El Gobierno se encamina a reinstalar los límites a la venta de tierras a través de la ley de Propiedad Privada

Martín Menem encabeza una sesión en la Cámara de Diputados

Guardar

El oficialismo convocó para el próximo miércoles 14 de octubre en la Cámara de Diputados a una reunión plenaria de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General para comenzar a debatir el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La reunión tendrá un importante impacto político porque los libertarios y sus aliados acordaron que allí se incluirá un capítulo que vuelva a introducir límites a la venta de tierras a extranjeros.

La fecha de la convocatoria no es nada casual: será un día antes de la sesión especial que pidió la oposición para tratar la derogación del mega DNU 70/23. Con esta maniobra buscan facilitarle una salida elegante a los bloques aliados que rechazan la venta de tierras sin límites pero no desean derogar por completo el decreto que desreguló amplios sectores de la economía.

PUBLICIDAD

Si bien esta posibilidad ya se barajaba desde hace algunos días, la estrategia parlamentaria terminó de tomar forma ayer por la tarde, durante una reunión de Martín Menem con referentes de los bloques aliados. Allí algunos sectores, como el MID y el PRO, insistieron con la necesidad de darle una solución al problema político que se desencadenó con el fallo de la Corte Suprema.

Nicolás Mayoraz, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales

El máximo tribunal tomó incluso al Gobierno por sorpresa cuando desestimó un recurso presentado por el Centro Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata y restableció la vigencia del artículo 154 del DNU 70, que derogaba la vieja ley de tierras. Esta medida llegó después de que el oficialismo intentara sin éxito eliminar los límites a la venta de tierras en el Senado.

PUBLICIDAD

En ese contexto, la oposición buscó aprovechar la movilización social y el rechazo público que había generado la propuesta de la Casa Rosada para avanzar contra el DNU 70 en su conjunto. Pero esta maniobra generó dudas en algunos bloques, ya que si bien están de acuerdo con limitar la venta de tierras, no quieren volver atrás con otras reformas.

El mega decreto eliminó una amplia gama de regulaciones sobre el comercio, el transporte, el mercado laboral, el sector de salud y el sector inmobiliario, entre otros. Por ejemplo, derogó las leyes de Abastecimiento, Góndolas, Compre Nacional y de Alquileres; liberó las tasas bancarias y las cuotas de las prepagas; y desreguló el mercado aéreo y la venta de tierras. Justamente por la cantidad de sectores afectados, desde el oficialismo adviertieron que la derogación total del DNU 70 generará un caos administrativo y procesal.

PUBLICIDAD

Protesta frente al Congreso en contra de la reforma de la ley de tierras

Fuentes del oficialismo reconocieron que en el plenario de comisiones del próximo miércoles darán lugar a los pedidos de los aliados para reintroducir en el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada un capítulo sobre la venta de tierras. Lo podrán hacer porque cuando el proyecto se debatió en el Senado, el capítulo sobre tierras se sacó del dictamen antes de ser rechazado.

Por su parte, un diputado que participó de la reunión de ayer adelantó a este medio que lo “más probable” es que se restituya el límite de 15% para la venta de tierras provinciales y municipales, tal como establecía la ley que quedó derogada por el DNU 70.

PUBLICIDAD

No obstante, los libertarios siguen con atención los movimientos de la Corte Suprema, que acusaron recibo del malestar social que generó su fallo y convocaron a dos conjueces para intervenir en otra causa vinculada con la validez del artículo 154 del DNU 70/23, que derogó la Ley de Tierras Rurales. En caso de que resuelvan sobre la cuestión de fondo -la validez del artículo-, los planes del oficialismo podrían verse alterados.

Por otro lado, desde el bloque libertario también adelantaron a Infobae que se tomarán la mayoría de las observaciones de los aliados a la nueva ley de discapacidad que se tratará en la sesión que preparan para el 21 de octubre. Al igual que con la ley de tierras, el objetivo será vaciarle el quórum a la convocatoria de la oposición para el 15, donde también buscarán prorrogar la Emergencia en Discapacidad.

PUBLICIDAD