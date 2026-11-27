El video repasa la consagración de Belgrano en 1986, cuando el equipo cordobés se coronó de forma invicta en competencias de la Asociación del Fútbol Argentino. A través de recortes de prensa, estadísticas de partidos y fotografías de época de los futbolistas y la tribuna, se recopila el registro histórico de la campaña. Al cierre, se presenta un homenaje a los exintegrantes del plantel durante un encuentro en el campo de juego.

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La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) llevó a cabo su primera Asamblea General Ordinaria en su nueva sede social ubicada en Mercedes 1366, en la localidad bonaerense de Pilar, y uno de los puntos destacados del cónclave fue la entrega a Belgrano del trofeo correspondiente a la conquista del Campeonato Regional de 1985/86. Claudio Tapia, presidente de la Casa Madre, le dio el premio a su par del Pirata, Luis Fabián Artime, luego de que la entidad de Córdoba reclamara el reconocimiento de este hito que lo transforma, ahora de manera oficial, en el primer campeón cordobés en AFA.

El director general del máximo organismo, Gustavo Lorenzo, brindó detalles de la distinción en charla con los canales oficiales de la entidad: “Luego de revisar los registros y nuestros antecedentes, surge que en esa oportunidad no se le entregó la premiación correspondiente al título obtenido. Por ello, aprovechando esta ocasión que reúne a la familia del fútbol argentino, de la mano del Presidente Claudio Tapia, se cumple en entregar al Club Atlético Belgrano en la persona de su Presidente, Luis Fabián Artime, la copa del campeón del Torneo Regional 1985-1986 para que la misma sea merecidamente exhibida en las vitrinas del club”.

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Se trató de la última edición de este certamen organizada por el Consejo Federal de la AFA y, dicho mérito, le permitió a Belgrano disputar el campeonato de la Primera B en la temporada 1986/87. El sitio de esta ceremonia ya había sido objeto de diferentes reuniones, pero fue la primera Asamblea con epicentro en este lugar. River Plate y Estudiantes de La Plata se ausentaron, mientras que San Lorenzo no pudo votar porque su vicepresidente, Guillermo Magnone, llegó muy demorado.

De esta forma, el vigente campeón del Torneo Apertura alcanzó su segundo título nacional de Primera División, mientras que Talleres tiene uno doméstico perteneciente a la Supercopa Internacional 2023 y uno continental por la Copa Conmebol 1999. Instituto y Racing de Córdoba permanecen lejos de esa contienda entre los equipos de la misma provincia porque, hasta el momento, no se consagraron en la máxima categoría, aunque la Gloria sueña en grande: disputará los cuartos de final del Clausura ante River Plate.

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El posteo de Belgrano de Córdoba por el título de campeón Regional '86 que le reconoció la AFA

El pedido de reconocimiento a ese título viene de larga data porque el 20 de abril de 2025 la B había compartido un mensaje en sus redes sociales recordando la gesta: “Un día como hoy, Belgrano se consagraba campeón del Campeonato Regional AFA de 1986, obteniendo el primer título nacional del fútbol cordobés”. Ahora, en su portal oficial, realzaron esta decisión de la AFA, que pone en valor oficial un título de hace cuatro décadas a pocos meses de que el elenco de La Docta se haya quedado con el Torneo Apertura 2026.

“El 20 de abril de 1986, ante un Gigante de Alberdi colmado, el equipo dirigido por Tomás Rodolfo Cuellar se consagró campeón invicto de una competencia que reunió a 106 clubes de las 23 provincias argentinas, convirtiéndose en el primer representante del fútbol cordobés en conquistar un título nacional organizado por AFA”, repasó Belgrano en sus vías de comunicación.

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En su crónica, explica que ese certamen tuvo “características únicas” en la historia del fútbol argentino porque se disputó en el marco de una “reestructuración” de las competencias nacionales, luego de la desaparición del Campeonato Nacional y previo a la creación del Nacional B. “Fue concebido como un certamen paralelo al campeonato de Primera División, destinado a los clubes indirectamente afiliados. Con representantes de todo el territorio nacional, fue uno de los campeonatos más federales de la historia del fútbol argentino”, precisaron. El trofeo le permitió obtener un lugar en la Liguilla Pre-Libertadores de América, en la que cayó contra Newell’s en 1986.

La foto de Claudio Tapia junto a Luis Fabián Artime (Créditos: AFA)

Por aquellos tiempos, Belgrano levantó tres títulos y sostuvo un invicto de 40 compromisos sin perder. La racha inició en el campeonato de Primera División de la Liga Cordobesa de Fútbol con las últimas 14 jornadas sin conocer la derrota. A eso, se le sumaron otros 14 juegos del Campeonato Provincial y 12 encuentros del Regional, que tuvo resultados destacados con una victoria 3-0 a Concepción FC de Tucumán y una goleada 7-0 a Alianza de Cutral Có.

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La definición tuvo lugar en el cuarto mes de 1986. El 13 de abril, el equipo comandado por Cuellar le ganó 3-1 a Olimpo de Bahía Blanca en la ida disputada en el estadio Roberto Natalio Carminatti, y también se llevó la vuelta jugada el domingo 20 por 3-2 en un Gigante de Alberdi repleto. Juan José López, Germán Martellotto y Edgardo Parmigiani fueron los goleadores de aquella serie que cerró un resultado global por 6-3 en favor del Pirata.

Un hecho similar se dio en septiembre de 2024, cuando la AFA le reconoció a Atlético Tucumán la conquista de la Copa Campeones de la República llevada a cabo en la temporada 1959-60 como un título oficial, y el Decano sumó su primera conquista de Primera División por aquella final ganada en la tanda de penales contra El Quequén de Tres Arroyos. Esta resolución sucedió después del reclamo iniciado por los tucumanos desde que se validaron varias copas nacionales en 2013.

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