norte terminan siendo, como anticipan las fuentes oficiales consultadas por este medio, una obligación dentro del pliego —y no solo un compromiso paralelo asumido en el convenio—, su costo deberá contemplarse en la estructura económica general de la concesión, aunque el financiamiento lo pongan las mineras y el Estado. Eso afecta la ecuación de todos los interesados, incluido el consorcio formado por Aceitera General Deheza (AGD), Bunge, Cargill, Louis Dreyfus y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), cuyo interés se concentra en otros tramos de la red —principalmente el corredor granelero hacia los puertos del Gran Rosario— y no en el corredor minero del noroeste.

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El mapa de oferentes incluye alrededor de 10 actores además del consorcio cerealero. Entre ellos figuran el Grupo Roggio, con experiencia ferroviaria a través de Metrovías, y empresas del sector minero con proyectos activos en Salta y Catamarca, que tienen un interés directo en la rehabilitación del C14. La incorporación de obras obligatorias adicionales modifica los cálculos que esos actores vienen elaborando y es uno de los factores que explica los pedidos de prórroga que ya circulan entre los interesados.

Grupo México se bajó en octubre y dejó la competencia en manos de actores locales

El nuevo giro en los pliegos se produce sobre un escenario que ya había dado un sacudón a fines de octubre, cuando Grupo México Transportes (GMXT) —el único competidor extranjero del proceso y el que había comprometido la oferta más ambiciosa— comunicó su retiro de la licitación.

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La compañía, controlada por el empresario Germán Larrea, había prometido una inversión de USD 3.000 millones en cinco años y contaba con el respaldo financiero de la Corporación de Financiamiento para el Desarrollo de Estados Unidos (DFC) y del Export-Import Bank (Eximbank). En su comunicado, el grupo atribuyó la decisión al modelo de acceso abierto (open access) establecido en los pliegos, que separa la administración de la infraestructura de la operación de los trenes. El Gobierno, en cambio, señaló que ese esquema nunca estuvo sujeto a negociación y que el conglomerado conocía las condiciones desde el inicio del proceso.

Con la salida de GMXT, la disputa por las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza —7.594 kilómetros de vías en 16 provincias— quedó concentrada en actores locales y en empresas con intereses en el norte minero.

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El ratio ferroviario argentino es diez veces menor al de Chile y la rentabilidad futura, una incógnita

Detrás de la discusión sobre los pliegos y los plazos persiste una pregunta que atraviesa todo el proceso desde su inicio: si la infraestructura que se reconstruya puede sostenerse como negocio rentable en el tiempo, independientemente de quién ponga el capital inicial. La Argentina registra un ratio de apenas 0,6 toneladas-kilómetro por kilómetro de vía operativa, diez veces menos que Chile, seis veces menos que Brasil y hasta 40 veces por debajo de Australia. Menos del 5% de la carga del país se mueve por tren, frente al 26% en México y el 40% en Estados Unidos.

El convenio del lunes definirá los compromisos formales de Nación, la Provincia de Salta y las mineras, pero aún restan precisar los montos exactos, los plazos de ejecución y los mecanismos de garantía para ambos ramales. Mientras tanto, la circular aclaratoria que se esperaba para comienzos de la semana próxima determinará si los cambios anunciados por Santilli se traducen efectivamente en modificaciones al pliego, y si el Ministerio de Economía accede a correr una vez más la fecha del 21 de diciembre.