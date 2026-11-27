Logotipo del Fondo Monetario Internacional (FMI) en su sede de Washington, D.C. Estados Unidos (REUTERS/Benoit Tessier/Archivo)

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Bolivia quedó habilitada para recibir un segundo desembolso de USD 212 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI), como parte del acuerdo de financiamiento por USD 1.900 millones que el país suscribió en julio.

Según informó el jueves el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el Gobierno boliviano y el equipo técnico del FMI “alcanzaron un acuerdo sobre la primera revisión del programa económico de Bolivia”, respaldado por el Servicio Ampliado del Fondo (SAF).

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La cartera económica sostuvo en el comunicado que la evaluación refleja “avances” en las medidas adoptadas para recuperar la estabilidad macroeconómica, ordenar las cuentas públicas, fortalecer las reservas internacionales e impulsar la reactivación productiva.

Entre las medidas, el Ejecutivo destacó la “transición ordenada” hacia un régimen cambiario flexible, que sustituyó el tipo de cambio fijo vigente durante 15 años. En ese sentido, mencionó la reducción de la inflación a un solo dígito, que entre enero y octubre llegó al 6,03%, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). El ministerio señaló además un aumento de las reservas internacionales netas. El Banco Central de Bolivia (BCB) registró hasta octubre USD 3.965 millones, de los cuales USD 3.045 millones corresponden a oro y USD 855 millones, a divisas.

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La cartera económica también remarcó la mejora de la posición fiscal y externa, el cumplimiento de las metas cuantitativas y estructurales previstas hasta octubre y la ampliación de medidas de protección social para los sectores vulnerables.

El Instituto Nacional de Estadística en Bolivia (Archivo)

Bolivia y el FMI oficializaron el acuerdo el 29 de julio. Posteriormente, el Parlamento lo aprobó y el Ejecutivo de Rodrigo Paz lo promulgó a mediados de septiembre. El país recibió un primer desembolso de USD 211,3 millones a principios de octubre.

Uno de los compromisos asumidos por el Gobierno para acceder al programa fue la eliminación de la subvención a los combustibles desde 2027. En septiembre, Paz derogó mediante un decreto el subsidio al diésel y fijó un precio inicial de 18 pesos bolivianos por litro, equivalentes a USD 1,43, con la posibilidad de ajustes de acuerdo con los valores internacionales. Desde el martes, el litro de diésel cuesta 20,57 bolivianos, unos USD 1,75.

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Este jueves, los choferes sindicalizados anunciaron una huelga indefinida desde el lunes para exigir la abrogación del decreto que ajusta el valor del diésel al mercado internacional, mientras Bolivia permanece bajo un estado de excepción. El Gobierno afirmó que no restablecerá la subvención “por el bien de la economía” y sostuvo que la medida busca evitar que grupos dedicados al contrabando desvíen el combustible hacia los mercados de países vecinos, con el consiguiente desabastecimiento interno.

Por su parte, el Banco Central de Bolivia (BCB) proyectó duplicar o triplicar en 2027 las reservas internacionales netas en divisas, con el objetivo de reforzar la confianza en el sistema financiero. El presidente del BCB, David Espinoza, afirmó que las reservas en divisas pasaron de USD 60 millones en noviembre de 2025 a USD 855 millones en octubre de este año, una cifra “10 veces más de lo que se heredó” de la administración anterior.

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El logotipo del Banco Central de Bolivia (BCB) aparece en el exterior de su sede en La Paz el 3 de marzo de 2026 (Aizar RALDES/AFP)

“Queremos para el próximo año duplicar y triplicar estas reservas en divisas para que eso le dé absoluta tranquilidad al sistema financiero”, sostuvo Espinoza durante la presentación de su informe de gestión. El titular del ente emisor señaló que el programa monetario anual precisará la meta exacta para el incremento de las reservas.

El país mantiene dificultades de acceso a dólares, una situación que se profundizó desde 2023 junto con el desabastecimiento de combustibles y la caída de las reservas. A principios de ese año, las RIN descendieron a USD 3.148 millones, lejos del récord de USD 15.122 millones registrado en 2014.

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Espinoza destacó que la inflación acumulada entre enero y octubre fue de 7,1%. El BCB prevé cerrar el año con una variación del índice de precios al consumidor de 9,2%, frente al 20,4% registrado en 2025.

Entre las metas para 2027, el banco central incluyó la consolidación del régimen cambiario flexible, una mayor profundización de las operaciones entre privados y la puesta en marcha de mecanismos de cobertura para fijar por anticipado el valor de futuras transacciones.

(Con información de EFE)