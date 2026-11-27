La creación del Registro de Alimentantes Morosos obtuvo la media sanción por unanimidad

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Tras una maratónica sesión, el Senado aprobó la suspensión de las PASO para 2027, convirtió en ley dos proyectos vinculados con el juego y avanzó con iniciativas sobre bullying, vandalismo rural y la creación de un registro contra deudores alimentarios morosos. También rechazó la iniciativa de Emergencia PyME y dejó sin tratar la propuesta sobre falsas denuncias.

En el caso del Registro Nacional Único de Alimentantes Morosos (ReNUAM), el proyecto recibió aprobación unánime, con 69 votos, y fue girado a Diputados para su respectivo tratamiento. Este propone la creación de una base de datos digital que reunirá la información de las personas inscriptas en los registros de deudores alimentarios de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires que adhieran a la ley.

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Estará bajo la órbita del Ministerio de Justicia y buscará evitar que una persona registrada en una jurisdicción pueda eludir los controles al trasladarse a otra. Su función será centralizar e interconectar la información, además de emitir gratuitamente certificados de no inscripción y habilitar un sitio web con datos estadísticos actualizados.

El proyecto también prevé que, en las jurisdicciones adheridas, el certificado nacional tenga el mismo valor que los documentos locales para los trámites donde se exija acreditar la inexistencia de deuda alimentaria. Además, las personas incluidas en el ReNUAM no podrán ingresar ni permanecer en casinos ni en espectáculos musicales, deportivos, artísticos o de entretenimiento que requieran el pago de una entrada.

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La senadora de Chubut, Edith Terenzi, impulsó la creación del Registro Nacional Único de Alimentantes Morosos

Por otro lado, el Senado convirtió en ley, con 67 votos afirmativos, la reducción del IVA para la fécula de mandioca. También sancionó la transferencia de un inmueble a la provincia del Chaco, que obtuvo 66 votos favorables.

Por 49 votos a favor y nueve en contra, la Cámara aprobó la modificación del Código Penal para agravar las sanciones por vandalismo rural. La norma establece penas de dos a ocho años de prisión y multas para quienes destruyan cultivos, insumos o maquinaria, con agravantes cuando la víctima se dedique a la actividad agropecuaria o exista violencia.

En el mismo sentido, se aprobó por unanimidad la creación de una jornada nacional contra el bullying en todos los niveles obligatorios de establecimientos públicos y privados. También dio media sanción, con 67 votos positivos, al proyecto que instituye el Día Nacional para la Prevención del Bullying y otras formas de violencia y acoso escolar.

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La reforma del Código Penal aprobada en el Congreso establece penas de hasta ocho años de prisión para el vandalismo rural (Fotos: Gabriel Cano / Comunicacion Institucional Senado)

La iniciativa sobre el Estatuto del Periodista obtuvo 68 votos a favor y tres en contra, por lo que ahora deberá ser tratada en la Cámara Baja. En tanto, el proyecto de emergencia pyme fue rechazado por 37 votos negativos contra 31 positivos, mientras que la propuesta sobre falsas denuncias no llegó a ser tratada.

La suspensión de las PASO 2027

La reforma electoral fue uno de los proyectos centrales de la jornada. Obtuvo 43 votos afirmativos y 29 negativos en la votación en general. Ahora, deberá ser tratada por la Cámara de Diputados para completar su sanción.

El proyecto aprobado también modificará las reglas de elegibilidad mediante la incorporación de la Ficha Limpia. La disposición alcanza a las personas condenadas por delitos dolosos cuando la sentencia haya sido confirmada en segunda instancia o en revisión antes del 31 de diciembre del año previo al proceso electoral.

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A pedido de la Unión Cívica Radical (UCR), la iniciativa dispone la celebración de un debate presidencial obligatorio si hubiera segunda vuelta. Para esto, la Cámara Nacional Electoral (CNE) deberá convocar a los candidatos dentro de los cinco días hábiles posteriores al escrutinio definitivo y organizar el encuentro en los diez días previos a la elección.

Entre los cambios aprobados figura la posibilidad de afiliarse a un partido político por medios electrónicos, bajo regulación de la Justicia Electoral. También establece que una marca por lista completa en la Boleta Única de Papel será válida para la agrupación que haya oficializado candidatos en cada una de las categorías de esa franja.

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En los casos de simultaneidad entre elecciones nacionales y comicios provinciales o municipales, las categorías locales podrán incorporarse a la Boleta Única de Papel nacional. Las autoridades electorales de cada distrito deberán remitir las listas oficializadas al juez federal con competencia electoral o a la Junta Electoral Nacional.

Además, la reforma reduce del 5% al 2,5% el tiempo gratuito que los medios audiovisuales y la televisión por suscripción deben ceder para campañas electorales. También dispone que el 65 % de la pauta digital oficial se destine a sitios periodísticos nacionales y el 35 % a medios provinciales.

Ludopatía I y Ludopatía II

Cerca de las 23, la Cámara Alta aprobó por unanimidad la ley de prevención de la ludopatía, denominada Ludopatía I, con el respaldo de sus 72 integrantes. La norma prohíbe la publicidad, promoción y patrocinio de juegos de azar y apuestas en línea en televisión, radio, redes sociales, indumentaria deportiva, estadios, festivales e intervenciones de influencers.

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La prohibición contempla excepciones para la difusión dentro de salas y agencias habilitadas, que deberán exhibir advertencias. Asimismo, la ley está orientada a limitar la exposición de niñas, niños y adolescentes a las apuestas en línea.

La norma complementaria sobre juego clandestino faculta al Banco Central a bloquear transferencias y pagos con destino a plataformas no autorizadas. (Fotos: Charly Diaz Azcue / Comunicacion Senado)

Por esto, los operadores deberán implementar sistemas de identidad digital vinculados con el Registro Nacional de las Personas (Renaper) para confirmar identidad y edad mediante reconocimiento facial. El control deberá realizarse al momento del registro, en cada inicio de sesión y al retirar dinero. Asimismo, prohíbe bonos de bienvenida, programas de puntos y otros mecanismos de fidelización.

También quedarán restringidos los medios de pago para las apuestas: solo podrán utilizarse tarjetas de débito y billeteras electrónicas con dinero disponible en cuenta, bajo topes diarios equivalentes a los de los cajeros automáticos. Quedan vedadas las tarjetas de crédito y las cuentas asociadas a prestaciones de ANSES.

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En el caso de Ludopatía II, los senadores la aprobaron por unanimidad tras un cuarto intermedio para introducir cambios técnico-legales. Así, se estableció en el artículo 16 bis que tendrá carácter complementario de la norma de prevención y no reemplazará sus disposiciones.

El nuevo texto prohíbe difundir dominios, contenidos, promociones o publicidades de plataformas de juego en línea que no estén autorizadas. A su vez, encomienda al Banco Central de la República Argentina (BCRA) que ordene a entidades financieras y proveedores de servicios de pago inhabilitar operaciones destinadas a sitios bloqueados.

Del mismo modo, exige al BCRA establecer mecanismos para prevenir y detectar transferencias relacionadas con cajeros, recaudadores o intermediarios financieros de plataformas ilegales. Para los operadores habilitados, prohíbe acreditar cargas con cuentas de terceros, efectivo, criptoactivos sin identificación o medios de pago que no coincidan con el usuario registrado.

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