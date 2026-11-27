La destacada política kurda Ilham Ahmed (REUTERS/Henry Nicholls/Archivo)

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El presidente de Siria, Ahmed al-Sharaa, nombró a la política kurda Ilham Ahmed como integrante de la Asamblea del Pueblo, en un paso vinculado con el acuerdo de integración entre las autoridades semiautónomas kurdas y el Estado sirio.

El Parlamento informó en redes sociales que el mandatario firmó el decreto para designar a Ehmed en reemplazo de un diputado que presentó su renuncia. La decisión se ampara en la Declaración Constitucional aprobada después de la caída del régimen de Bashar al-Assad en diciembre de 2024.

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La norma otorga al presidente la facultad de designar un tercio de los miembros del Legislativo.

La oriunda de Afrin desarrolló una trayectoria política ligada a la defensa de los derechos kurdos y a la participación de las mujeres en la vida pública de Siria. Ahmed inició su activismo como defensora de los derechos de las mujeres mientras cursaba estudios de literatura árabe en la Universidad de Alepo.

Más tarde, se convirtió en una de las fundadoras de la administración semiautónoma kurda del norte y noreste de Siria, constituida durante la guerra civil. Esa estructura llegó a administrar amplias zonas del país mediante instituciones civiles y militares.

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Ahmed, de 52 años, fue copresidenta del Consejo Ejecutivo de la Administración Autónoma del Norte y Este de Siria (AANES) desde 2012 hasta el acuerdo de integración suscrito este año. También encabezó el Consejo Democrático Sirio, brazo político de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS).

El presidente de transición de Siria, Ahmed al-Sharaa (REUTERS/Nadja Wohlleben/Archivo)

El comandante de las FDS, Mazloum Abdi, anunció en agosto la disolución de esas fuerzas como parte del proceso de integración. Luego, al-Sharaa lo nombró asesor. Estas medidas forman parte de los esfuerzos por estabilizar Siria después de la salida de Al Assad, tras la ofensiva de rebeldes encabezados por Hayat Tahrir al Sham (HTS), organización que entonces dirigía el actual presidente.

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En el ámbito internacional, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) valoró las operaciones de las autoridades de Siria contra el tráfico de drogas y armas, y sostuvo que esas acciones contribuyen a la seguridad regional y al objetivo de consolidar un país “estable, unificado y pacífico”.

El comandante del CENTCOM, Brad Cooper, destacó que las fuerzas sirias interceptaron cargamentos ilícitos en la frontera con Líbano, entre ellos grandes cantidades de captagon y otras drogas. “Felicitamos a nuestros socios sirios por sus recientes éxitos en la interceptación de tráfico ilícito de drogas y armas”, declaró Cooper en un comunicado difundido por el mando estadounidense.

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El jefe militar añadió que las autoridades sirias también incautaron armas que, según CENTCOM, la Guardia Revolucionaria de Irán introdujo de contrabando y tenían como destino Líbano. “Estos esfuerzos contribuyen a una Siria estable, unificada y pacífica, y refuerzan la seguridad y la estabilidad regionales”, afirmó.

El comandante del CENTCOM, Brad Cooper (Captura de video)

Las declaraciones se conocieron días después de que las autoridades sirias informaran la destrucción de 400 millones de pastillas de captagon y varias toneladas de otras sustancias psicotrópicas. También se produjeron operaciones contra el tráfico de armas en las fronteras con Líbano e Irak.

Según las autoridades sirias, parte de los cargamentos tenía como supuesto destinatario a Hezbollah, grupo terrorista contra la que Damasco realizó redadas en los últimos meses.

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El gobierno de transición, encabezado por Ahmed al-Sharaa, impulsó un acercamiento con Estados Unidos y otros países occidentales desde la caída del régimen de Bashar al-Assad en diciembre de 2024.

(Con información de EP y AFP)