Virginia Bouvet será la nueva titular de Metrodelegados

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Finalmente, ganó el pianellismo en las elecciones de los Metrodelegados. Virginia Bouvet, que lideraba una de las listas en que se dividió el oficialismo, se impuso por 255 votos a la nómina de Néstor Segovia y será la nueva titular de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), un gremio clave del transporte que renovó sus autoridades tras el fallecimiento de su histórico líder, Beto Pianelli.

Bouvet, actual secretaria de Organización del gremio y referente del sector más alineado con Pianelli, obtuvo 698 votos con su lista Colorada Violeta, mientras que Néstor Segovia, el otro candidato del oficialismo, logró 443 sufragios con la Lista Verde, y el trotskista Claudio Dellcarbonara, de la Lista Bordó Azul, tuvo 264 de los 1405 votos afirmativos finales en el comicio.

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La dupla Beto Pianelli-Néstor Segovia piloteó el gremio surgido de una ruptura de trabajadores del subte con la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y se mantuvo a lo largo de los años pese a las diferencias políticas entre ambos: uno provenía del trotskista Movimiento al Socialismo (MAS) y otro se reconoce como peronista.

Beto Pianelli y Néstor Segovia, la tradicional conducción de los Metrodelegados

Sin embargo, el fallecimiento de Pianelli, en enero pasado, dejó en estado de shock al oficialismo, donde el “pianellismo”, como llaman a los partidarios más fieles del líder, no reconocía a Segovia, secretario adjunto del sindicato, como el mejor heredero en condiciones de convertirse en el nuevo secretario general y quería que uno de sus miembros quedara al frente del gremio.

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La ruptura entre los dos grupos oficialistas modificó el escenario de un sindicato de casi 1.500 afiliados con influencia decisiva en la actividad de los subtes, en donde la división interna que ya existía se profundizó tras la muerte de Pianelli, quien compartió durante años la conducción con Segovia pese a sus diferencias políticas.

La principal referente del pianellismo es Bouvet, una de las delegadas que en los años 90 se rebeló junto con Pianelli a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y se desafiliaron para crear un nuevo sindicato.

Claudio Dellecarbonara quedó tercero en las elecciones de Metrodelegados

La fractura del oficialismo terminó perjudicando a la izquierda: en las elecciones de 2022 se unificó en la Lista Multicolor y Dellecarbonara, que también fue candidato a secretario general, consiguió 520 votos, que representaron el 40,9% del total de sufragios contra el 59,1% de la fórmula Pianelli-Segovia, que fue reelegida.

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Ahora, la Lista Bordó-Azul, única opositora, con predominio del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), pero sin la participación del Partido Obrero y otras agrupaciones combativas, logró 264 votos, casi la mitad de los que obtuvo en las elecciones de hace 4 años.

En la votación de este jueves, por otra parte, volvió a crecer la cantidad de votantes en la elección de Metrodelegados: mientras que en 2018 participaron de los comicios 1663 afiliados y en 2022 lo hicieron 1270, esta vez fueron a las urnas 1405 trabajadores.

Los Metrodelegados surgieron hace 18 años como un desprendimiento de la UTA

Antes de las elecciones, Segovia había propuesto a sus rivales una nómina de unidad, incluso con sectores de izquierda, ante lo que interpretaba como riesgos para los trabajadores en la etapa del país que viene.

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Lo mismo pensaban referentes del PTS en los subtes: creen que hay una situación política “muy complicada”, con ”persecución contra las organizaciones sindicales, sobre todo las combativas”, por parte del gobierno de Javier Milei que pone “en riesgo el sindicato” y por eso propusieron a los pianellistas y a Segovia consensuar una lista unificada para las elecciones, pero con un previo acuerdo sobre algunos puntos que consideran clave.

Sin embargo, las negociaciones no avanzaron y se confirmó el escenario interno tan atomizado: el oficialismo fue a las urnas dividido en dos listas, mientras que la izquierda, con fisuras, presentó una propia.

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