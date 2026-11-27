Avance de importaciones y retracción de ventas de productos locales y regionales. Las automotrices viven un escenario similar en Argentina y Brasil pese a signos políticos diferentes.

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Uno de los mayores debates que se da en el sector automotor argentino actual es entender cuánto influyó la política de apertura de las importaciones como factor determinante de la caída de la producción de las plantas argentinas, y cuánto influyeron otros factores como el crecimiento de la electromovilidad, la llegada de los autos del cupo de híbridos y eléctricos sin arancel, o la propia influencia de los nuevos fabricantes que se expanden a alta velocidad en todo el mundo.

La reciente visita a la Argentina de Herlander Zola, el presidente de Stellantis Sudamérica, para la inauguración de la planta de motores en el polo industrial Córdoba de Ferreyra, permitió conocer de primera mano cuál es el comportamiento del mismo fenómeno en Brasil, el principal mercado automotor regional, no solo el volumen de ventas sino también en producción automotriz, en un país con un signo político diferente, que en teoría, promueve la industria local.

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Según el ejecutivo brasileño, “el mercado en Argentina cae poco más del 10% en comparación al último año, mientras que el mercado en Brasil crece cerca de 15% hoy, pero la producción local en Brasil cae. El mercado crece solo con importaciones, en especial de China. La misma situación que acontece acá en Argentina”, dijo.

Aunque no con las cifras exactas, los datos confirman sus dichos. En Argentina, las ventas de autos 0 km cayeron en lo que va del año un 12,8% acumulando los 10 meses de cifras oficiales que publica ACARA. Por su lado, la producción automotriz cayó aún más, un 15,5% entre enero y octubre.

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La cada vez mayor proporción de autos importados frente a los locales está ocurriendo en Argentina pero también en Brasil.

La situación de Brasil

En Brasil, mientras tanto, las ventas de automóviles subieron un 16,8%, pasando de 2.171.115 unidades en 2025 a 2.521.627 en los primeros diez meses de este año, pero la producción no mantuvo la misma línea, ya que pasó de 2.240.522 unidades el año pasado a 2.420.266 en 2026. Hay un crecimiento nominal del 8%, pero en realidad lo que hay es una contracción de las ventas de autos nacionales del 8,8% en relación a las unidades producidas.

El efecto es el mismo, entran más importados con ventajas impositivas o regímenes especiales, y compiten con las marcas locales reduciendo su cuota de mercado.

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“Cuando la producción local cae, los costos fijos tienen que ser soportados por una cantidad de producción menor. Y con eso, la competitividad de una fábrica cae también”, dijo Zola, explicando que esa es la situación que deben enfrentar los fabricantes regionales.

“Hoy estamos discutiendo cuáles son las mejores decisiones para el futuro, basados en la situación actual, que es de baja competitividad con el dólar en la posición actual. En algunas situaciones, eso significa bajar volúmenes (producir menos autos), y después, trabajar para bajar los costos, equilibrarlos y después volver. Ese es el movimiento de adaptación que yo creo que nosotros en Sudamérica estamos acostumbrados a hacer”, dijo el empresario brasileño.

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Ya son siete las marcas chinas que confirmaron inversión en Brasil para ensamblar vehículos. El desafío para la industria es la integración de partes que puedan lograr para poder exportar a toda la región. REUTERS/Rafael Martins

Brasil duplica el problema con plantas CKD

La realidad argentina ya es conocida. El cupo de autos híbridos y eléctricos sin arancel generó una distorsión de precios en los dos segmentos en los que entraron esos vehículos, que dejó fuera de rango a las marcas que no estaban dentro de ese programa auspiciado por el Gobierno. Pero es solo un cupo, solo 50.000 autos por año, únicamente.

En cambio, en Brasil se da una doble situación. Por un lado, hubo una exención del total del arancel extrazona para autos eléctricos que estuvo vigente desde 2015 a 2023, y que desde comienzos de 2024 hasta julio de este año fue recuperando alícuota para quedar nuevamente en el 35% actual desde entonces.

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Por el otro, la instalaciones de plantas industriales de marcas chinas en su territorio, que entre las que ya operan y las que comenzarán a hacerlo próximamente suman siete instalaciones. En ellas, sin embargo, no se fabrica sino que se ensamblan autos con partes importadas, con una nula o mínima integración de partes locales.

Al respecto, Juan Cantarella, presidente de AFAC, la entidad que nuclea a los autopartistas argentinos, plantea que “el proceso de CKDización regional resulta muy preocupante”. Se define como CKD y SKD a los sistemas de ensamblado completo o semicompleto de autos en un país, algo sobre lo que tanto la industria automotriz como autopartista brasileña viene reclamando a su propio Gobierno en los últimos dos años.

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Ante ese doble escenario de ventajas para la instalación de plantas que incluyan mínimas proporciones de componentes locales, la competitividad de la industria regional encuentra sus principales desafíos.

Herlander Zola, presidente de Stellantis Sudamérica, expuso las dificultades que enfrenta la industria automotriz en Argentina y Brasil durante su visita a la fabrica de Córdoba esta semana. (Stellantis Argentina)

Las fábricas importan cada vez más

“Si las facilidades para los productos importados continúan siendo grandes en Brasil, Argentina, y en todos los otros mercados de Sudamérica, porque la cantidad de impuestos, de tributos para los productos importados no es suficiente para frenar este crecimiento, nosotros tenemos que tomar decisiones sobre el futuro y qué haremos para garantizar la competitividad”, dijo Zola, antes de afirmar: “La posibilidad que algunos de nuestros competidores tienen para importar autos de China o de cualquier otro mercado nosotros las tenemos también”.

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Stellantis ya tomó ese camino parcialmente a nivel global hace tres años, pero en la región desde 2025, cuando empezó a comercializar la marca china Leapmotor, de la cual pasó a ser accionista mayoritario.

Sin embargo, no es la única automotriz que lo hizo. Ford trae desde China las exitosas Territory desde hace cinco años, con dos generaciones de vehículos que lograron crecer fuertemente desde 2025 hasta el punto de convertirse en el SUV más vendido de Argentina y permanecer en el Top 5 del mercado absoluto en 2026.

Renault Argentina anunció la semana pasada que comenzará a vender autos híbridos y eléctricos de la marca Geely en Argentina, sumándose a la lista de automotrices que suman vehículos asiáticos a su portafolio local. REUTERS/Stephanie Lecocq

Como si eso no fuera suficiente, esta misma semana se acaba de anunciar que el año próximo llegará a Argentina la primera versión electrificada de Bronco Sport, también proveniente de China y no de México, como son las dos versiones actuales de este SUV con motorización naftera que se importan a Argentina.

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General Motors siguió el mismo camino con su socio chino SAIC, con el que produce los actuales Chevrolet Spark EUV y Captiva PHEV, a los que próximamente se sumaría un tercer modelo para el año próximo.

Y recientemente, Renault anunció el inicio de la comercialización de Geely en Argentina, utilizando la propia red de concesionarios de la marca francesa para distribuir modelos de nuevas tecnologías, autos híbridos y eléctricos, en el mercado argentino.

Finalmente, Volkswagen empezará a fabricar en el primer trimestre de 2027 su planta argentina, la nueva generación de la pickup Amarok, un vehículo utilitario completamente distinto al que todavía permanece en su fase final de producción, pero que está basado en la plataforma que SAIC utiliza en China para fabricar la pickup Maxus Interstellar X.