La senadora Patricia Bullrich celebró la aprobación de la ley y destacó la necesidad de prevenir las apuestas problemáticas (Charly Diaz Azcue/Comunicacion Senado)

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El Senado convirtió en ley por unanimidad la iniciativa para prevenir la ludopatía infantil y adolescente, con restricciones a la promoción de apuestas online, mecanismos de control de edad y medidas de asistencia. La norma obtuvo 72 votos afirmativos y el Poder Ejecutivo tendrá 120 días para reglamentarla.

La sanción llegó antes de que el proyecto perdiera estado parlamentario. La Cámara alta aprobó sin cambios el texto que ya tenía media sanción de Diputados, en una sesión atravesada por el reclamo de organizaciones sociales, familias y referentes religiosos para avanzar con una regulación sobre las apuestas en línea y su impacto entre niños y adolescentes.

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La ley establece la prohibición de la publicidad, promoción y patrocinio de juegos de azar y apuestas online en televisión, radio, redes sociales, indumentaria deportiva, estadios, festivales e intervenciones de influencers o figuras públicas. También impide los bonos de bienvenida, sistemas de recompensas y otras acciones destinadas a incentivar el juego.

Villarruel, Bullrich y dirigentes de distintos espacios celebraron el resultado

La vicepresidenta Victoria Villarruel, quien preside el Senado, destacó la votación en una publicación en redes sociales. “Siento una inmensa alegría de que hoy se haya votado por UNANIMIDAD una ley que es para combatir el flagelo del juego que hace estragos en nuestro pueblo argentino”, escribió.

La vicepresidenta Victoria Villarruel destacó en redes sociales la aprobación unánime de la ley contra la ludopatía

Patricia Bullrich también celebró la sanción y puso el foco en las consecuencias familiares de las apuestas problemáticas. “Aprobada por UNANIMIDAD la Ley de Prevención de la Ludopatía. Detrás de cada caso hay una familia que sufre o que muchas veces no sabe lo que está pasando. Del otro lado, chicos y adolescentes que necesitan ayuda”, señaló.

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La senadora agregó que la legislación “es un paso para prevenir, cuidar y acompañar a quienes más lo necesitan y a sus familias”. Durante el debate parlamentario, Bullrich había defendido la necesidad de aprobar el proyecto sin demoras y de complementarlo con medidas contra las plataformas ilegales.

El mensaje de Patricia Bullrich

Desde el peronismo, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz sostuvo que el Congreso logró sancionar la norma después de dos años de discusión. “Logramos prohibir la publicidad de apuestas, los patrocinios de casas de juego a equipos deportivos y el uso de influencers y famosos para promoverlas”, expresó.

La legisladora cuestionó la demora en el tratamiento y consideró que la prevención debe ser una responsabilidad estatal. “Hoy ganaron los pibes. El juego es una adicción y prevenirla es una responsabilidad del Estado. No podemos dejar a nuestros chicos a merced de las apuestas”, afirmó.

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El diputado Juan Grabois valoró especialmente la prohibición de la publicidad vinculada a eventos deportivos y a influencers. “La aprobación de la ley de ludopatía, en particular la prohibición absoluta de publicidad incluyendo eventos deportivos e influencers, es la mejor noticia en muchísimo tiempo”, publicó.

Así celebró Juan Grabois la sanción de la ley

Por su parte, el senador nacional por Santiago del Estero Gerardo Zamora consideró que, pese a que existían propuestas con otros puntos para incorporar, era necesario evitar modificaciones que obligaran a devolver el expediente a Diputados. “El acuerdo logrado por unanimidad en la fecha era necesario y urgente”, sostuvo, y definió la ludopatía como “un problema de salud pública”.

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El senador libertario por Jujuy Ezequiel Atauche se refirió a la ley y señaló que se trata de “un problema que afecta a miles de familias y requiere herramientas para prevenir, acompañar y combatir este flagelo”.

El tuit con el que Atauche se refirió a la ley

Por su parte, el diputado Maximiliano Ferraro pidió un momento durante la sesión en Diputados para celebrar la sanción de la ley. Luego, escribió en sus redes sociales: “Lo veo y no lo creo. Hace tres años empezamos esta lucha y, desde hoy, hay límites y reglas para los juegos de apuestas en línea en la Argentina. Desde hoy, queda prohibida la publicidad y promoción en todas sus formas”.

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La Iglesia y el sector publicitario tras la aprobación

La Comisión Episcopal de Pastoral Social Argentina celebró la sanción y la definió como “un paso hacia el cuidado de nuestra juventud”. En un comunicado, remarcó que la aprobación no corresponde a un solo sector político, sino que representa “un triunfo colectivo de toda la sociedad argentina”.

El Senado sancionó por unanimidad la ley de prevención de la ludopatía infantil y adolescente, con 72 votos afirmativos (Charly Diaz Azcue/ Comunicacion Senado)

“Es fruto del desvelo de padres y madres en sus hogares, de las escuelas, de las organizaciones sociales y de tantas comunidades que supieron visibilizar a tiempo una herida que no dejaba de crecer”, manifestó la Pastoral Social.

La entidad agradeció a los legisladores por haber alcanzado un acuerdo y sostuvo que el desafío seguirá en “cada familia, en cada aula y en cada comunidad”. La Iglesia había reclamado durante los días previos que el proyecto fuera tratado antes de que venciera su estado parlamentario.

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El Consejo Publicitario Argentino (CPA) expresó su respaldo a las medidas aprobadas para proteger a niños, niñas y adolescentes frente a las apuestas online. La directora ejecutiva del CPA, María Alvarez Vicente, advirtió que existe una contradicción entre prohibir el acceso de menores a las plataformas y exponerlos de manera constante a mensajes que presentan al juego como una parte habitual del entretenimiento deportivo.

“Hay una contradicción que tenemos que empezar a discutir: les decimos a los chicos que no pueden apostar, pero al mismo tiempo los exponemos constantemente a mensajes que presentan las apuestas como parte del entretenimiento deportivo. La publicidad tiene un enorme poder para construir hábitos y naturalizar conductas, y eso implica también una responsabilidad”, señaló.

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Alvarez Vicente también se refirió a la presencia de marcas de apuestas en los clubes. “Cuando una marca de apuestas aparece en la camiseta del club que un chico ama, deja de ser simplemente un anuncio. Pasa a formar parte de algo con lo que se identifica emocionalmente”, explicó. El CPA reafirmó así su compromiso con prácticas publicitarias responsables y con la construcción de un entorno digital más seguro para las nuevas generaciones.