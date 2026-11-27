La cantidad de precandidatos del peronismo necesitan de una PASO para poder sintetizar un representante del espacio político

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El gobierno nacional está cada vez más cerca de suspender las PASO para el año que viene. Ayer, en el Senado, logró darle media sanción al proyecto de reforma política. Probablemente durante sesiones extraordinarias, a mitad de diciembre, intentará sancionar la ley en la Cámara de Diputados y sacar del camino una herramienta que era clave para la organización del peronismo a nivel nacional.

En la oposición creen que la Casa Rosada tendrá los votos necesarios en la Cámara baja y que, finalmente y después de varios meses de negociaciones cruzadas con los gobernadores, Javier Milei se llevará una importante victoria política en el Congreso. La resistencia peronista tuvo un límite bien marcado por las virtudes del toma y daca entre Balcarce 50 y las provincias. El Jefe de Gabinete, Diego Santilli, trabajó con delicadeza artesanal los acuerdos con los gobernadores aliados, fundamentales para que el Gobierno sostenga sus estrategia.

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Ante es escenario gris para el peronismo, el foco de interés quedará dividido en dos. Por un lado deberán determinar si pueden hacer una interna abierta para resolver las candidaturas a presidente del año que viene. Por otro, deberán fijar una decisión respecto a cómo se determinarán las candidaturas a gobernador de la provincia de Buenos Aires.

En las distintas vertientes del peronismo hay consenso respecto a la necesidad de conservar las PASO bonaerenses. Axel Kicillof está de acuerdo con mantenerlas y en que las diferencias se diriman con los votos. Con un espacio político tan fragmentado como el actual, el Gobernador entiende que es importante darle legitimidad al candidato del oficialismo en el territorio bonaerense.

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Axel Kicillof está de acuerdo con mantener las PASO en la provincia de Buenos Aires más allá de lo que suceda a nivel nacional

En La Plata aseguran que aún falta para el momento de las definiciones electorales, pero que todo se encamina a una disputa en la provincia. Son cautelosos respecto a cuántos precandidatos quedarán parados para la competencia final. La lógica indica que sea uno de cada sector interno, pero cerca de Kicillof aseguraron que “no hay que ser tan terminante” con esas sentencias cuando aún falta camino por recorrer.

El Movimiento Derecho al Futuro (MDF) tiene cinco precandidatos para la gobernación: Gabriel Katopodis, Jorge Ferraresi, Julio Alak, Fernando Espinoza y Carlos Bianco. De todos ellos, el que mejor está en las encuestas es el ministro de Obras Públicas de la provincia. Sin embargo, el resto sigue caminando con convicción. El ex intendente de Avellaneda es, a esta altura, el que más deseo ha mostrado y más contundente ha sido en sus afirmaciones respecto a sus expectativas electorales.

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“La lógica de los planteos que viene haciendo el peronismo indica que hay que conservar las PASO en la provincia. Si hubo acuerdo en las dos cumbres (Hotel Emperador y Casa de La Pampa), respecto a la necesidad de defender las primarias nacionales, no tiene sentido hacer lo contrario con las provinciales”, reflexionó uno de los precandidatos a suceder a Kicillof.

Las PASO en la provincia son claves para evitar un conflicto nuevo en el distrito electoral más importante del país. El escenario ideal para la mayoría es que se haga la elección y que participe uno de cada tribu. En ese escenario dan por descontado que sería uno del MDF, uno de la alianza entre Sergio Massa y Cristina Kirchner, y un independiente.

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En La Plata creen que en la PASO Bonaerense habrá un candidato que represente a la alianza entre los Kirchner y Sergio Massa

Tanto en el kirchnerismo como en el massismo están de acuerdo en que haya PASO. Si bien siguen intentando bloquear la avanzada del oficialismo en Diputados, en ambos sectores avisaron que el mecanismo va a servir para ordenar al competencia. El posicionamiento trae aparejado rencores del pasado. En el cristinismo recordaron el 2025 y apuntaron contra Kicillof. “¿La lógica es la misma que la del año pasado? ¿Que no haya PASO y se desdoble? ¿O cambió de parecer Axel por el resultado en octubre del año pasado?“, fue la chicana que lanzaron desde el corazón K.

El desdoblamiento electoral del 2025 generó una grieta imposible de cerrar entre Kicillof y los Kirchner. Hasta el día de hoy esa decisión política sigue generando cortocircuitos. Para el año que viene el Gobernador está evaluando hacer concurrentes las elecciones bonaerenses con las nacionales. Eso implicaría hacer lo contrario a lo que hizo el año pasado. Pero, claro está, los contextos son diferentes. Hay otras circunstancias, entre ellas la decisión de ser candidato a presidente.

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“La Cámpora le quiere cobrar a Axel las cuentas del pasado, del presente y del futuro. No van a avalar ninguna decisión sin facturarle algo. Todo es para desgastarlo. Las que vienen son elecciones ejecutivas, Milei está peor que el año pasado y hay una PASO que nosotros no quisimos sacar, pero que los libertarios van a lograr sacarla de circulación”, reflexionó un alfil de Kicillof. Plantean realidades diferentes y dinámicas diferentes entre el año que pasó y el año que viene. Al cristinismo no le alcanzan esos argumentos. Es difícil que se arregle lo que está tan roto.

En el MDF son terminantes respecto a la necesidad y la viabilidad de una PASO en la provincia. “Hace tres años que estamos en una interna. Todo lo que no nos pudimos poner de acuerdo en estos tres años, hay que dirimirlo un domingo con los distintos sectores compitiendo”, sostuvo un intendente del Conurbano. Las urnas y los votos parecen ser la única forma de licuar los enojos, los rencores y las diferencias políticas. Nada de todo eso se borrará pero, al menos, quedará en claro quiere tiene el apoyo de la mayoría del electorado.

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El Senado aprobó la reforma electoral y le dio media sanción a la suspensión de las PASO

Kicillof puede decidir continuar con las PASO en la provincia sin necesidad de pasar por la Legislatura. La necesidad de los precandidatos aumenta la presión sobre él y sobre las otras tribus que están en pugna. “Si tenemos que arrancar una campaña con un candidato elegido a dedo, después de que nos peleamos todo este tiempo, ya le estamos dando un mensaje raro a la sociedad”, afirmó otro intendente del conurbano con largo recorrido en el peronismo. La competencia es la solución. El acuerdo de cúpula es la puerta de salida que, a esta altura del calendario, nadie quiere utilizar.

Además de los precandidatos del MDF, están los que sobresalen en el grupo de San Fernando, que fue articulado por Sergio Massa algunos días atrás. En ese esquema se destacan los intendentes Mariel Fernández (Moreno), Federico Achával (Pilar) y Federico Otermín (Lomas de Zamora); y la diputada nacional Victoria Tolosa Paz. Por fuera de ese círculo, y en sociedad con el sanjuanino Sergio Uñac, está el jefe comunal de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini.

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El peronismo bonaerense, que logró una tregua para ordenar el PJ de la provincia, está de acuerdo en ir hacia unas PASO. Ese consenso es determinante para poder sintetizar una propuesta en el distrito que reúne el 40% del padrón electoral. “Si resolvemos lo que pasa en Buenos Aires, resolvemos una parte importante del problema a nivel país”, analizó un legislador provincial. Sobre ese acuerdo pueden venir otros de carácter nacional, aunque esa negociación puede ser mucho más compleja, espinosa y delicada.