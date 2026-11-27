Francisco Álvarez volvió a sonar en Boca Juniors (@franalvarezf)

Guardar

Boca Juniors mostró interés en Francisco Álvarez como una alternativa para reforzar la defensa central de cara al próximo mercado de pases. Rodolfo Arruabarrena posó su mira en el zaguero de Argentinos Juniors, un nombre que ya había estado en el radar del club de la Ribera meses atrás. La posible incorporación también aparece ligada a una eventual salida de Lautaro Di Lollo y al armado del plantel para la próxima temporada.

El defensor de 26 años integra actualmente el plantel del Bicho, aunque la situación institucional de la entidad podría incidir en su futuro. Por ahora, Boca no presentó una propuesta formal, pero la insistencia del Vasco puede resultar determinante. La dirigencia xeneize considera que el jugador reúne condiciones que encajan con la búsqueda de variantes dentro del equipo.

PUBLICIDAD

Durante la campaña 2026, ya concluida para el conjunto de la Paternal, Francisco Álvarez disputó 36 partidos y marcó tres goles. El defensor recibió 12 tarjetas: 11 amarillas y una roja. Solo se perdió tres encuentros de su equipo y participó en 13 vallas invictas, una estadística que refleja su continuidad dentro de la formación titular.

El futbolista despertó el interés de clubes importantes del fútbol argentino (@franalvarezf)

El recorrido del zaguero comenzó en San Martín de San Juan. Más tarde representó a Talleres y tuvo préstamos en Patronato y Barracas Central, antes de arribar a Argentinos Juniors. En La Paternal logró consolidarse hasta convertirse en una de las figuras del plantel, con una regularidad que despertó el interés de distintos clubes del fútbol argentino.

PUBLICIDAD

Las fortalezas defensivas y el juego aéreo de Álvarez aparecen como aspectos valorados por Boca. El conjunto xeneize analiza la posible incorporación del defensor capaz de imponerse en las dos áreas, una cualidad que el futbolista mostró durante su etapa en Argentinos. Su cláusula de salida ronda los USD 7 millones, una cifra elevada para cualquier negociación, aunque todavía no trascendió un monto ofrecido por el club de la Ribera.

Para Argentinos Juniors, el defensor representa una posible venta por una suma importante. En septiembre, River presentó una oferta de USD 3 millones por el 50% de la ficha, pero la propuesta fue rechazada. El club de Núñez negociaba contra el tiempo y el acuerdo parecía difícil, aunque una lesión en su plantel modificó el escenario de aquella búsqueda.

PUBLICIDAD

Argentinos Juniors afronta una crisis económica y financiera que podría abrir las puertas a una posible salida del defensor (@franalvarezf)

La grave lesión de Girgio Constantini, la segunda compleja para el juvenil de origen brasileño en poco más de un año, le dio a River un margen mayor para negociar con Argentinos. El Bicho mantuvo una postura firme y pretendía USD 6 millones por el 70% del pase. Aquella diferencia económica impidió que la operación avanzara, mientras Boca volvió a posicionarse como interesado en el central.

En simultáneo, Argentinos Juniors atraviesa dos meses de salarios impagos, correspondientes a septiembre y octubre, para su plantel profesional, según reconoció el presidente Cristian Malaspina ante los socios. El club también recibió una inhibición de la FIFA que le impide incorporar futbolistas durante los próximos tres mercados de pases hasta resolver el reclamo económico que generó la sanción. Los jugadores suspendieron un entrenamiento como protesta y varios utilizaron las redes sociales para expresar su malestar.

PUBLICIDAD

En ese contexto, Álvarez describió la situación del grupo en diálogo con ESPN: “El partido queda en segundo plano. La verdad que estuvimos solos. No nos acompañaron y se hace muy difícil convivir con eso, hablando siempre de lo mismo. Preocupaciones, ya bastante tenemos presiones de darle alegrías a la gente, se suman preocupaciones que se hacen muy difíciles. Hay chicos que no pueden pagar el alquiler. Misma la gente que está trabajando en el staff”, expresó.

El jugador profundizó su descripción y señaló: “Te da cosa pedirles algo. Hablas con ello y casi que se largan a llorar. La verdad que el clima en el vestuario es incómodo también. Nos mienten. Un día te dicen que va a llegar esa plata y ni aparece. Tenemos un resto y entonces hemos juntado de nuestro bolsillo para el staff y los más chicos”, agregó. Ante las posibilidades de regularizar los pagos, respondió: “No. No hay nada. Y mejor así porque lo que dicen no se cumple”. En los últimos días, el periodista Sebastián Vignolo también señaló que Hernán López Muñoz, volante ofensivo del Bicho, “tiene muchas chances de jugar en Boca”.

PUBLICIDAD