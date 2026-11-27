El tipo de cambio oficial experimentó una suba de casi 5% en lo que va de noviembre. (Foto: Reuters)

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A través de distintos instrumentos, el Gobierno salió a marcar la cancha para suavizar la suba del tipo de cambio de las últimas semanas. El peligro de una aceleración en el valor de la divisa es sobre todo su impacto sobre la inflación en los próximos meses.

El dato más notorio que se registró es que la venta de los futuros de dólar para fin de noviembre se operaron en niveles inferiores a $1.600, es decir más barato que el precio de contado. Y para fin de diciembre el nivel se ubica en $1.630, prácticamente un valor idéntico al “spot”.

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Con este “regalo” de tasas implícitas en tipo de cambio, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) buscó imponer condiciones sin necesidad de salir a vender reservas. Por lo pronto, decidió correrse del mercado y hace varias jornadas que no compra, con lo cual evita presionar sobre la cotización.

Por otra parte, las tasas cortas prácticamente no se movieron y la caución bursátil a un día se mantenía en niveles de 20% anual en pesos.

En este momento es clave para el Gobierno que la escalada cambiaria no obligue a subir las tasas en pesos, porque tendría un efecto negativo sobre la economía. Los rendimientos en pesos para descuentos de cheques, por ejemplo, se mantienen en terreno negativo en términos reales, o sea por debajo de los niveles de inflación.

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Con estas señales del BCRA, el dólar tuvo ayer una jornada bastante más calma. El tipo de cambio oficial terminó con una caída leve a $1.625, mientras que el dólar MEP también aflojó a $1.667, luego de haber tocado en la jornada anterior los 1.700 pesos.

Entre venta de dólar futuro, la posibilidad de colocar bonos ajustados por tipo de cambio oficial y la no intervención del BCRA en el mercado, el Gobierno tiene diferentes maneras de suavizar los movimientos cambiarios. También está la posibilidad de ventas de dólares por parte del Tesoro, aunque eso tendría impacto negativo sobre el nivel de reservas.

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El economista Miguel Kiguel advirtió hoy en una entrevista que “la suba del dólar tiene impacto sobre los precios, sobre todo en el caso de insumos y productos importados. Por eso es razonable que el Gobierno opte por suavizar todo lo posible los movimientos cambiarios”.

Luis “Toto” Caputo se había mostrado confiado en que esta vez un ajuste cambiario no tendría traspaso a los precios. “Hoy los fundamentals son mucho más sólidos que en el pasado y somos muy cuidados con los agregados monetarios”, explicó el ministro de Economía.

En lo que va del mes el tipo de cambio oficial pasó de $1.550 a $1.625, lo que representa un salto de algo menos que el 5 por ciento. Pero en lo que va del año el incremento no llega al 10%, con una inflación acumulada superior al 28% incluyendo el dato de noviembre (que estaría levemente por debajo del 2%).

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La brecha cambiaria también se achicó en las últimas dos jornadas, lo que lleva algo de tranquilidad al mercado. Entre el tipo de cambio oficial y el MEP la distancia ahora es de solo 3 por ciento.

Uno de los datos que jugó a favor en las últimas horas es que el dólar aflojó en Brasil luego de varias jornadas consecutivas de suba, llegado a rozar los 6 reales. Ayer cayó otro 2% para finalizar en 5,74 reales.

Uno de los datos que tranquilizó al mercado es el trascendido respecto a la intención de Lula Da Silva de sumar para la próxima gestión de su gobierno a Luiz Trabuco, presidente de Banco Bradesco y uno de los máximos referentes del sector financiero en Brasil.

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La apreciación del real también aflojó las tensiones sobre el tipo de cambio local, lo que se reflejó sobre todo desde el mediodía del miércoles y se consolidó ayer.